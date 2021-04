Fornitori: «Nell'Horeca tanta voglia di ripartire, ma poca di investire»

Primo Piano del 23 aprile 2021 | 05:00

M

La voglia di ripartire c'è, ma mancano i mezzi per investire

Stefano Alfonso (Fsg Italia): Prodotti di alta gamma richiestissimi per conquistare il cliente

Franco Costa (Costa Group): I dehors? Troppo pressapochismo

In vista della ripresa della ristorazione il 26 aprile, i fornitori rispondono alle richieste dell'Horeca

Nicola Manini (Pregis): Operaratori Horeca pronti a sfruttare il rimbalzo

ancano solo tre giorni alla ripresa, in zona gialla, del servizio di ristorazione. Secondo le norme contenute nell'ultimo decreto legge che fissa le regole d'ingaggio fino al 31 luglio , però, sarà possibile farlo solo all'aperto sia a pranzo che a cena. Per il servizio al chiuso, infatti, bisognerà attendere l'1 giugno.Uno squillo che ha segnato l'avvio, seppur difficoltoso e ancora guardingo, della ripartenza; sopratutto quella economica.Dalle vettovaglie agli elementi d'arredo, passando per materie prime, beverage e strumenti di cucina. E, nonostante il poco tempo a disposizione, dimostrano una «grande voglia di ripartire».A testimoniralo è, di, azienda che commercializza in Italia una decina di marchi: dai piatti ai contenitori per salse, dalle borse termiche per il delivery alle ceramiche di alta qualità l'offerta si rivolge principalmente a ristoranti e hotel. «Rispetto alle settimane precedenti,che è ritornata ad avere una certa progettualità in vista delle riaperture. Cosa che invece, tutto sommato, non era mai mancata ad alberghi e hotel», racconta Alfonso.Messo alle spalle il periodo più duro che è coinciso con il blocco della stagione invernale e la frenata sul weekend di San Valentino, da Fsg Italia sono tornati a squillare i telefoni: «Con i marchi tavola come Cambo e Ncco abbiamo registrato deie nel servizio in camera per gli hotel. Successivamente,, come il bicchiere soffiato a bocca, porcellana esclusiva, ecc. Una tendenza che penso sia dipesa dal fatto che, dopo un periodo di risparmio forzato, i ristoratori si aspettano che la clientela media vorrà concedersi uno sfizio in più quando esce di casa», spiega Alfonso.Ma chi, fra le imprese della ristorazione, può permettersi certi investimenti allo sttao attuale?Diciamo che c'è una maggiore selezione all'ingresso. I locali che hanno resistito, ora si presentano sul mercato con una nuova progettualità. Una delle frasi che spesso mi sento dire dai nostri clienti, infatti, è che "il mondo non finirà". Questo per dire che c'è speranza nel futuro del settore. E pure noi ci crediamo, tanto che abbiamo proposto una nuova collezione primavera-estate di porcellare, poi tre nuove linee di calici e molte altre novità sono in cantiere», conclude Alfonso.Fra le richieste più gettonate dell'ultimo periodo c'è quella per i dehors . Memori della scorsa stagione e, a maggior ragione, visto il testo del decreto che favorisce lo sfruttamento di spazi esterni, molti ristoratori avevano cominciato a sondare il terreno per realizzare qualche veranda, delle piattaforme «ma niente di speciale», afferma, presidente dell'omonimo gruppo specializzato nella realizzazione di format chiavi in mano per il foodservice.Insomma, la voglia di fare c'è ma poi deve fare i conti con la realtà. E il risultato non sempre è all'altezza. «Aggiungiamo brutture su brutture.Ti dicono che si può fare il servizio all'esterno, ma in che modo? Con il fatto che non si sa quanto durerà questa apertura, la gente presume e prova a far cose da sé, con soluzioni spesso amatoriali», sottolinea Costa.Sebbene l'azienda non abbia riscontrato particolari cali di fatturato durane il periodo più brutto della pandemia (circa il 20-25% in meno) è riuscita comunque a concludere i propri progetti e avviarne di nuovi, soprattutto sul mercato interno:delivery, pagamenti automatici, vetrina ben visibile. Qualcosa che, come comparto, ci ha fatto fare uno scatto in avanti anche nella confusione più generale».«La ripresa del 26 la vediamo bene», esordisce subito, di. L'azienda, nata negli anni '60 come piccolo negozio di alimentari, è attiva nel rifornimento del canale Horeca attraverso tutta una serie di categorie merceologiche che vanno dalla carne agli ortaggi, passando per il non-food, gli alimentari generici e l'ittico. Un portafoglio quasi a 360° che è stato subito preso d'assalto dagli operatori del foodservice: «Un vero e proprio boom, tanto che pensiamo che i risultati del primo periodo di riaperture saranno paragonabili a quelli pre-pandemia. Certo, questo non vuol dire che tutto sia come prima. Anzi,e noi dovremmo confrontarci con questa formula. Stessa cosa può dirsi per il fenomeno delle dark kitchen», afferma Manini.Ma anche in questo caso, sembra un gioco riservato a pochi:Chi ci ha contattato punta sull'effetto rimbalzo delle riaperture magari per sistemare i conti appesantiti da molti mesi di chiusura che ha lasciato il mercato un po' esposto. Non a caso notiamo un forte ingresso di capitali stranieri in Italia», spiega Manini.Andando più sul pratico, queste tendenze si trasformano in richieste ben precise. Se prima c'era chi preferiva il branzino intero, oggi c'è chi lo chiede già sfilettato e pronto per la cottura sulla piastra. Il motivo?Ma nell’immediato ci sarà anche un ritorno alle materie grezze: i veri chef, dopo una lunga inattività, vorranno tornare a misurarsi su questo», conclude Manini.