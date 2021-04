Dark kitchen, fenomeno in crescita destinato a spopolare anche in Italia

Primo Piano del 26 aprile 2021 | 05:00

a qualche anno tra le vie delle nostresono nascosti piccoliche all’apparenza sembrano essere normali ristoranti. Se si guarda più a fondo però, si nota che non esistono camerieri, tavoli e sale, ma solo una, una cassa e tantiche aspettano la propria. Sono le “”, cucine professionali senza sala ristorante, concepite esclusivamente per preparare i piatti che vengono poi consegnati a domicilio dai rider . Sono cucine “nascoste” o “segrete” non aperte al pubblico. Il personale è composto quindi da chef e riders.Esistono vari tipi di dark kitchen. Quelli più conosciuti sono essenzialmente due:. Il primo modello consiste nella condivisione, da parte di diversi operatori, di una cucina e di costi operativi, come se fosse un. Gli operatori del, se interessati ad uno spazio condiviso, contattano società immobiliari che hanno a disposizione spazi pre-allestiti con tutte le attrezzaturenecessarie per avviare i vari “ristoranti”. Il gioco è così fatto, in poco tempo più ristoratori usufruiscono di uno stesso spazio, dove, oltre alla cucina, non esiste altro. Il servizio al tavolo viene sostituito dal delivery, attraverso riders , o, in alcuni casi, dall’Il secondo modello è la, cucina da remoto al cui interno un solo operatore food gestisce la realizzazione di piatti di differenti ristori dedicati al delivery. Anche questa tipologia di dark kitchen prevede consegna a domicilio o asporto, facendo sì che il ruolo del cameriere sia sostituito dal rider. Quali sono i vantaggi? In primis sitipiche di un ristorante, come gli spazi e gli arredi, o il, avendo così un’ottimizzazione dei costi. Inoltre, avendo la possibilità di studiare menu sempre diversi e aprire più “ristoranti” in un unico spazio, si ha unAll’apparenza questa tipologia di ristorazione sembra riscuotere un grande successo. In realtà ci sono alcuniche, se non presi in considerazione, possono portare la propria dark kitchen a chiudere i battenti in poco tempo.Se da una parte i delivery rappresentano più del 50% dell’offerta commerciale di questo periodo, dall’altra i rate di partnership con grandi colossi come Glovo Deliveroo , Just Eat o Uber Eats ammontano al 20-30% di commissione, rappresentando per questi ristoranti invisibili deiimportanti. Dalla clientela poi vanno esclusi i, considerati clienti occasionali, i quali, se non per conoscenze pregresse, non selezionano questo tipo diConstatati i pros and cons, il mercato delle Dark Kitchen è spopolato in pochi anni prima ine poi in Europa, tra Londra e Milano. Questa tipologia di ristorazione ha preso maggiormente piede durante la pandemia. In un’epoca digitalizzata come la nostra , le cucine oscure funzionano. Non è necessario comprare un locale nella zona piùdella città, non ci sono camerieri da pagare e nemmeno arredi stravaganti da comprare per incuriosire i passanti.A gestire “camerieri”, costi, mezzi di trasporto e “sala ristorante” sono le. Quindi per spiccare tra gli altri, avere successo e diventare un rinomato brand di ristorazione è importante avere una buonaQuali sono gli strumenti più in voga? Per primi i, unica vetrina, insieme all’app di delivery, del ristorante. I contenuti, che colpiscono il “passante” creando l’attesissimo fattore "Wow", devono essere affiancati davincenti. In quantoe fans, i clienti si fidano delle raccomandazioni di chi seguono. Sono proprio glie glia render noto il brand, esprimendo pareri, opinioni e. C’è poi il. È la forma di pubblicità più antica della storia e forse quella che non smetterà mai di esistere, perché la più vera e spontanea.Durante il primoognuno di noi si è interessato più che mai al cibo. Ci siamo informati, abbiamo cucinato, e poi, stanchi di provare a diventare degli chef, abbiamo ordinato cibo da ristoranti diversi e forse, inconsapevolmente, anche da cucine “fantasma”. Se utilizzati in maniera efficiente e rapida, questi strumenti di comunicazione possono diventare la miglior interfaccia dei food services con i clienti, generando attrattività e. Il rider diventa così il mezzo, il “cameriere” non associato al brand di ristoro in sé, ma all’app di delivery, che effettua la consegna.Nel caso in cui il rider sia scortese, la colpa non viene data al ristorante, ma alla persona in sé o all’app. Il massimo che può succedere è ritrovare nelladel cliente un pollice in giù per il. Sarà questa la cucina del futuro? Meno costi, più libertà, più cucina e meno attesa? Certamente una buona parte dei ristoranti avrà una sembianza più “oscura”, che accompagnerà l’esperienza ditradizionale. Non ci rimane che aspettare, prenotare e… mangiare!Per informazioni: www.jacleroi.com