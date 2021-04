Spiagge al sicuro fino al 2033. L'Italia conferma le concessioni con buona pace dell'Europa

Pubblicato il 29 aprile 2021 | 18:08

Spiagge: fino al 2033 non si toccano le concessioni

Antonio Capacchione (Sib): Altro che proroga, questa è una conferma

Ministero del Turismo pronto a emanare una norma interpretativa più chiara

Tutta una questione di diritti

. Questo emerge dalla bozza deldiscusso nella mattinata del 29 aprile dal Governo. Il testo, che contiene l'allungamento di diverse scadenza compreso quelle sullo smart working per la pubblica amministrazione e il tempo a disposizione dell'esecutivo per esercitare il golden power (una sorta di scudo pensato dall’esecutivo per tutelare le attività di alcuni comparti definiti strategici); ma anche la nuova scadenza per conseguire la patente di guida (tanto per far capire l'eterogeneità del provvedimento)Una conferma che fa tirare un sospirto di sollievo agli operatori che, altrimenti, sarebbero costretti a "sbaraccare" attività consolidate e che rappresentano il fiore all'occhielo di molte destinazioni marittime«Di per sé, l'aspettativa generata nel pubblico dalla denominazione del decreto è infondata», esordisce, l'associazione che riunisce, in seno alla Fipe, i gestori di. Semmai, ora si tratta di vedere applicata questa estensioni in tutti quei comuni in cui ancora non è stata recepita».Forse. Ma che ci sia bisogno di approfondire e chiarire la norma che regola la proroga delle concessioni è chiaro anche al Governo. «Prossimamente, dovrebbe arrivare quella che in gergo tecnico si chiama una norma interpretativa autentica così da non lasciare spazio a dubbi sul tema», rivela Capacchione. Detto diversamente,nonché la sua applicabilità in un contesto pandemico come quello attuale», sintetizza il presidente di Sib.E questo è un passaggio chiave dal momento che, contrarie alla direttiva Bolkestein; mentre diversi Tar hanno bocciato l’articolo del decreto Rilancio che le ha rinnovate fino al 2033.a cui il Governo ha risposto confermando quanto già in essere. A sottolinearlo è stato anche il: una per la proroga al 2033 e un'altra che congela le concessioni per il Covid». Insomma, quello delle concessioni non sarebbe altro che «un falso problema. Poi in Italia è tutto più complicato perché c'è chi interpreta le norme ma questa è un'altra questione. Ove fosse necessario, potrebbe essere utile fare una interpretazione autentica di norme già esistenti, ma l'unico messaggio che mi sento di mandare, l'unica cosa certa è che l'estate è tranquilla per tutti: gestori e utenti ».Certo è che una soluzione prima o dopo andrà trovata.«L'Europa contesta l'automatico e generalizzato differimento della scadenza delle concessioni. Ma il Governo si è detto pronto a fornire tutte le delucidazioni del caso. Nessun rischio per la stagione. Riteniamo infatti che il diritto europeo tuteli prima di tutto i diritti e non solo la concorrenza. Mi riferisco al diritto al lavoro, al legittimo affidamento maturato dai balneari e quello alla proprietà aziendale», rimarca Capacchione.