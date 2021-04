Statali, avanti con lo smart working. Il Governo beffa ancora i ristoranti

Pubblicato il 29 aprile 2021 | 18:11

Stop alla pausa pranzo, ancora

Deroga allo smart working, addio pranzi di lavoro

Il Governo lascia fare alle amministrazioni locali



iente da fare, ogni. L'ultima riguarda lo smart working: nella bozza del Decreto proroghe giunta in Consiglio dei ministri si legge che. Cosa significa? Che ogni ente pubblico gestirà autonomamente i dipendenti, valutando a propria discrezione chi potrà lavorare da casa e chi in presenza. Dal 19 maggio 2020 (Dl 34/2020) il Governo aveva decretato per tutti gli enti l'obbligo di far lavorare da casa un dipendente su due.che, oltre a tutto il resto, avevano perso anche i "ricchi" pranzi di lavoro.perchè è lecito pensare che negli accordi tra enti e dipendenti con l'intercessione dei sindacati esca la volontà di ridurre al minimo il lavoro in ufficio. Ufficialmente per limitare al massimo i contatti e quindi i contagi, ufficiosamente non è difficlle pensare che. Con l'arrivo dell'estate, in molti penseranno di "allungare le ferie" lavorando dalla spiaggia o da qualche baita di montagna e non è difficile pensare che, piena di buchi, di voragini, di ostacoli, lungaggini e lentezze, figuriamoci in queste condizioni. E c'è la questione bar e ristoranti, che soffriranno. La pause pranzo soprattutto negli ultimi anni era diventato un. Ma dalla pandemia in poi, si è spento quasi tutto e rimarrà spento probabilmente fino a fine anno se sarà confermato quanto scritto nella bozza., c'è da sperare che le università tornino in presenza, ma basterà fare affidamento su questa ipotesi e su queste categorie? Forse, no. E il Governo non può sentirsi esente da colpe. L'essersi lavato le mani, perchè questo è, su una questione così importante che mette a repentaglio l'operatività della macchina Italia è una colpa grave nonostante sia filtrato che l’addio alle soglie minime, nelle intenzioni del governo,, ma serve a dare alle amministrazioni, caratterizzate ciascuna da situazioni diverse,. In un’ottica che vuole parametrare le possibilità del lavoro agile a obiettivi di efficienza dei servizi.La cancellazione delle soglie minime porterebbe con sé il, i Piani organizzativi del lavoro agile che tante amministrazioni non hanno ancora definito: le norme in via di abrogazione infatti dimezzavano le quote obbligatorie di lavoro agile in caso di mancata presentazione del Pola., delibere tributarie (esclusa la Tari) e rendiconti degli enti locali e la proroga al 30 settembre della validità dei documenti e della carta d’identità scaduti dal 31 gennaio 2020.