Bus turistici in ginocchio: scatta la protesta a Milano

Occupazione sulla Napoli-Roma

ncora due categorie in ginocchio per ila inscenare una protesta in tutta Italia, in particolare a: sono glie glida noleggio. Sono scesi in strada gli ambulanti che vogliono tornare a lavorare. In piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano, sono arrivati con cartelli chiedendo di ottenerema soprattutto di poter riaprire le loro attività "Isono inutili", "I vostri ristori sono elemosina , noi vogliamo lavorare" sono alcuni dei cartelli che hanno mostrato mentre occupavano parte di via Vittori Pisani e via Vitruvio, la strada che passa davanti alla, bloccando il. Per questo alcune linee di bus e metro sono state deviate.Sempre stamattina è però andata in scena anche un'altra, quella degli autobus da noleggio che hanno cercato di arrivare davanti al palazzo dellaper far sentire le loro ragioni e farsi ricevere dall'assessore ai Trasporti Claudia Maria Terzi, Anche in questo caso le richieste vanno dalla proroga della moratoria sul pagamento dei finanziamenti, a "" alla possibilità di lavorare.Occupazione anche sull’autostradaall’altezza di Marcianise in entrambi i sensi di marcia da parte degli operatori mercatali e degli ambulanti. «Noi non ce l’abbiamo con i, difendiamo solo il nostro diritto a. Sembra che il problema dei contagi esista solo nei mercati, ma non è così. Qualcosa è stato sbagliato nella gestione dell’emergenza ma non possiamo pagare solo noi. Perchè se non moriamo di, moriamo di Stato», lamentano i