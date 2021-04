In Europa si gioca la partita del turismo. Ma l’Italia rimane a guardare

Pubblicato il 06 aprile 2021 | 12:10

rima del Covid, ora la destinazione numero uno, prenotazioni alla mano,. Stiamo parlando dei. E come dargli torto visto che lì, in Grecia,(il 14 maggio) e la certezza che se si è vaccinati o immuni si può entrare. E l’Italia? «Loro hanno, noi abbiamo i pennarelli (per colorare di rosso, arancio, giallo le Regioni, ndr)» afferma diretto, presidente di Federalbereghi a La Repubblica.Una situazione non più sostenibile, per un comparto, quello delle vacanze che genera annualmentecon il 50% delle entrate italiane da turismo che arriva dai viaggiatori stranieri (solo gli americani nel 2019 hanno speso in Italia 5,4 miliardi di euro, i tedeschi 7,6).Anche perché all’estate mancano solo due mesi e seeuropeo, mentre gli altri Stati, tra cui appunto la Grecia che, nel mentre, sta(come Israele, Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada), avanzano, è chiaro sin da subito che l’Italia perderà la partita: «Il 14 giugno (data del passaporto vaccinale europeo, ndr)– continua Bocca – Almeno dovrebbero annunciarlo da adesso, in modo che la gente che si sta prenotando per l’estate si possa organizzare. Tra burocrazia italiana ed europea, l’animo degli operatori è davvero esasperato». «I colleghi greci ci hanno confermato di aver ricevuto una valanga di prenotazioni anticipate», aggiunge, infatti, Marina Lalli di Fedderturismo.Stiamo perdendo un treno. Che ci passa sotto il naso senza neanche vederlo? Perché la domanda che tutti si pongono, operatori in primis ma anche i cittadini, è:? Perché non essere più furbi e nel mentre che si aspetta il passaporto vaccinale aprire accordi bilaterali con i Paesi extra-Ue per evitare fughe in avanti rispetto a Bruxelles, come del resto sta accadendo? E ancoraper dare un po’ di ossigeno al comparto?In questo modo le, forse più che nel 2020: «L’estate 2021, malgrado i vaccini, rischia di essere peggiore di quella dell’anno scorso – spiega, presidente di Confurismo – Capisco l’emergenza sanitaria, ma nel nostro mondo per far ripartire il business, aprire un hotel e preparare una spiaggia servono almeno 30-60 giorni. E a noi».Dunque, per prima cosa, subito, una data certa e che sia, finalmente, aggiunge Bocca (cavalcando l'idea della Fipe che il 13 aprile sarà in piazza, a Roma proprio per chiedere la stessa cosa al Governo). Anche perché l’unico modo per salvare quegli imprenditori che, malgrado, tutto, sono arrivati fino ad oggi , è ripartire, visto che i Ristori, nonostante la cifra di 10 miliardi di euro messa in campo, sarnno poi in effetti di poco aiuto: «una cifra importante, a cui si dà del lei, ma quando ad averne diritto sono tre milioni di soggetti, a ciascun commensale non può che spettare una fettina della torta – continua Bocca – Come Federalberghi noi abbiamo fatto un calcolo: una struttura media che nel 2019 ha fatturato due milioni e mezzo e nel 2020 ha perso almeno il 60%, quindi oltre un milione, avrà solo 12mila euro».Quindi che fare? «Anche se la riapertura dovesse slittare al 15 maggio,e che si mantenga quella data, altrimenti continueremo a rimanere davanti alla televisione a guardare i colori che cambiano», suggerisce Bocca.E magari, a questo punto, come la Gran Bretagna o Israele, ma anche alla Grecia e alla Spagna che poi sono i competitor dell’Italia in tema turismo. Per evitare che a un certo punto, l’amara ironia che oggi fa “scherzare” gli italiani dicendo “Maestà, il popolo non può uscire dal suo Comune”. “Mandatelo alle Canarie”, si trasformi in rabbia in rabbia incontrollata.