I ristori bocciati da 9 imprese su 10. Ultimatum della Fipe: la politica risponda su affitti e Tari

8 imprese su 10 hanno avuto solo il 10% di quanto hanno perso l’anno scorso

Sugli affitti serve la proroga del credito d’imposta e nuovi sconti

un problema urgente è quello degli affitti

Assurdo pagare la Tari o il canone Rai coi locali chiusi per decreto

Roberto Calugi

Serve la certezza su quando si potrà riaprire

he fossero unae a volte una sorta di, l’abbiamo sempre detto. Ora però, il sistema dei contributi a pioggia che ha accompagno un anno di chiusure di bar e ristoranti è bocciato da 9su 10 che oggi pretendono che si cambi radicalmente sistema. E da subito si chiede anche un intervento sul tema degli affitti dei pubblici esercizi e della Tari per evitare un disastro sociale che oggi conta su migliaia di locali già chiusi e su 243milapersi nel 2020 fra bar, ristoranti e catering.A rappresentare questa insoddisfazione quasi totale rispetto alla gestione delprima e ancora oggi di quello Draghi, è la. In occasione dell’audizione inin vista della conversione in legge del Dl Sostegni, il direttore generale della federazione dei pubblici esercizi,non ha usato mezzi termini per bocciare per l’ennesima volta un sistema assistenzialistico e mortificante per le aziende. E lo ha fatto citando i risultati di un sondaggio fra gli associati.«Ia fondo perduto ricevuti tra il 2020 e il 2021 dai titolari di– ha detto Calugi - sono stati ritenuti poco o per nulla efficaci dall’89,2% degli imprenditori, con 8 titolari su 10 che si sono visti ristorare il 10% circa di quanto perso lo scorso anno. Unache non può non essere presa in considerazione nel momento in cui si andranno a definire le modalità di erogazione dei sostegni che verranno distribuiti in seguito al prossimo scostamento di bilancio, annunciato in 20 miliardi di euro. Siamo consapevoli dello sforzo enorme fatto dal precedenteper dare risposte ai titolari dei Pubblici esercizi, in una situazione di pandemia, ma non possiamo nasconderci che le misure non sono state minimamente sufficienti. È importante dare aiuti di maggiore intensità a chi ha persoperché è stato costretto a chiudere».La Fipe non rinuncia certo al senso difinora dimostrato (e che ha permesso di evitare rivolte o manifestazioni di rabbia più che giustificate) e non si nasconde quindi che i margini di manovra per migliorare ilsono minimi. Ma il direttore generale di Fipe ancora una volta proponedi buon senso puntando su soluzioni pratiche e che richiedono interventi minimi. E fra i correttivi indicati c’è, come anticipato, la questione dei canoni di locazione. Secondo una ricerca dell’Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio, solo il 25% degli imprenditori è riuscito infatti a ottenere uno sconto sugli affitti da parte dei proprietari.Da qui la richiesta secca della Federazione per nuove proroghe del, come fatto per il mondo del turismo. «Il canone di locazione pesava in epoca precovid per il 10% sul fatturato delle imprese - spiega Calugi - e rappresenta oggi un costo fisso che in questo momento è insostenibile. Ecco perché diventa indispensabile disporre la proroga del credito d’imposta al 60% suie al 30% sull’affitto d’azienda anche per i mesi da gennaio ad aprile 2021. Una misura già prevista per le strutture turistico ricettive e i tour operator». Una proposta ovviamente tampone ma concreta, che incide in maniera strutturale su costi fissi e che, causa il calo del fatturato, sono cresciuti diAltra richiesta è quella di abbattere in maniera significativa il canone Rai per i pubblici esercizi . «Tra 2020 e 2021 i bar e ristoranti sono rimasti chiusi per circa 200 giorni - sottolinea Calugi - e dunque sarebbe opportuno ridurre il canone Rai non del 30%, come attualmente previsto dal, ma almeno del 50%». E ancor più significativa è la richiesta per la Tari che andrebbe azzerata o dimezzata , visto che i locali chiusi non hanno usufruito di alcun servizio di raccolta rifiuti».E la di là di queste richieste contingenti e urgenti, una cosa però è certa: dopo le, le attese, i compromessi e i sacrifici ora è il tempo delle . Che si possano avere adesso in un periodo ancora instabile per via di contagi altalenanti e di una campagna vaccinale che non decolla è dura, ma che ognuno bussi alla porta del Governo per chiedere con urgenza una data per la ripartenza è più che lecito. Per questo Roberto Calugi, ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro (l’ennesimo) alla politica.Stavolta non c’è però più molto tempo. Tutto ilè potrebbe esplodere a breve e anche il senso di responsabilità finora dimostrato dalla Fipe potrebbe non bastare più. Non dimentichiamo infatti che la federazione terrà un’ assemblea del suo direttivo in piazza a Roma e lì si aspetta una risposta. Sarà un’occupazione pacifica e organizzata di una piazza vicino al Parlamento che segnerà anche la differenza fra chi dialoga e si confronta sulle cose concrete e chi “urla”.Il punto di non ritorno però è uno solo: «Troppo spesso – sintetizza Calugi - attorno alla riapertura dei Pubblici esercizi, si combatte una battagliache non fa bene a nessuno. Qui è in gioco il futuro di migliaia di imprenditori e di oltre un milione di lavoratori. Ci aspettiamo che il governo affronti il tema delladei nostri locali così come ha fatto in passato per altre categorie, prevedendo un piano preciso, misure stringenti e controlli a tappeto per punire chi non le rispetta. Le vaccinazioni, seppur troppo a rilento, procedono. È il momento di compiere un passo avanti anche nelle riaperture dei Pubblici esercizi».Per concludere come non ricordare che il mondo dei bar e dei ristoranti non può più vivere nel limbo di chi si lancia in improbabili fughe in avanti e di chi invece continua a frenare. «È necessario – ha concluso Calugi - dare alla categoria una prospettiva di riapertura definitiva e per farlo occorrono una data certa e un nuovo protocollo di sicurezza redatto dal Comitato tecnico scientifico, con l’ausilio degli operatori del settore. L’incertezza ci sta uccidendo, chiediamo di cominciare oggi stesso un percorso ben definito che ci porti nel più breve tempo possibile alla riapertura indei nostri locali. Dopo un anno di sacrifici, meritiamo serietà».