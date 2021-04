Le proposte per riaprire il 20 aprile. Trento e Bolzano ci sperano

Pubblicato il 07 aprile 2021 | 16:11

L

Piazza Duomo a Trento

La scienza come alleata

Proposte e progetti: «Gli investimenti fatti hanno dato i loro frutti»

Gilmozzi: «Speriamo in una deroga provinciale per la cena»

Vista aerea di Bolzano

A Bolzano torna l'asporto per i bar

a Pasqua è ormai alle spalle e dopo il mini-festivo si torna a parlare di riaperture. Il tema sarà all’ordine del giorno nel prossimo incontro Stato-Regioni in calendario giovedì 8 aprile. Sul tavolo, la possibilità di anticipare di qualche giorno il ritorno della(attualmente interdetta sino al 30 aprile) e dare respiro a. Prospettiva che, vista dalle provincie autonome di, non sembra così un miraggio.Dall’inizio della pandemia, Trento e Bolzano si sono distinte per essere state il laboratorio delle: dalle aziende alle scuole, passando per locali pubblici e attività ricettive. E stavolta potrebbe toccare a bar e ristoranti che attendono con ansia una data certa per poterle proprie attività. Anche nell’attuale zona arancione che colora il Trentino-Alto Adige.«Prima cosa da sottolineare è che laqui va meglio della media nazionale. Dopo aver passato un periodo di picchi a livello di contagio, adesso abbiamo recuperato con i vaccini, che ormai tutti hanno capito essere l’unica soluzione alla pandemia e per tornare ad aprire il più presto possibile e in maniera», afferma il delegatodi Trento,. Prima la scienza, quindi. Poi le conseguenze economiche. «Speriamo che la curva epidemiologica continui a scendere e che il Trentino sia fra i primi territori a beneficiare delle deroghe a cui si fa riferimento nelin vigore fino al 30 aprile. Se poi fosse un’apertura il 20, cambierebbe poco . Ma sarebbe un», continua Fontanari.Toccherà all’incontro fraed enti locali far chiarezza. «Il tema delle aperture sarà oggetto di discussione», ha infatti assicurato il presidente della provincia,. E le indicazioni che vengono da Trento non mancano. «Glifatti lo scorso anno dalle aziende hanno dato i loro frutti grazi a protocolli che si sono dimostrati validi e che possiamo aggiornare ulteriormente con capienze ridotte, maggiore sfruttamento degli spazi esterni, accettazione del green pass quando ci sarà, pagamenti elettronici, prenotazioni digitali, servizio al tavolo. E ancora, contact tracing interno eper la categoria. A tempo debito, ovviamente. Ma se chiediamo ai clienti di essere vaccinati o tamponati è giusto garantire la stessa», prosegue Fontanari.Proposte che si allineano a quelle della Fipe nazionale, ma che in trentino hanno trovato delle variazioni locali. «Dal 25 ottobre non ci è stato concesso granché, ma il ruolo dell’di categoria ha spinto a unire le forze. L’Associazione ristoratori del trentino, per esempio, è cresciuta del 10% lo scorso anno mentre con i vari enti locali abbiamo promosso interventi a sostegno dei dipendenti e del loro reddito. A Rovereto il comune si è fatto promotore di un incentivo sugli investimenti per l’degli spazi alle regole covid. Infine, abbiamo dato vita alla piattaformaper aiutare i locali a sostenere il delivery con costi accessibili rispetto al 25-35% di commissione delle piattaforme», racconta Fontanari. Tocca quindi alla politica fare un passo avanti a livello decisionale. «Avevo scritto alle istituzioni locali per chiedere un incontro, un tavolo di lavoro ma non se n’è fatto niente a causa degli ultimi picchi di contagio di fine inverno. La sensazione è che alla conferenza Stato-Regioni seguiranno la linea di Speranza. Se così fosse speriamo che la richiesta di, a livello provinciale, sull’apertura del servizio alla sera in zona gialla diventi realtà», si augura, chef del ristoranteD’altronde, lo stop per Gilmozzi dura dal 20 dicembre. «Abbiamo provato a mantenere il ritmo di aperture e chiusure, ma alla fine non ce l’abbiamo fatta. Speriamo che un segnale di speranza arrivi la prossima settimana, magari verso il 23 del mese. E nel frattempo che si lavori su unper il comparto», continua Gilmozzi che con una perdita di fatturato del 29% non rientra fra i beneficiari degli aiuti economici. «La provincia ha fatto qualcosa per i dipendenti , ma non per le. Anche gli aiuti per la montagna ancora non sono arrivati. Le proposte comunque non mancano: defiscalizzazione delle perdite, decontribuzione del costo del lavoro, sgravi sugli affitti, abbassamento della Tari e dei costi fissi», conclude Gilmozzi.Nel frattempo, adopo 50 giorni di blocco, i bar possono tornare ad alzare le serrande per l’(che in alcuni casi costituisce fino al 20% del fatturato medio giornaliero di un bar). Una possibilità che nella provincia autonoma era appannaggio solo dei ristoranti, ora diventa realtà anche per gli altri pubblici esercizi. In questo modo, anche Bolzano si riallinea alle norme nazionali dopo lo stop scattato lo scorso 13 febbraio. Una norma provinciale che aveval’inattività dei bar della zona: dal 4 novembre, sono stati concessi solo 56 giorni di lavoro di cui 38 con apertura alle 18 e il resto da asporto. Troppo poco.Cosìha rilanciato da Bolzano le richieste dell’associazione nazionale: in zona arancionelibera fino alle 18 con asporto fino alle 22 e delivery libero. In zona gialla, somministrazione fino alle 20 (dalle 18 solo al tavolo) con asporto fino alle 22 e delivery libero.