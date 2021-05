Bel tempo e voglia di estate. Tutto esaurito sui laghi lombardi

Pubblicato il 10 maggio 2021 | 16:07

N

Sirmione

Qualche ritocco ai prezzi

Montisola punta al Covid-free

Assalto al lago di Garda

ella seconda domenica di “liberi tutti”. Grazie al bel tempo,presi d'assalto, città d'arte invase (bastava vedere i centri storici di). Seconde case riaperte,(a mezzogiorno) affollati, con lunghe attese anche solo per un caffè e una bibita.Ad onor del vero qualchea partire appunto dal caffè, oramai quasi ovunque a 1,20 euro, per non dire di certirinforzati che spesso costano più di una Che ripresa ci sia, ma attenzione a non esagerare . Super affollata, unica isola lombarda nel cuore delMentre si appresta a celebrare i cinque anni della mitica installazione, che avvenne nel giugno del 2016, grazie alla geniale intuizione di Christo, il sindaco attende di sapere se sarà covid-free come le altre isole minori italiane.«Non ne sappiamo ancora nulla - precisa il primo cittadino,- noi procediamo comunque nelle vaccinazioni dei nostri 1680 residenti, in primo luogo gli anziani e quelli con patologie a rischio. Ci speriamo senza nessuna fuga in avanti, rispettando le regole. Attendiamo notizie dalla Regione dal Governo, intanto siamo pronti ad, già migliaia nel fine settimana scorso. I battelli hanno ripreso a navigare a pieno regime dal 1 maggio, pur con ridotta capienza per rispettare le».Prese d'assalto come in pieno agosto, anche le tre capitali del lago di Garda:. Spiagge tranquille, ma centri storici all'insegna del gran pienone, con viabilità e camminate ingolfate tanto sul lungolago quanto nelle viuzze interne. Un ritorno alla grande insomma, in attesa di una stagione che, pur all'insegna della prudenza si annuncia con ottime prospettive sperando che almeno cambino gli, e si ampliano gli spazi per