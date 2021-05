Coprifuoco alle 23 dal 24 maggio? Servono date certe per ristoranti e bar

Primo Piano del 14 maggio 2021 | 11:42

Il calendario delle riaperture

Il monitoraggio porta l'Italia tutta in giallo?

15 maggio: ripartono piscine all’aperto e stabilimenti balneari

16 maggio: stop quarantena per chi arriva da Paesi Ue, Gran Bretagna e Israele



17 maggio: la cabina di regia



Solo la metà deipubblici esercizi italiani dispone di uno spazio esterno per il servizio all'aperto

18-19 maggio: Cdm per decidere il nuovo calendario

21 maggio: monitoraggio Iss

24 maggio: cambia il coprifuoco

1 giugno: riapertura ufficiale di ristoranti e bar al chiuso (secondo il decreto del 26 aprile)

15 giugno: si possono organizzare le feste di matrimonio

Dal 15 giugno riprendono i ricevimenti di matrimonio

1 luglio: alle terme liberamente; riprendono fiere, congressi e convegni

31 agosto: scade il decreto in atto. E le discoteche?

egnata sul calendario da diversi giorni,(balla solo la Valle D'Aosta che ha numeri da giallo, ma potrebbe rimanere in arancione visto il cambio di colore avvenuto solo la scorsa settimana). Tono di colore che dàcome il servizio all'interno dei ristoranti, la riapertura dei centri commerciali nel weekend, la ripresa del wedding, ecc.e prevederà uno sblocco significativo a partire dal 24 maggio con qualche anticipazione sulle ipotesi che anche Italia a Tavola ha provato a tracciare nei giorni scorsi Con i dati del monitoraggio condotto dall'Istituto superiore di Sanità,. Questo il dato chiave di cui terrà contoche, sul tema, ha avuto un confronto con le Regioni che hanno chiesto la revisione dei parametri e l'eliminazione delle fasce di colore. Di cui però si parlerà nella cabina di regia di lunedì 17.Intanto,: l'incidenza dei nuovi positivi al 13 maggio segnava 160 su 100mila abitanti, con Rt medio inferiore a 1.Notizie positive che rafforzano le tante richieste di una rimodulazione del calendario delle riaperture. Argomento su cui incide anche, con territori pronti ad aprire le prenotazioni ai 40enni. Ecco allora cheche sarà reso ufficiale nel Consiglio dei ministri del 18 o 19 maggio. All'interno, una serie di anticipazioni e la data del 24 maggio come giorno di maggiore sblocco delle limitazioni.Il turismo estivo riprenderà dal 15 maggio, secondo i protocolli già in vigore la scorsa estate.per chi arriva in Italia da un Paese Ue oppure da Gran Bretagna e Israele. All’ingresso nel nostro Paese, per poter circolare liberamente basteràche attesti di essere stati vaccinati, di essere guariti dal Covid oppure di aver effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Potenziati anche i voli Covid-tested da e per Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.Giorno della cabina di regia sull'anticipazione delle riaperture e la revisione del coprifuoco . Per le prime, l'elenco si trova di seguito. Per la limitazione di circolazione notturna dopo le 22 sarà spostata alle 23. Non oltre e dal 24 maggio. Salta l'o addirittura unadella misura che sarebbe comunque valsa un giro d'affari consistente per le imprese dell'ospitalità.Secondo uno studio diche tiene conto di tutte le attività di somministrazione della Regione, con lo spostamento alle 23.00 si recupererebbero circa 40 milioni che diventerebbero 67 nel caso di allungamento alle 24 della possibilità di circolazione senza autogiustificazione. Numeri che schizzerebbero ancor più in alto (rispettivamente a 216 e 365 milioni di euro) nel caso in cui alla modifica del coprifuoco fosse aggiunta anche la possibilità di tornare a servire i clienti al chiuso.Fra le decisioni da prendere anche quella sull'utilizzo del servizio al banco , dando così la possibilità ai, mantenendo però un metro di distanza fra gli avventori. Una decisione che rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per tutti quegli esercizi che non possono disporre di spazi all’aperto per il servizio: circa la metà dei pubblici esercizi italiani, 180mila attività In uno di questi giorni sarà convocato il, effettive dalla settimana del 24. Si conferma così il cronoprogramma suggerito da Pierpaolo Sileri che aveva lasciato intendere la prossima settimana come quella della vera ripresa.A sette giorni di distanza daldel 14,. In base ai dati acquisitiche tiene conto dell’incidenza dei casi come parametro per la determinazione del colore, si potrà evitare di avere nuove chiusure a fronte di un atteso rialzo dell'Rt a fronte delle aperture concesse dal 26 aprile. Sarà stabilito anche un numero minimo di tamponi da effettuare, che sia proporzionale ai quattro livelli di incidenza: in zona rossa, che scatterebbe con oltre 250 casi Covid su 100mila abitanti, andrebbe effettuato un minimo di 500 tamponi. In arancione, tra i 150 e i 249 casi, il minimo è 250 test. In gialla, tra i 50 e 149 casi, se ne effettuano almeno 150 ogni 100mila abitanti. In bianca (fino a 49 a casi) almeno 100.Come anticipato,Dopo le proteste, l’ultima è avvenuta martedì 11 maggio in 1.200 gallerie commerciali , si potrà tornare acosì come già avviene nel resto della settimana.Secondo l’ultimo decreto entrato in vigore il 26 aprile e valido fino al 31 giugno, è fissato per il primo giugno la. L’orario d’attività andrebbe dalle 5 alle 18, con possibile allungamento alle 23 e asporto usufruibile fino alla stessa ora.Nella stessa data: dalle palestre alle piscine, passando per tutti quei locali dedicati a danza, yoga, pilates, ecc.Data da segnare in calendario per tutti gli sposi che dopo mesi di rinvii e incertezze possono coronare il desiderio di. Prospettiva che rappresenterebbe un ritorno alla vita per le attività di ferme da molti mesi e che, non fosse confermato l’anticipo della data, avrebbero dovuto attendere il primo agosto per tornare a lavorare.Agli. Decade, infatti, il divieto di ingresso alle terme per chiunque non abbia una necessità medica, curativa.E sempre per la gioia di catering e banqueting,che, sebbene in estate siano meno frequenti, gettano le basi per il picco che ci si attende da settembre in poi.Scade il decreto introdotto il 26 aprile. Restano però sul tavolo le questioni discoteche e sale da gioco.