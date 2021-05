L'ombra smart working sui ristoranti si allungherà anche dopo la pandemia?

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 12:09

B

Smart working prolungato

Il boom del lavoro da casa

Un futuro senza pranzi di lavoro

E i ristoranti?

vanno verso una (lentissima) riapertura. La cabina di regia delche lavorerà in questa settimana (17-21 maggio) probabilmente permetterà la riapertura al. Ma c’è una macchia che continuerà a sporcare i bilanci: lo. Il prolungamento di questa modalità di lavoro, soprattutto per quanto riguarda gli, penalizzerà notevolmente le attività soprattutto nei centri storici per la mancanza dei classici pranzi di lavoro. Stando ad un rilevamento della Fondazione studi deiche lavoravano da remoto, 5,4 di dipendenti (pubblici e privati) e 1,9 professionisti e autonomi.E su questo pesa notevolmente la disposizione del ministro alla Pubblica amministrazione, Renato Brunetta (Fi) che ha tolto l’obbligo per gli, dando la possibilità ad ogni ente di prendere accordi singoli coi lavoratori. Perché pesa? Perché apre il campo alla possibilità - per assurdo - di lasciare a lavorare da casa anche tutti i lavoratori. La disposizione ministeriale spiega che tutte le attività devono essere garantite, ma leAnche perché gli scenari che si aprono sono molteplici e come Italia a Tavola li avevamo già anticipati non appena si era capito che lo smart working nella pubblica amministrazione sarebbe diventato da emergenziale a scusa per essere ancora meno efficienti del solito. Secondo uno studio effettuato da(Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.) a gennaio 2020 - quando la pandemia era solo nei film distopici - solo l’1,7% dei dipendenti pubblici lavorava da remoto a gennaio; poi l’. Ufficialmente il lavoro da casa serve per limitare al massimo i contatti e quindi i contagi, ufficiosamente non è difficile pensare che c'è chi se ne approfitterà. Con l'arrivo dell'estate, in molti penseranno di "allungare le ferie" lavorando dalla spiaggia o da qualche baita di montagna e non è difficile pensare che la qualità del lavoro crolli, così come è stato in questo anno., piena di buchi, di voragini, di ostacoli, lungaggini e lentezze, figuriamoci in queste condizioni. E c'è la questione bar e ristoranti, che soffriranno. La pause pranzo soprattutto negli ultimi anni era diventato un. Ma dalla pandemia in poi, si è spento quasi tutto e rimarrà spento probabilmente fino a fine anno se sarà confermato quanto scritto nella bozza., c'è da sperare che le università tornino in presenza, ma basterà fare affidamento su questa ipotesi e su queste categorie? Forse, no.Anche perché solo ildegli intervistati dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha ammesso di aver, in inferiorità dunque rispetto a quanti vorrebbero rientrare in ufficio. Ma si pensa già al dopo pandemia. Gli esperti dicono cheNella situazione non è molto diversa con il picco di lavoratori in smart raggiunto nel secondo trimestre 2020 () e 326 intese siglate da aziende e sindacati da marzo a dicembre 2020.In tutto questo i. Il via libera dato dalla Prefettura alla possibilità di trasformarsi inanche in zona rossa era piaciuta, ma ora serve a ben poco ed in futuro sarà solo una soluzione utile per quei lavoratori che non possono lavorare da remoto (come gli operai). Ma per il resto? La lotta bisognerà condurla anche con un Governo che ha gettatocirca la pericolosità dei ristoranti, un aspetto non indifferente già denunciato dai ristoratori al momento della riapertura del 26 aprile. E quindi ecco la schiscetta per molti, che sia mangiata al pc oppure in un parco o per strada, con tutte le conseguenze del caso, tra rifiuti, accampamenti e pic-nic improvvvisati che fanno male un po' a tutto e a tutti.