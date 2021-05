Date certe, ora i ristoranti ripartono. Ma bisogna organizzarsi in fretta

Primo Piano del 18 maggio 2021 | 17:02

Dall'1 giugno si potrà tornare a cenare al chiuso nei ristoranti

In Abruzzo c'è voglia di riprendere, ma per l'entroterra il coprifuoco alle 23 non basta

Friuli-Venezia Giulia, serve un meteo favorevole

Da nord a sud, meteo e basse temperature hanno limitato l'utilizzo degli spazi esterni

Simona De Castro: «Fiducia nei clienti, non nella politica»

Fra le difficoltà, quella di rimettere in sesto il personale decimato dalle prolungate chiusure

Simona D'Amore: «Riaperti da pochissimo, ho difficoltà a riassemblare il mio team»

’annuncio della, fino alla sua cancellazione a partire dal 21 giugno, così comedall’1 giugno. Finalmente ci sono Magari senza passi indietro. Sperando, nel frattempo, che i flussi turistici possano ancor più spingere le prenotazioni. Soprattutto in quelle regioni che, dati alla mano, al prossimo giro di monitoraggi potrebbero diventare addirittura, come il Friuli-Venezia Giulia, il Molise, l’Abbruzzo e la Sardegna. Prospettiva in cui le uniche misure di sicurezza diventerebbero il distanziamento, l’obbligo della mascherina e la frequente sanificazione degli ambienti.«Io ritengo cheaffermaa Carsoli in provincia de L’Aquila. Insieme ai figli Valerio e Valentina, Lanfranco gestisce dal 1986 il proprio locale e mai come ora si è sentito così entusiasta alla prospettiva di ripartire: «Nonostante tutto,. Dal 26 aprile, poi, abbiamo potuto sfruttare i diversi spazi esterni che abbiamo fra dehors, verande e giardini pensili. Ma con l’avvento della bella stagione avevamo la necessità di dar riparto dal caldo ai clienti. Perché», sottolinea Centofanti. Tanto che, solo da domenica 22 maggio il ristorante proverà a rimanere aperto alla sera fino così da rodare i motori in vista dell’1 giugno. Data entro la quale Centofanti si pone giàcosì da portare a tavola ciò che la terra e le produzioni locali ci offrono. A partire dal tartufo nostrano».Più articolato il discorso di, responsabile di sala dia Gurdiagrele (Ch) e rappresentante della terza generazione alla guida del locale: «Secondo me le osservazioni da fare sono diversi. La prima è cheNoi, per esempio, abbiamo sede in un paese di meno di 10mila abitanti a circa 600 metri sul livello del mare. Difficile che l’entrata in vigore del coprifuoco alle 23 cambi qualcosa. Il tempo di spostamento per venire a trovarci per i nostri clienti rimane sempre lo stesso e prima delle 20-21 non riescono a venire a cena». Ma al di là del coprifuoco, è laa non soddisfare ancora Tinari: «Giusto ripartire, ma bisogna farlo tutti con le stesse possibilità. Per questo non si capisce ancora perché la riapertura a cena sia fissata all’1 giugno quando le condizioni di lavoro per noi e per un locale al mare sono diametralmente diverse; mentre loro hanno 25 gradi all’aperto io ne ho 10-15. Così rischiamo di rovinare l’esperienza all’ospite».Risalendo l’Italia fino al. «Le decisioni di ieri sono undopo mesi difficili. Nonostante gli allentamenti del 26 aprile, i. Anche se poi abbiamo riscontrato una voglia pazzesca in alcuni che pur di tornare a concedersi un momento di libertà accettavano anche di cenare all’aperto con temperature non proprio gradevoli», racconta(Udine). Per questo la possibilità di mangiare all’interno diventa essenziale per raggiungere quella continuità lavorativa che per troppo tempo è mancata facendo ricadere i propri effetti negativi anche su ordinativi, personale, prenotazioni, ecc. Cose che, anche grazie alla riduzione del coprifuoco, dovrebbero ormai essere alle spalle: «Certo, sono proprio questi i momenti in cui bisogna prestare più attenzione possibile per non ritrovarci a ripartire daccapo questo autunno. Per questo, anche noi, continueremo a mantenere la giusta cautela. Questo, dal punto di vista dell’offerta, ha fatto sì che premiassimo e spingessimo maggiormente sulla proposta della cicchetteria. Un format più agile, veloce; anche dal punto di vista della preparazione e della conservazione delle materie prime», sottolinea Fornaca. Unica incognita? «Le cerimonie. Ma su questo speriamo che il green pass aiuti », conclude lo chef.in generale condivisa anche dalla conterranea, figlia di Giuseppe titolare del. Per questo abbiamo provato a recuperare qualcosa con asporto e delivery. Ora peròE per quella data speriamo che il meteo ci dia una tregua». Allo stato attuale delle cose, infatti, la scena di dover spreparare in velocità le tavole già imbandite affinché non si infradiciassero sotto la pioggia è stata una costante. Soprattutto per quelle attività che, come Al Monastero, non possono usufruire di uno spazio esterno abbastanza capiente. «Abbiamo solo una pedana esterna con un paio di tavoli. Altri due o tre sono stati disposti nella viuzza che costeggia il locale. Ma. Per questo non vediamo l’ora di riaprire, confidando nel fatto che le persone, dopo un anno e mezzo di pandemia e la scorsa estate siano diventate più responsabili» conclude Pavan.Speranza a cui si appella anche, in Molise:, sul fatto che tutti vogliamo che le cose vadano per il meglio. Nessuno vuole tornare alla situazione di continui sto&go che abbiamo vissuto. Certo, poi sta anche a noi ristoratori rispondere “presente” facendo rispettare le regole e gestendo al meglio il prossimo picco di richieste». D’altronde conin vista, anche le ultime briglie psicologiche potranno venir meno e far sì che i clienti si riapproprino della normalità perduta in fretta. Magari concedendosi un viaggio nel Sannio: «L’anno scorso,e di quei territori meno battuti. Da questo punto di vista il Molise è la meta perfetta dal momento che fra i nostri monti c’è un distanziamento sociale naturale che fa sentire tutti più sicuri», sottolinea De Castro.Attraversando il Tirreno,che per un momento l’ha fatta diventare la meta più ambita d’Italia grazie ai bassissimi contagi. Situazione durata troppo poco nonostante la campagna di screening messa in atto dalle istituzioni. Ora c’è una seconda possibilità per salvare la stagione 2021. «Abbiamo riaperto solo il 17 maggio e subito ci siamo trovati di fronte le notizie su coprifuoco e allentamento delle restrizioni per la cena all’interno.. Speriamo solo che a giugno non si torni indietro», racconta, a nord dell’isola. Attualmente, la sensazione di navigare a vista nonostante il cronoprogramma del Governo è ancora molto forte: «Pensate cheper affrontare al meglio la stagione. Di solito offrivo agli stagionali sei mesi di lavoro, ma in queste condizioni non è possibile».