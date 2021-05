Matrimoni dal 15 giugno, perché? Ancora troppe ombre sui protocolli

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 18:10

Matrimoni ai tempi del Covid

Green pass e Covid manager, Capurro: «Ancora tanti dubbi»



Paolo Capurro

Come si ottiene il green pass



Bruciato un mese caldissimo per le cerimonie



li, dopo 15 mesi di stop grazie alla decisione presa dall'ultima cabina di regia sulle riaperture. Una nota positiva, che però ancora non convince fino in fondo gli addetti ai lavori che si interrogano sul. Come quella del green pass per poter partecipare alle feste. Perchè attendere ancora un mese se tutti gli invitati già oggi potrebbero avere le stesse credenziali?«Avere finalmente una- dichiara, presidente di Anbc, Associazione Nazionale Banqueting e Catering, federata a Fipe-Confcommercio - purtroppo però sono ancora tanti isulla reale efficacia delle indicazioni ricevute. Una domanda su tutte: perché il nostro è l’unico settore che per riprendere a lavorare ha bisogno del a dire il vero l'ipotesi calda è che venga introdotto anche per le discoteche quando potranno riaprire , ndr.)? Ma soprattutto, se green pass sarà,Non riusciamo a capire quale sia il criterio che ha condotto a queste decisioni. Per non parlare poi delle voci su unnon parametrato allo spazio a disposizione, o dell’introduzione del cosiddetto “”, una figura di cui si sa poco o nulla. Chi dovrebbe formarla? Di quali responsabilità civili e penali si dovrebbe far carico? Chi sosterrà i costi che necessariamente comporterebbe questa introduzione? Insomma, c’è bisogno di maggiore chiarezza e di prendere decisioni coinvolgendo chi conosce le dinamiche di questo settore».Ricordiamo che il green pass è il certificato che viene rilasciato a chi si è sottoposto al, a chi ha uneffettuato tra le 48 e le 72 ore precedenti all'evento o a chi possiede un certificato diavvenuta entro i 6 mesi. Lo strumento avrà un peso specifico notevole soprattutto per i viaggi, ma la spinta dell'Horeca è per introdurlosoprattutto in vista di un autunno con un potenziale ritorno delle restrizioni.«Dunque - conclude Capurro - le prospettive die necessitano di numerosi correttivi. Per esempio, ci sarà bisogno diper evitare che una faticosa organizzazione, come quella che si prospetta, vada in fumo, magari poche ore prima della cerimonia. Un ragionamento va fatto anche sulla situazione economica delle nostre imprese che, purtroppo, rimane disastrosa. C’è una data certa per la ripresa, si, ma si parla di dover aspettare ancora un mese. E non è poco se consideriamo che si tratta proprio del mese di “altissima stagione” e che siamo fermi per Decreto da 15 mesi.Le nostre aziende e i nostri imprenditori lo meritano, anche per il grande senso civico e di responsabilità dimostrato mantenendo posizioni ferme, nel rispetto della legalità e nella lotta all’abusivismo. Speriamo che i nostri dubbi vengano fugati al più presto e che si possa portare i correttivi necessari per favorire una vera ripresa delle attività!».