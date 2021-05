Non solo Green Pass, tutte le regole per viaggiare in Europa nell’estate 2021

Pubblicato il 21 maggio 2021 | 13:45

Paese che vai, regole Covid che trovi

Grecia, isole covid-free ma serve compilare il Passenger Locator Form



dimostrare di essere vaccinati (ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni);

avere effettuato un test molecolare di tipo PCR-RT nelle 72 ore precedenti al viaggio;

mostrare un certificato di guarigione da Covid-19 negli ultimi 9 mesi;

aver compilato il Passenger Locator Form prima di partire, in cui si forniscono informazioni sul luogo di provenienza, durata dei soggiorni precedenti e indirizzo del proprio soggiorno in Grecia.

il coprifuoco scatta ovunque alle 00.30 e dura fino alle 5:00;

i siti archeologici all’aperto accolgono con gioia i turisti già dall’inizio della primavera;

dal 3 maggio si può consumare in bar e ristoranti, ma solo all’aperto e in massimo 6 persone a tavolo;

dal 14 maggio hanno riaperto tutti i musei;

dal 22 maggio inizierà la stagione del cinema all’aperto.

bisogna mostrare un certificato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima dell’arrivo;

se non si ha a disposizione un certificato negativo, diventa obbligatorio un periodo di isolamento fiduciario per 10 giorni (con relativo tampone alla fine del periodo).

La Grecia e le isole Covid-free

Spagna, le restrizioni valgono anche per chi ha ricevuto le due dosi di vaccino



un test molecolare (PCR) Covid non più vecchio di 72 ore dall’esito;

non sono ammessi i test rapidi, nemmeno per le Canarie.

bisogna mostrare un test molecolare (PCR) Covid non più vecchio di 72 ore dall’esito;

se non si ha a disposizione un certificato negativo, diventa obbligatorio un periodo di isolamento fiduciario per 10 giorni (con relativo tampone alla fine del periodo).

da maggio abolito il divieto agli spostamenti interni;

in alcune località resta in vigore la limitazione negli orari di chiusura dei locali e nel numero di commensali (ma si prevede che per fine giugno gli orari saranno liberalizzati);

resta quasi ovunque l’obbligo di mascherina all’aperto.

In Spagna misure diverse da regione a regione

Portogallo, dal 30 maggio scade lo «stato di calamità»



un test molecolare con risultato negativo realizzato entro le 72 ore precedenti al viaggio.

bisogna mostrare un certificato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima dell’arrivo;

se non si ha a disposizione un certificato negativo, diventa obbligatorio un periodo di isolamento fiduciario per 10 giorni (con relativo tampone alla fine del periodo).

Portogallo pronto a un’estate quasi normale

Croazia, pochi vaccinati ma il governo incentiva i turisti in arrivo con un app per entrare nei locali al chiuso



fornire prova di una guarigione dal Covid (tampone positivo vecchio di almeno 11 giorni, seguito da uno negativo);

essere stati completamente vaccinati da almeno 14 giorni;

avere eseguito nelle ultime 72 ore un tampone, con esito negativo.

restano obbligatorie le mascherine in tutti gli spazi chiusi e anche negli spazi aperti dove non è possibile garantire una distanza di almeno 1,5 metri;

bar e ristoranti lavorano solo con tavoli all’aperto (eccezione: i ristoranti degli hotel);

coprifuoco alle 22;

quasi tutti i musei sono aperti;

le discoteche sono chiuse;

aperte le spiagge e le terme;

dal 4 giugno, per regolare l’accesso negli spazi chiusi, il governo lancerà una app con un codice Qr che fungerà da «passaporto sanitario».

bisogna mostrare un certificato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima dell’arrivo;

se non si ha a disposizione un certificato negativo, diventa obbligatorio un periodo di isolamento fiduciario per 10 giorni (con relativo tampone alla fine del periodo).

In vacanza in Croazia ma responsabilmente

Francia, pronti test molecolari gratuiti per i turisti che rientrano nel proprio Paese



Cosa fare per entrare

chi è un soggetto vaccinato o non vaccinato, deve presentare un certificato negativo di un tampone molecolare effettuato 72 ore prima dell’arrivo.

da mercoledì 19 maggio, i bar e ristoranti sono aperti e possono accogliere i clienti solo nei tavolini all’aperto e in gruppi di non più di sei persone;

coprifuoco spostato alle 21;

aperti negozi, cinema, teatri e musei;

a partire dal 9 giugno sarà possibile rimanere fuori casa fino alle 23 e riapriranno le sale interne di bar e ristoranti, oltre alle palestre;

dal 17 giugno sarà possibile visitare il palazzo di Versailles, l’abbazia di Mont Saint Michel e Disneyland;

a partire dal 30 giugno non sarà più in vigore il coprifuoco e molte misure restrittive saranno cancellate ma rimarrà l’obbligo del distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e la capacità limitata di musei, bar, ristoranti e negozi;

dal 30 giugno via libera a festival e concerti sia pure con la richiesta di esibire il pass sanitario negli eventi con più di mille persone.

bisogna mostrare un certificato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima dell’arrivo;

se non si ha a disposizione un certificato negativo, diventa obbligatorio un periodo di isolamento fiduciario per 10 giorni (con relativo tampone alla fine del periodo).

In Francia un'etate quasi spensierata

Malta apre ai turisti vaccinati dall'1 giugno



aver ricevuto le dosi di vaccino richieste (a seconda del tipo di ciclo vaccinale) e aver fatto passare 14 giorni dalla fine della vaccinazione (dal 1° giugno);

oppure presentare un certificato negativo di un tampone molecolare effettuato 72 ore prima dell’arrivo;

compilare un documento con il quale dichiareranno i loro spostamenti nei 30 giorni precedenti.

bisogna mostrare un certificato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima dell’arrivo;

se non si ha a disposizione un certificato negativo, diventa obbligatorio un periodo di isolamento fiduciario per 10 giorni (con relativo tampone alla fine del periodo).

Dal 1° giugno Malta dovrebbe cominciare ad accogliere i turisti vaccinati senza l’obbligo di quarantena o tampone

Germania, maggiori controlli se si proviene da un'area in cui circolano le varianti Covid



aver ricevuto le dosi di vaccino richieste (a seconda del tipo di ciclo vaccinale) e aver fatto passare 14 giorni dalla fine della vaccinazione;

oppure presentare un certificato negativo di un tampone. Il tampone può essere antigenico (rapido) o molecolare e deve essere effettuato nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Germania (nel caso dell'antigenico; nelle 72 ore precedenti, nel caso del molecolare PCR);

dimostrare l’avvenuta guarigione: si considera guarito chi è risultato positivo a un tampone non meno di 28 giorni e non più di 6 mesi prima.

bisogna mostrare un certificato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima dell’arrivo;

se non si ha a disposizione un certificato negativo, diventa obbligatorio un periodo di isolamento fiduciario per 10 giorni (con relativo tampone alla fine del periodo).

La Germania ha stilato una lista di aree a rischio dove circolano le varianti

Danimarca, in vigore la classsificazione a semaforo



aver ricevuto le dosi di vaccino richieste (a seconda del tipo di ciclo vaccinale) e aver fatto passare 14 giorni dalla fine della vaccinazione. Attenzione: se però sono passati più di 180 giorni dalla vaccinazione, non si viene più considerati come soggetti vaccinati e vengono applicate tutte le restrizioni richieste ai viaggiatori non vaccinati;

pesentare un test negativo (PCR o antigenico sono entrambi accettati) effettuato nelle 48 ore precedenti l'inizio del volo diretto in Danimarca o l'accesso via terra nel Paese, cui deve far seguito un ulteriore test rapido subito dopo l'arrivo ed un periodo di auto-isolamento di 10 giorni, che può essere ridotto a 5/6 giorni, sottoponendosi ad un altro test molecolare PCR almeno quattro giorni dopo l'arrivo nel Paese.

bisogna mostrare un certificato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima dell’arrivo;

se non si ha a disposizione un certificato negativo, diventa obbligatorio un periodo di isolamento fiduciario per 10 giorni (con relativo tampone alla fine del periodo).

La Danimarca usa una classificazione a tre colori

Slovenia, i turisti vaccinati non hanno bisogno di tampone o quarantena



bisogna aver ricevuto le dosi di vaccino richieste (a seconda del tipo di ciclo vaccinale). A seconda del tipo di vaccino ricevuto bisogna però far passare un determinato numero di giorni dalla fine del ciclo vaccinale;

presentare un certificato negativo di un tampone molecolare effettuato 48 ore prima dell’arrivo.

bisogna mostrare un certificato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima dell’arrivo

se non si ha a disposizione un certificato negativo, diventa obbligatorio un periodo di isolamento fiduciario per 10 giorni (con relativo tampone alla fine del periodo).

aperti gli alberghi e gli altri impianti turistici con più di 60 stanze (che potranno però mettere a disposizione il 50 per cento delle camere disponibili);

cibi e bevande si possono servire anche negli spazi chiusi dei locali di ristorazione e non soltanto sulle terrazze.

Anche la Slovemia ha cominciato ad accogliere i turisti vaccinati senza l’obbligo di quarantena o tampone

L'Austria considera l'Italia un Paese a rischio e impone la quarantena di 10 giorni



presentare un certificato negativo di un tampone molecolare effettuato 72 ore prima dell’arrivo in Austria (oppure un test antigenico svolto nelle 48 ore prima dell’arrivo);

l’Italia viene considerata fra i Paesi a rischio covid e quindi, al momento, c’è l’obbligo di una quarantena di 10 giorni, che si può interrompere al quinto giorno effettuando un tampone se negativo

per entrare in Austria, bisogna pre-registrarsi compilando il Pre-Travel-Clearance almeno 72 ore prima dall’arrivo.

bisogna mostrare un certificato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima dell’arrivo

se non si ha a disposizione un certificato negativo, diventa obbligatorio un periodo di isolamento fiduciario per 10 giorni (con relativo tampone alla fine del periodo).

L’Austria ha riaperto al turismo dal 19 maggio

Regno Unito, serve un certificato tradotto in inglese, francese o spagnolo per entrare



presentare un certificato negativo di un tampone molecolare effettuato 72 ore prima dell’arrivo. Il tampone deve rispettare i parametri indicati dal Governo Britannico. Inoltre, il certificato negativo deve essere tradotto in inglese, francese o spagnolo e deve essere presente il nome del viaggiatore sul certificato. L’obbligo di portare con sé il certificato negativo di un tampone non si applica ai bambini di età inferiore agli 11 anni;

sottoporsi a un periodo di isolamento di 10 giorni, durante il quale vengono effettuati due tamponi: uno il secondo giorno di isolamento, l’altro l’ottavo giorno. Per terminare la quarantena in anticipo, si può effettuare un “Test to Release“, ovvero un tampone al sesto giorno;

compilare online il Travel Locator Form nei due giorni precedenti la partenza.

bisogna mostrare un certificato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima dell’arrivo

se non si ha a disposizione un certificato negativo, diventa obbligatorio un periodo di isolamento fiduciario per 10 giorni (con relativo tampone alla fine del periodo).

Il Regno Unito ha riaperto ai turisti dal 17 maggio. Ma qui le regole sono ferree

Irlanda, dubbi sulla differenza fra vaccinati e non



presentare sempre un certificato negativo di un tampone molecolare effettuato 72 ore prima dell’arrivo in Irlanda. Dal 14 maggio 2021, l’obbligo di portare con sé il certificato negativo di un tampone non si applica ai bambini e ragazzi di età inferiore ai 15 anni;

sottoporsi alla quarantena: a partire dall'8 maggio, l’Italia è stata rimossa dall'elenco dei Paesi a rischio (categoria 2), ma in ogni caso bisogna sempre rispettare un periodo di quarantena in hotel oppure a casa, da cui però si può uscire facendo un tampone già dal quinto giorno di isolamento.

bisogna mostrare un certificato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima dell’arrivo;

se non si ha a disposizione un certificato negativo, diventa obbligatorio un periodo di isolamento fiduciario per 10 giorni (con relativo tampone alla fine del periodo).

L’Irlanda riapre hotel e strutture dal 2 giugno.

