Vaccino in vacanza, si può fare? L'accordo fra Piemonte e Liguria

Piemonte e Liguria hanno sottoscritto un accordo di collaborazione sulla somministrazione dei vaccini in vacanza

Piemonte-Liguria, accordo per le vaccinazioni in vacanza

In Lombardia si deve far rientro dalle ferie per l'appuntamento vaccinale

Prenotazioni più ponderate per salvare il turismo di oggi e di domani

In Sardegna riprende la campagna di screening: test o quarantena all'arrivo

l’ attestato di totale vaccinazione;

l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato non oltre 48 ore prima di partire

, con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’accelerazione della campagna di immunizzazione, rDate che, per molti italiani, rischiano di cadere proprio mentre si è al mare o in montagna.Sul tema si stanno muovendo le Regioni attraverso una serie die che presto potrebbe essere esteso anche alla Lombardia.Il primo passo perper la seconda dose di vaccino è stato l, presidente della Regione Piemonte (che nel frattempo punta a rendere Covid-free le proprie montagne , della Regione Liguria. In attesa del nullaosta del commissario all’emergenza, il generale Francesco Figliuolo il progetto dei due enti locali prevede che i residenti dei due territori potranno ricevere la vaccinazione anti-Covid presso i punti vaccinali sparsi nelle due Regioni,. Nella propria richiesta, inoltre, il cittadino dovrà specificare le proprie condizioni di salute e rilasciare le autorizzazioni al trattamento dei propri dati. L’avvenuta vaccinazione sarà poi notificata all'Anagrafe vaccinale nazionale Covid (Avc), che provvederà a inviare alla Regione di residenza tutte le informazioni. Le stesse che poi serviranno da base per riequilibrare le varie scorte a seconda dei picchi di domanda.Presto, a questo sistema di vaccinazioni in vacanzaD’altronde, il “triangolo estivo” che lega le tre Regioni esiste da tempo. L’obiettivo è quello di trovare un accordo ragionando sia in termini di continuità territoriale, sia in termini di interscambio turistico che potrebbe tradursi in un protocollo esteso non solo a tutto il quadrante nord-ovest o in generale alle regioni confinanti, maEppure,: «Nel nostro piano vaccinale abbiamo cercato di mettere pochissimi richiami nelle due settimane centrali del mese di agosto, fissandoli prima o dopo.. Se la cosa rientra nei parametri consentiti e non si slitta troppo lontano o troppo vicino, si cerca di dare questa opportunità. Sia chiaro: non è una garanzia, ma la possibilità che, se ci sono le condizioni, cerchiamo di concedere ai nostri cittadini», ha affermato Fontana.Sullai: «Siamo l’unica regione ad aver creato un’applicazione su Poste per cui ognuno può andare a vedere la data della seconda somministrazione e quindi scegliere la data della prima somministrazione in funzione della seconda e quindi in qualche modo superare il problema delle vacanze».L’idea di legare vaccino e vacanze è volta a salvare il più possibile la stagione del turismo . Ma, come ricordato da Italia a Tavola , anche se i numeri saranno sempre migliori. Il rischio di una nuova ondata autunnale c’è, lo dice la storia. E allora forse, come suggerito proprio da Figliuolo, che sul tema ha tenuto una linea rigida, potrebbe essere utile organizzare le ferie in base alle date in cui ogni cittadino che ne avrà diritto riceverà la dose.Oggi sappiamo che il vaccino Astrazeneca si può fare dalle 4 alle 12 settimane tra prima e seconda dose. Con i vaccini a Rna ci sono 42 giorni. Ci sono studi recenti che dicono addirittura che dopo 90 giorni c'è il meglio della performance. Chiaramente ce lo dovranno dire gli scienziati, io dico solo quello che ho letto su questi studi.», aveva affermato Figliuolo il 19 maggio.L'alternativa alla interoperabilità dei sistemi sanitari e vaccinali regionali è rappresentata dalla. Sull'isola, fino al 28 maggio, prosegue lo screening di massa in entrata voluto dal presidente di Regione, Christian Solinas.Più in particolare, per entrare in Sardegna, a scelta e se in proprio possesso:Per chi non avesse modo di presentare questi due certificati, sarà messa a disposizione la possibilità dinel luogo di sbarco. Chi si rifiutasse di farlo in quell’occasione avrà l’e sottoporsi al tampone molecolare a proprie spese. Infine, c