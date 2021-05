Green pass europeo per gli italiani? Dal 1° luglio sull’app Io

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 10:29

Dal 1° luglio arriva il green pass digitale sull’App Io

App Io approvata dall’Ue

La piattaforma gestirà tutti i dati

Si può richiedere il certificato dal medico di base o dal fascicolo elettronico

I dati rimangono nel Paesi di origine

Green pass nazionale: sì per le feste di nozze

Il Green pass dura 9 mesi (per ora)

Con Astrazeneca, validità di un anno

: il certificato, che per un anno consente di viaggiare liberamente in tutta Europa e che viene rilasciato se si è completamente vaccinati, se si ha un certificato di guarigione o se si ha un tampone negativo effettuato nelle 24 ore precedenti,. Ma come sarà?, l’app della Pubblica amministrazione. Ad annunciarlo il ministro per l'Innovazione. E come afferma il ministro «ma arriverà una notifica e a chi ha l'App Io lo avrà lì dentro».Nata per rendere fruibili tutti i servizi pubblici in modo semplice e immediato, utilizzata per il cashback e scaricata da 11 milioni di italiani (con 20milioni di Spid attivati),per essere uno dei canali su cui poter visualizzare il certificato. Questo non appena sarà operativa l'infrastruttura che gestisce ed eroga i documenti in formato digitale.Al momento Sogei, l’azienda tecnologica di Stato, sta predisponendosulla quale arriveranno i dati: i certificati di vaccinazione dell'anagrafe vaccinale nazionale, i test diagnostici e i certificati di guarigione.e così via. Ma lo si potrà anche scaricare dal proprio fascicolo sanitario.Per quanto riguardaOltre ai viaggi, sono allo studio altri ambiti in cui il Green pass verrà richiesto che attendono di essere chiariti.. L'Italia è comunque tutta gialla e si sta avviando verso il bianco. Ma è necessario per visitare gli anziani nelle case di riposo (Rsa).. Allo studio il ricorso a questo certificato per partecipare ai concerti con capienza maggiore di quella attualmente consentita (fino a un massimo di mille spettatori in impianti all'aperto e fino a 500 al chiuso), e anche perDai 6 mesi inizialmente previsti,, ovviamente a partire dalla «data del completamento del ciclo vaccinale». Per chi invece ha fatto solo la prima dose, il certificato rilasciato ha validità dal «quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale». Chi è guarito dal Covid ha diritto a un green pass valido per sei mesi a partire dalla data dell’avvenuta guarigione.la cui seconda dose al momento è somministrata circa 3 mesi dopo la prima, ha una validità di circa un anno. Il vaccinoprevede la seconda dose dopo circa 42 giorni, la durata del green pass potrebbe aggirarsi intorno al. Il vaccinoha il secondo richiamo a 42 giorni e la durata del green pass dovrebbe essere sui. Il vaccinorichiede una sola dose e la certificazione verde avrà validità di