Il green pass si arena per la privacy. Il Garante uccide Italia e ristoranti

Primo Piano del 07 maggio 2021 | 12:25

S

Il Garante della Privacy uccide i ristoratori



Ci mancava solo il Garante...

Fipe: Tutelare la privacy o migliaia di posti di lavoro?

A Bolzano il Coronapass zoppica

Roberto Calugi e Luca Giacomel

La posizione del Garante, Pasquale Stanzione

Il dibattito è anche scientifico

La confusione dell'Ue (e delle Regioni...)

iamo un, un Paese che più le situazioni sono delicate e urgenti e più si dà da fare per. Come sempre di mezzo c'è la burocrazia e tutte quelle presunteincapaci di allargare gli orizzonti e utilizzare un po' di buonsenso. Stavolta di mezzo c'è ilche ha stoppato ilcome strumento utile per accedere in, cinema, stadi ritenendo che violi dati personali dei cittadini eUn assurdo già ipotizzato qualche settimana fa , un modo perdi attività che da oltre un anno zoppicano pretestuoso e infettato da un eccesso di zelo che sta diventando sempre più sinonimo di inadeguatezza, professionale e civica. Come si può pensare che dare nome, cognome e una spunta verde che indichi l'essere stato, l'essereo l'aver fatto un(negativo) al ristoratore di turno possa essere ritenuta un? Ci pensiamo mai a tutto quello che facciamo utilizzando ogni minuto uno, un i-pad un? Ci pensiamo che possiamo anche non utilizzarli, ma che se li abbiamo nelle vicinanze se ci bersagliano nei giorni successivi di pubblicità inerenti - magicamente - a ciò ci cui abbiamo parlato un attimo prima?Perchè il Garante, oltre a pensare diprima che la presunta privacy non si impegna a lavorare su quei temi?Il commento della Federazione italiana pubblici esercizi a questo proposito è duro e passa attraverso le parole di, amministratore delegato, che deve contare un po' più a lungo del proverbiale "dieci" per esprimere un parere ragionato. «- spiega - nelle situazioni di emergenza servono rimedi di emergenza. Appellarsi a modalità che andavano bene prima del Covid è difficile. Chiediamo al Garante della Privacy di chiedersi se vogliache stanno andando in fumo nel mondo della ristorazione da febbraio 2020. Ne sono stati già persi 250mila a causa della. Non ne possiamo più».Anche dal punto di vista dei, che non convince per tutto il trambusto che le sta nascendo attorno. La introdotto (con il nome di Coronapass) lunedì 26 aprile per permettere ai cittadini di mangiare anche al chiuso. Ma come è andata? «Stiamo lavorando pochissimo - ha risposto, presidente dell'Unione regionale cuochi Alto Adige - perchè la gente ha assimilato così tanto il concetto (sbagliato) per cui i ristoranti sono luoghi di contagio che ora. In pochi lo stanno sfruttando perchè il meccanismo è ancora da oliare. Chi non ce l'ha è costretto a mangiare all'esterno, ma in questa stagione a Bolzano è complicato e infatti i clienti scappano subito.... quando il cliente mostra il Qr Code noi lo scannerizziamo e ci compare su uno schermo nome, cognome e una spunta verde che indica la certificazione avvenuta. Non saprei nemmeno dire se compare una voce che indica l'avvenuta vaccinazione, guarigione o test.».Ma in particolare, perchè il Garante della Privacy,vuole mettere mano al green pass? In audizione nelle Commissioni riunite Affari costituzionali, Giustizia e Affari sociali, ha spiegato che bisogna escludere esplicitamente usi diversi da quelli previsti dal decreto e individuare il titolare del trattamento dei dati. Non solo: «o del tipo di vaccino, ma anche la previsione di modelli di certificazioni verdi diversi a seconda della condizione (vaccinazione, guarigione, test negativo) in virtù della quale esse sono rilasciate». Palazzo Chigi, con il sottosegretario, sta lavorando per adeguare le norme.. La critica scientifica più pesante era arrivata da un tweet di, secondo il quale il». Ma anche il viceministroè critico, anche se in un altro senso. Ieri ha incontrato il portavoce del Cts e presidente dell’Iss Silvio Brusaferro per esporgli le sue idee. Vorrebbe estendere; includere anche chi non sa quando è guarito ma risulta avere gli anticorpi alti da un test quantitativo; usare il. Ancora una volta dunque Sileri si dimostra il più vicino al "compromesso" necessario per far ripartire l'economia senza dimenticarsi che la priorità è la salute dei cittadini. Le sue precisazioni derivano dal fatto che i requisiti perchè il green pass sia valido sono: l’essere stati vaccinati (con seconda dose) entro i sei mesi precedenti; essere guariti dal Covid entro i 6 mesi; avere fatto un tampone molecolare o test rapido negativo non più di 48 ore prima.Va detto che anche. L'Unione europea nei giorni scorsi ha confermato la volontà di investire nel green pass, ma facendo slittare la sua entrata(a estate solitamente già iniziata ) e spiegando che, comunque, il certificato non sarà un documento di viaggio e che quindi. Ci siamo dunque chiesti, a quel punto, quale peso possa avere questo green pass e quanto davvero la politica ci creda. Già il fatto di avergli cambiato, ancora, il nome inallungandolo rappresenta la cifra di come non si stia scegliendo la strada più veloce. E poi c'è la questione dei costi da sostenere per attuarlo che secondo indiscrezioni non sarebbero indifferenti. Non minore confusione regna(e dal 10 maggio inizierà ad essere sperimentato con Draghi che ha invitato i turisti esteri a prenotare vacanza nel Belpaese ) e serve solo per entrare in regioni arancioni o rosse; è solo virtuale, di reale non esiste nulla e ogni regione sta agendo un po' a sè. Detto di, anche laha iniziato ad introdurlo recependo le Faq del Governo alla lettera mentre laha abilitato il pass regionale per «facilitazioni all’accesso dei servizi e/o deroghe alle misure di sicurezza più restrittive».Insomma, al di là di ogni ragionamento arzigogolato. Senza calpestare diritti e doveri, semplicemente semplificando.