L'emozione dei bar in zona bianca: Quanto mancava il caffè al bancone!

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 17:48

Torna il caffè al bancone

L'emozione del ritorno al bancone

Una ricompensa per i sacrifici

Dal dehor al bancone, ospitalità al centro

9mila bar aperti al 100%

L'iniziativa di Illy Caffè

servito aldi un bar curato da undotato di un belpuò cambiare la giornata. Uno stile tutto italiano a cui i più affezionati hanno dovuto rinunciare da ottobre ma che da oggi, in tre regioni d’Italia, torna il miglior rito quotidiano per iniziare col piede giusto., le restrizioni sono cadute di fatto tutte e si può tornare a degustare un espresso prima del lavoro senza doversi accomodare in un dehor o uscire con la tazzina di cartone in mano.Un’emozione per i clienti, ma anche per idovendosi scrollare di dosso la ruggine di questi mesi. «L’entusiasmo di gustarsi un caffè in tazzina si è notato nei clienti - ha detto, titolare del bar- ma anche per noi che siamo tornati con le vecchie abitudini con un pizzico di impegno in più del solito . Era da ottobre che non servivamo più un caffè in tazzina,». L’attesa è stata talmente spasmodica che la ricompensa è stata alta per i bar con dinamiche che si sono delineate subito e hanno anchecome evidenzia, titolare deldi Cagliari: «Essendo aperti più bar la gente di è distribuita meglio e non si sono notati assembramenti da nessuna parte. L’emozione del caffè al bancone è stata unache, a mio avviso, poteva essere applicata anche prima. Noi comunque non abbiamo mai perso il sorriso e non abbiamo mai fatto mancare la chiacchiera in più ai clienti: è il nostro mestiere».Scalpita invece, titolare deldi Udine per cui il lunedì è giorno di chiusura. Ma da domani si riparte: «Il ritorno alla normalità favorirà sicuramente un- spiega - perché il caffè preso al volo al bancone prima di andare a lavorare è mancato tantissimo a noi e ai clienti. Ormai vivevo le mie giornate all’, nel dehor, per».di queste tre regioni dove è stato possibile finalmente ricominciare a bere il caffè al bancone. Una boccata d’ossigeno, in particolare per io a lavorare soltanto con l’asporto, non avendo lo spazi all’esterno. Ossigeno anche per i 36mila lavoratori dei Pubblici esercizi di queste regioni che potranno riprendere il loro posto dietro il bancone dei bar, in cucina o tra i tavoli deial pubblico le loroÈ il ritorno di un rito tutto italiano, consolidato nel corso dei decenni e attorno al quale si è sviluppato il modello stesso del bar. «Senza la possibilità di somministrare il caffè al banco - spiega, vicedirettore di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi -. Ma al di là dei freddi numeri, è importante sottolineare come si tratti di un piccolo, importante passo verso un ritorno alla normalità. In questi 14 mesi, infatti, molti di quei gesti quotidiani cui eravamo abituati ci sono stati proibiti. Oggi, piano piano,. Come Fipe abbiamo voluto celebrare questo momento, lanciando una campagna di comunicazione digital destinata a chi ha voglia di riprendersi la propria vita e tornare a condividere. L’abbiamo realizzata insieme ad alcune. Perché dopo tante incertezze e difficoltà, abbiamo tutti voglia di un po’ di normalità».e che possono godersi la normalità da oggi in attesa dei residenti di altre regioni che dal 7 giugno potrebbero passare in zona bianca (Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria) e poi il 14 giugno Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Trento.Per festeggiare il ritorno alla normalità negli. Si chiama, il gesto simbolico scelto dal gruppo triestino del caffè per celebrare la riapertura alle consumazioni in bar e ristoranti al bancone e ai tavoli, domani, con l'auspicio che non subentrino più le condizioni per dover richiudere nuovamente. Sono oltre 3mila i bar aderenti in tutta Italia, da Nord a Sud.«È giusto sottolineare il momento finalmente di ritorno alla quasi normalità con un gesto simbolico e concreto allo stesso tempo, in Italia il caffè è un momento piacevole per se stessi, di inizio giornata per tanti, o comunque un momento socializzazione in generale - spiega l'a.d. di illycaffè- E’ bello regalare, e con una tazzina simbolica che ricordi questo giorno che crediamo tutti possa essere un vero inizio. Più di quanto non sia avvenuto lo scorso anno quando pensavamo che i contagi fossero destinati a scomparire, quest'anno però ci sono i vaccini, che stanno progredendo che speriamo ci portino verso la fine del tunnel».Speriamo che «tutte attività che riapriranno non chiudano più, poiché è questo che uccide l'attività, chiusura e incertezza».