Ristoranti e bar al chiuso, si riparte. Entusiasmo al bancone e in sala

Dall'1 giugno in zona gialla si torna a pranzo e a cena all'interno di bar e ristoranti

Sulle montagne di Como, la sala interna batte il maltempo

Per le sale dei ristoranti, tavoli distanziati di almeno un metro

A Pizzo Calabro si preferisce sempre il dehors

Da La Peca a Lonigo i clienti si «gustano la libertà» con vini importanti e menu degustazione

Giuseppe Russo: «Giornata importante, ma solo con la fine del coprifuoco saremo al 100%»

Al bar, il piacere del caffè al bancone

Pausa caffè? Finalmente si torna al bancone del bar

A Napoli torna il vero caffè

A Firenze clienti "sdraiati" sul bancone

A Milano abituati ai dehors

Romani poco informati sulle novità

A Venezia riecco i turisti!

'Italia. Dall'1 giugno, infatti, secondo il cronoprogramma dettato dal Governo,pubblici in zona gialla. Fra tavoli da sistemare, sale da apparecchiare, prenotazioni di gestire e menu da ultimaredell'allentamento delle restrizioni. Per la gioia dei clienti che possono tornare a sedersi al chiuso. Certo,come il servizio serale ancora limitato dal coprifuoco alle 23.00 oppure la mancanza di personale che, nel frattempo, è passata ad altri settori o si accontenta dei sussidi dello Stato in attesa di maggiori sicurezze.«Noi eravamo già pronti da tempo. Ancor prima dell'ultimo lockdown avevamo sistemato la nostra sala per accogliere i clienti in sicurezza.», raccontaDall'1 giugno, però, si riaprono le porte della sala interna che, a fonte del distanziamento fra tavoli e commensali, può ospitare fino a 25 coperti. Tutti già prenotati? «Non proprio,fino ad arrivare a livelli sostenibili. Fortunatamente, avendo anche le camere da servire, possiamo contare su un buon zoccolo duro per ripartire», prosegue Longoni.Duesul percorso di avvicinamento a questa data fatidica:. «Pensavo fosse più facile reperire le materie prime di cui abbiamo bisogno vista la sostanziale chiusura di molti esercizi, ma così non è stato e abbiamo dovuto adattarci a quello che trovavamo con effetti anche sul menu che sconta una variazione dei piatti più veloce rispetto a prima», spiega Longoni. Sul fronte occupazionale, invece, fatta salva la conduzione famigliare del ristorante che concede maggiore flessibilità, «sono due mesi che cerchiamo del personale da inserire nel nostro team, ma facciamo fatica. In molti hanno cambiato proprio lavoro, per altri il gioco non vale la candela», conclude Longoni.Fra chi ha già rodato i motori prima dell'1 giugno c'è anche: «A livello di prenotazioni siamo partiti molto bene, ma. Un plus che, anche a fronte della possibilità di pranzare o cenare al chiuso, è molto richiesto dai clienti». Il motivo? L'abbinata spazio aperto e misure di sicurezza: «Anche all'esterno così come all'interno del locale abbiamo implementato le stesse disposizioni e gli stessi distanziamenti. mantenendo un metro di distanza anche fra i commensali dello stesso tavolo», spiega Longo.Anche in questo caso, insomma, la domanda non manca e l'offerta tiene il passo.: «Manca personale. Fra reddito di cittadinanza e l'indisponibilità a un lavoro che non nego sia stancante e complicato, non riusciamo a trovare la forza lavoro che ci servirebbe», conclude Longo.In provincia di Vicenza, a Lonigo,non ha avuto di questi problemi: «In questi mesi siamo riusciti ad aggiungere una persona in cucina e una in sala alla nostra squadra. E questo ci mette in una buona posizione per offrire un servizio all'altezza delle aspettative dei nostri clienti», racconta lo chef Nicola Portinari.con otto tavoli a disposizione: «Il lavoro è ripartito alla grande. E con la graduale attenuazione del coprifuoco pensiamo che i clienti saranno ancor più invogliati a uscire e venire a trovarci. A loro offriamo una, ma con qualche cambiamento sul menu: degustazioni accorciate e diverse proposte fuori menu così da dare maggiore giro alle ricette e soddisfare anche chi viene a cenare più frequentemente», afferma Portinari.E i clienti apprezzano? «Direi di sì. V. Una tendenza che riscontriamo soprattutto nella scelta dei vini, con bottiglie importanti che vengono portate al tavolo», conclude Portinari.: «Oggi è una. Quello che manca è la semplicità e la sicurezza di potersi spostare per raggiungere i centri città senza l'ansia di dover controllare ogni 5 minuti l'orologio». Nel frattempo, però, c'è da prendere le misure a questa "nuova normalità" che premia sempre di più l'abbinata fra qualità e sicurezza: «La pandemia ha portato con sé profondi cambiamenti che non potranno riavvolgersi. Sono nate nuove esigenze, come il delivery e l'asporto, ma al centro rimane una rinnovata voglia di conoscere le materie prime, la loro provenienza, ecc.», afferma Russo.Alsenza dubbio è stata la possibilità di consumare il . Ma ancora di più è stata una goduria poter tornare a riassaporare undi cartone per l’asporto.Lo ha sottolineato in prima battuta, patron deuno dei miglior salotti di Napoli: «Finalmente è finita quella modalità odiosa di bere un caffè fugace nel cartone - ha spiegato - ed è stata una liberazione berlo con calma in tazzina. Proprio la reazione deicome hanno sempre fatto è stato l’aspetto che più ci ha fatto piacere di questa prima mattinata di normalità».Reazioni dei clienti che hanno anche sconfinato nel comico, nell’ironico, nell’euforia tipica di alcune zone d’Italia. Come adove alqualche cliente ha mimato il gesto di. Lo racconta sorridendo la titolare,: «Ho visto la, sembrava la settimana prima delle ferie, ma è andato tutto bene fino a qui anche perché avendo spazi all’esterno siamo sempre riusciti a servire i nostri clienti. Mi ha fatto un po’, come se quella fosse diventata la nuova normalità e ci si fosse dimenticati della nostra cultura. Di certo è aumentato il lavoro e questo non può che farci piacere».L’essersi abituati all’esterno, complice la bella stagione è anche di. «La gente - hanno spiegato dal- si èe lo ha fatto anche stamattina. Per questo non abbiamo notato grandi differenze rispetto agli altri giorni, ma vedremo come andrà all’ora di pranzo. Al momento (sono circa le 10.30 ndr.) non abbiamo ancora prenotazioni, ma contiamo sulle prossime ore con i pranzi di lavoro».L’apertura all’interno è motivo anche di maggior, di, ma sono in molti a non aver capito che da oggi si sarebbe potuto. «La maggioranza dei clienti - spiega, titolare del- non, pochi riescono a rimanere aggiornati con tutti i cambiamenti. Noi però abbiamo invitato gli stessi clienti a sedersi all’interno e ne sono stati molto contenti, si sono fermati più del solito».D’Angelo rivela anche che sono comparsi i primi- prevalentemente italiani - negli ultimi giorni e la conferma arriva anche da. «Da un paio di settimane - racconta, titolare del Bar- è arrivata gente dall’Italia, ma anche dall’estero, soprattutto nell’ultimo weekend. Un elemento positivo che ci riavvicina alla normalità.