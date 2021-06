Credito d'imposta sugli affitti, per gli alberghi tempo fino al 31 luglio

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 12:13

C

Con il decreto Sostegni Bis, hotel, alberghi, tour operator e agenzie viaggio hanno tempo fino al 31 luglio per richiedere il credito d'imposta sugli affitti

Dal decreto Rilancio a oggi, come è cambiato il credito d'imposta sugli affitti non abitativi

Le novità del Sostegni Bis per le imprese turistico ricettive e non solo

viene s postato dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 il termine per la richiest a del credito d’imposta relativamente alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator;

a del credito d’imposta relativamente alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator; la regola per beneficiare della misura resta la riduzione del 50% del fatturato rispetto al 2019.

esercenti di attività di impresa, arte e professione con ricavi o compensi fino a 15 milioni nel secondo periodo di imposta prima di quello di entrata in vigore del decreto (quindi 2019);

enti non commerciali, compresi quello del terso settore e quelli civilmente riconosciuti (senza riferimento al volume di ricavi/compensi).

on l’approvazione del decreto Sostegni Bis, vienedi immobili a uso non abitativo e per l’affitto d’azienda relativamente al periodo compresoMaLa misura è stataapprovato a maggio dello scorso anno dal Governo Conte II e prevedeva inizialmente unorelativi al periodo marzo-giugno a fronte di un calo di fatturato di almeno il 50% rispetto al 2019. Per quanto riguardava le imprese del settore turistico ricettivo, come hotel, alberghi, agenzie di viaggio, terme e agriturismi il periodo previsto era quello di aprile-luglio 2020 e valeva a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo di imposta precedente. Mentre per gli affitti di ramo d’azienda, il credito d’imposta riconosciuto era del 30%. Il tutto considerando un tetto massimo di ricavi pari a 5 milioni di euro.Laa questo meccanismo è stata introdotta con il, sempre nel 2020.(lasciando invariate tutte le altre soglie). Con il successivo decreto di ottobre, il periodo di riferimento veniva ritoccato considerando anche il periodo ottobre-dicembre 2020, indipendentemente dai ricavi conseguiti per determinati codici Ateco, ossia: bar, ristoranti, alberghi, sale giochi. Infine,ha previsto laa condizione che avessero Arriviamo così al decreto Sostegni Bis che, come detto in apertura, introduce delleutili al rilancio del comparto turistico Per quanto riguarda, il credito d’imposta sugli affitti viene riconosciuto a: