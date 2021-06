Bar e ristoranti a corto di personale. C'è chi torna a parlare di voucher

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 12:59

Mancano professionisti nell'Horeca

150mila professionisti mancano all'appello

Il progetto di Tni

opo un periodo in cui erano finiti nel dimenticatoio,. Sono stati definiti “emergenziali” per rispondere allache proprio mentre vede la possibilità di ripartire si ritrova a vivere il paradosso dei professionisti che mancano.A rispolverare uno strumento molto discusso in passato è stata la delegazione dial sottosegretario al Lavoronel corso dell'incontro che si è svolto a Roma. La proposta, già avanzata mesi fa al governo, è quella di(di cui 7,5 euro netti vanno al lavoratore), che sono stati aboliti dal 1 gennaio 2018 dal governo Gentiloni e che consentono di pagare le prestazioni accessorie, per esempio il lavoro di un cameriere durante il fine settimana.: le troppo prolungate chiusure e la mancanza di sostegni economici adeguati avrebbero potuto fare fuggire il personale dei pubblici esercizi e degli alberghi. E oggi, con la riapertura, i vuoti nell’organico rischiano di essere proprio la nuova palla al piede per il 150mila sono i professionisti che mancano a fronte di oltre 235mila assunzioni previste tra maggio e luglio dalle imprese del mondo della ristorazione e negli alberghi (dati Excelsior). In dettaglio, sono quasi 189mila gli addetti ricercati nelle attività di ristorazione. Tra questi, 17.350 camerieri, 7.430 aiuto cuochi, 2.240 addetti alla pulizia delle camere. Non mancano le entrate programmate per addetti alla reception: gli alberghi italiani ne hanno intenzione di assumere 1.310 entro fine luglio. A denunciare il problema “carenza di personale ” era stata in prima battuta la. «In questo momento- aveva detto in proposito il direttore generale di Fipe,- visto che il 2020 ci ha portato via circa 150mila lavoratori, la maggioranza dei quali a tempo indeterminato».Ma se questa è la situazione come fare “rientrare” questo personale?«Le aziende sono spesso stremate da quasi un anno e mezzo di chiusure e senza risorse adeguate - dice Calugi - oltre a prevedereper questo tipo di, sarebbe oggi auspicabile introdurre incentivi per l’assunzione dei lavoratori stagionali. Dobbiamo poter rimettere in moto queste imprese senza».Anche, segretario nazionale di Tni Italia è sulla stessa lunghezza d'onda: «Al nord, al centro, al sud, la situazione è la stessa - spiega - così dopo che le nostre attività sono state chiuse, rischiamo adesso di non poter lavorare a regime perché».«In questa pandemia la politica del Governo ha costretto alla chiusura e apertura a singhiozzo le attività della ristorazione - risponde Tagliamento - e di conseguenza si è assistito ad unaMolti dei nostri dipendenti, finiti in cassa integrazione, o gli stagionali rimasti senza un'occupazione per assenza di turisti hanno preferito reinventarsi e andare a fare i cassieri in un supermercato o a lavorare in fabbrica.«Per questo - sottolinea Tagliamento - torniamo ad avanzare la proposta che mesi fa abbiamo fatto al presidente del Consiglio, ovvero quella di. Non trovando personale specializzato da inserire stabilmente in organico ed essendo già a stagione inoltrata, l'unica possibilità che ci rimane, infatti, è fare ricorso a lavoratori, anche non specializzati, che possano lavorare almeno temporaneamente comein attesa che questa situazione, mai vissuta prima dal settore, sia superata». Anche perché il decreto Sostegni bis - sottolinea il segretario di Tni Italia - sotto questo aspetto. Il nuovo contratto di rioccupazione parte solo dal 1 luglio, quando siamo già a metà stagione, se non oltre, e riguarda solo le nuove assunzioni.