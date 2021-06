Gli aiuti per turismo e ristoranti. Ecco come si possono ottenere

Primo Piano del 03 giugno 2021 | 11:47

I

Tutti gli aiuti del Decreto Sostegni Bis

Contributo a fondo perduto

un contributo “automatico” pari a quello dell’art. 1 del DL 41/2021 (“Sostegni”);

se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento;

un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio.

Cosa significa contributo automatico

hanno la partita Iva attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del Sostegni Bis);

hanno presentato l’istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo).

spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021;

è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

Contributo alternativo

Soggetti beneficiari

i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;

l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.

Misura del contributo

60%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;

50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;

40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;

20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

90%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;

70%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;

50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;

30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Modalità di riconoscimento

direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate;

sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Coordinamento con il contributo “automatico”

Contributo perequativo

Crediti d'imposta per gli affitti di locali ad uso non abitativo

da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021 ai sensi dell’art. 28 co. 5 del DL 34/2020;

dall’altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti.

Credito d'imposta per il turismo

le imprese turistico-ricettive,

le agenzie di viaggio;

i tour operator.

a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;

a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Aiuti al mondo del turismo

Estensione del credito d'imposta per le mensilità gennaio-maggio 2021

i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (anno 2019, per i soggetti “solari”);

gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;

misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

sia l’ammontare del calo minimo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;

sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. “anno pandemico”, dovendo confrontare l’ammontare medio mensile del fatturato riferito al periodo 1.4.2020-31.3.2021 con quello riferito al periodo “pre-pandemia” 1.4.2019 - 31.3.2020;

sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese (come richiesto dall’art. 28 del DL 34/2020), bensì sull’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.

Altri crediti d'imposta

soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo.

nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;

per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di pro¬tezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Proroga del credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi

95 milioni di euro, per l’anno 2021;

150 milioni di euro, per l’anno 2022.

utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

Proroga del versamento delle cartelle di pagamento

Potenziamento dell'Aiuto Crescita Economica (Ace)

il reddito detassato è pari a 75.000,00 euro (500.000,00 × 15%);

a tale importo corrisponde un risparmio in termini di IRES pari a 18.000,00 euro (75.000,00 × 24%).

Tutto quello che c'è da sapere sugli aiuti

Iva, termini di emissione delle note di variazione in diminuzione

la data della sentenza dichiarativa del fallimento;

la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Iva, percentuali di compensazione per cessioni di bovini e suini

Fondo di Garanzia Pmi

le garanzie per operazioni di valore superiore ai 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020) sono concesse nella misura massima dell’80% (anziché del 90%);

il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell’operazione;

le garanzie per operazioni fino a 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020) sono ridotte dal 100% al 90% e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso. La garanzia opera anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Proroga moratoria per le Pmi

Per ulteriori dettagi o approfondimenti ci si può rivolgere a:

l Decreto Sostegni Bis varato dal Governo porta una dotacolpite dalla crisi legata alla pandemia Covid. Il nuovo decreto prevedee uno partite Iva. A queste risorse vanno poi aggiunti interventi sui costi fissi, sul lavoro e sul sostegno alla liquidità delle aziende.La novità maggiore riguarda il meccanismo di calcolo degli aiuti spettanti alle aziende in difficoltà . La prima è legata all’e prevede l’erogazione del contributo a fondo perduto in base al confronto fra il fatturato 2019 e quello 2020, con la. Un sistema che punta a far rientrare fra i beneficiari anche quelle aziende che non hanno ricevuto i sostegni di marzo a causa di entrate discontinue che non permettevano di certificare la perdita del 30% del fatturato che dà accesso agli aiuti. La seconda riguardache ora può essere indicato nel confronto fra il volume d’affari generato L’art. 1 del Sostegni Bis prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva, articolato sostanzialmente in tre componenti:In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di unTale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato applicando allale seguenti percentuali:di cui all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento. Per i soggetti obbligati alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza.Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto con, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Tale contributo spetta a condizione che vi sia und’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento.L’art. 4 del Sostegni Bis interviene suldi immobili ad uso non abitativo, che viene:viene esteso fino al 31.7.2021 (invece che fino al 30.4.2021, come precedentemente previsto), per:si ricorda che il credito d’imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% dei canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 50% dei canoni di affitto d’azienda (30% per agenzie di viaggio e tour operator, secondo l’interpretazione più rigorosa):Viene introdotta una “nuova versione” del, operante per i primi(da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall’art. 28 del DL 34/2020.Il “nuovo” credito d’imposta per le locazioni, dal punto di vista soggettivo, riguarda:ispetto al credito d’imposta spettante per il 2020, cambia, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il limite massimo di ricavi/compensi che consente l’accesso al beneficio, che passa da 5 a 15 milioni di euro, mentre non muta il periodo di riferimento, che resta il 2019 (per i soggetti “solari”).Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il “nuovo” credito d’imposta spetta nella:er quanto concerne le condizioni di applicazione del credito d’imposta, il decreto “Sostegni-bis” introduce alcune, atteso che il credito d’imposta sui canoni da gennaio 2021 a maggio 2021, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.Potranno quindiper tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagate, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del, nel periodo 1.4.2020-31.3.2021,rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020. Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, mentre non sono più previste deroghe per i c.d. “Comuni calamitati”.Il credito d’imposta viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute:Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari ale, fino ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.Viene prevista ladel credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi, di cui all’art. 10 del DL 83/2014, nella misura del 65%. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, saranno stabiliti i criteri per la corretta indi¬vi¬duazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta in oggetto.Per effetto delle novità, oltre che per il periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti “solari”), l’incentivo viene riconosciuto anche per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021, per i soggetti “solari”).I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare un’apposita comunica¬zione all’Agenzia delle Entrate (adempimento non espressamente previsto dalla versione ori¬gina¬ria della disposizione).Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con un provvedimento della stessa Agenzia.L’agevolazione spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’im¬posta precedenti a quello della relativa spettanza.Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo dei limiti di spesa di:L’incentivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, per i soggetti “solari”, i crediti d’imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022.Per il solo anno 2021, viene incrementato da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo, di cui all’art. 34 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:Il limite applicabile nel 2021 è quindi doppio rispetto a quello dello scorso anno, al fine di aumentare la liquidità delle imprese.er quest’anno, il nuovo limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno prece¬dente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).Per effetto dell’art. 9 del DL 73/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021 de¬vono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.7.2021 (che slitta al 2.8.2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato). Prima del DL 73/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.4.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.5.2021. Entro il 2.8.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione. Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.Il DL 73/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021, il pagamento può avvenire entro il 2.8.2021. Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fi¬scalità locale. Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.Per il solo 2021 è stata potenziata l’Ace, prevedendo un coefficiente del 15% sugli incrementi patrimoniali (conferimenti e versamenti in denaro, nonché accantonamenti di utili a riserva) rilevanti ai fini della base di calcolo dell’agevolazione e registrati nel 2021 medesimo.Tali incrementi rilevano per l’intero ammontare, sempre limitatamente al 2021, indipendentemente dalla data di versamento (la quale potrebbe quindi essere, ad esempio, anche il 31.12.2021). È però previsto un limite massimo di 5 milioni di euro, per cui, sempre prendendo a riferimento il caso delle società di capitali, il risparmio d’imposta massimo ammonta a 180.000,00 euro.In alternativa alla riduzione dell’IRPEF o dell’IRES da versare a saldo nel 2022 con riferimento al 2021, è possibile trasformare il reddito detassato in credito d’imposta, da utilizzare in compen¬sa¬zione (riprendendo l’esempio sopra proposto, anche il credito ammonterebbe a 18.000,00 euro).Il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell’utile di esercizio, anche se occorre al riguardo un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.L’art. 18 del DL 73/2021 modifica la disciplina dei termini di emissione delle note di variazione IVA, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale. La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021). A differenza della disciplina previgente, ai fini dell’emissione delle note di variazione in diminuzione, non è più necessario attendere il verificarsi dell’infruttuosità della procedura, ma è possibile rettificare l’IVA mediante la nota di variazione già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura.Nello specifico, il nuovo co. 10-bis dell’art. 26 del DPR 633/72 identifica il momento da cui il de¬bitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente:Nell’ipotesi in cui, successivamente all’assoggettamento alla procedura, il debitore paghi in tutto o in parte il corrispettivo, il cedente o prestatore è tenuto a emettere nota di variazione IVA in au¬mento. A sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’im¬posta, ai sensi dell’art. 19 co. 1 del DPR 633/72, previa registrazione della nota di variazione.Al fine di agevolare iche determinano la detrazione Iva in modo forfetario in base al regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72, le percentuali di compensazione appli¬cabili nel 2021 alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina vengono fissate, entrambe, al 9,5% (art. 68 co. 1 e 2 del DL 73/2021). In base alle disposizioni previgenti tali percentuali erano fissate, rispettivamente, al 7,65% e al 7,95%. Per effetto delle nuove disposizioni, dunque, i produttori agricoli in regime IVA speciale che ef¬fettuano cessioni di bovini e/o suini vivi possono portare in detrazione un importo forfetario maggiore.Si sottolinea che la nuova percentuale è applicabile per la sola annualità 2021.Dall’1.7.2021 la garanzia opererà con le seguenti modalità:L’art. 16 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari (art. 56 co. 2 del DL 18/2020), limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile). La proroga opera su comunicazione dell’impresa beneficiaria, da effettuare entro il 15.6.2021.Passaggio Canonici Lateranensi 124121 BergamoTel 035 216100Fax 035 249927