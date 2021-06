Vaccini, seconda dose in vacanza? Via libera solo per gli stagionali

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 11:35

Il nodo dei vaccini in vacanza

Figliuolo: flessibilità, ma nessuna seconda dose fuori regione

Per gli stagionali un iter complicato

Quanti giovani si vaccineranno? Le discoteche attendono

E poi che si fa col green pass che da fine giugno dovrebbe essere attivo in tutta Europa?

si affaccia all’con un po’ più divisti i contagi che calano sensibilmente e con loro le. Ma c’è un altroche rischia di tenere ancora in apprensione gli addetti ai lavori:. Come fare per chi si sottopone alla prima e deve prenotare la seconda senza toccare le più che mai sacrosante ferie?Il commissario- da subito contrario a consentire le- ha chiesto nelle scorse ore alle Regioni di «attuare procedure flessibili di prenotazione della vaccinazione che consentano ai cittadini la definizione della tempistica vaccinale già dalla scelta della data della prima dose, in modo da evitare, per quanto possibile, che la, assistenza, domicilio”., sì alla flessibilità nelle prenotazioni. A questo punto però, come ha riportato Repubblica raccogliendo alcune indiscrezioni, si è aperta un’altra strada: per chi farà le classiche vacanze e quindi si fermerà in una località per un breve periodo di tempo resta la linea di cui sopra; per chi invece si trasferirà fuori regione per un lungo periodo di tempo,Poca roba però perché. Innanzitutto, ognuno dovrà assicurarsi che la seconda dose venga effettuata con lo stesso vaccino della prima, in più deve garantire di aver annullato l’appuntamento nella sua Regione per il richiamo, usando invece il. Quindi deve anche trasferire alla sua asl di appartenenza la certificazione di avvenuta vaccinazione rilasciata nel luogo delle ferie o del lavoro. Altro problema, di tipo logistico, riguarda le Regioni, che. Ovvero, bisognerà adottare un sistema di compensazione per quelle Regioni che vaccinano più persone non residenti.quelli che più di tutti si sposteranno quest’estate e quelli che più di tutti rischiano di ri-portare il virus nelle città e preparare un’altra ondata autunnale. Un argomento che riguarda da vicino anche le discoteche che attendono ancora una data per poter riaprire:dato che, ad oggi, le discoteche possono riaprire nelle regioni bianche, ma non si può ballare. Un paradosso , ma così è.Se organizzo la somministrazioni di dosi in modo che posso partire solo quando le ho fatte entrambe e quindi ottenere il pass, si potrebbe palesare ilcome da tradizione italiana, ma abbiamo ormai capito come anche per il turismo il tornare a vecchie abitudini non convenga. E se allora organizzo leè facile che parta ancora senza la seconda dose e quindi devo comunque sottopormi al tampone con soldi, lungaggini, prenotazioni, code, tempo perso in più. Insomma,Al momento in ogni caso la: sono, alle ore 10 di venerdì, leper il vaccino anti Covid-19 per gli under 29 effettuate da ieri sera sul portale di Regionee Poste Italiane. È quanto si apprende dalla direzione Welfare della Regione. Nel dettaglio, 232.816 riguardano la fascia tra i 20 e i 29 anni, 120.433 quella tra i 16 e i 20 anni, 42.229 la fascia tra i 12 e i 16 anni e 73 gli under 11.. Ieri è stato il primo giorno dell'open week over 18 Astrazeneca festa della Repubblica, destinato a chi ha più di 18 anni. Tutti esauriti i posti a disposizione e saranno implementati per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno, sempre con ticket virtuale sulla app ufirst. I ticket verranno staccati a partire da giovedì 3 giugno.. Da venerdì 4 giugno la platea dei soggetti vaccinabili nell'Isola si amplia con l'inclusione dei cittadini nella fascia d'età 16-39 anni: a partire dalle 12, tramite la piattaforma di Poste Italiane, saranno abilitati a prenotare la somministrazione delle dosi negli hub e nei centri vaccinali del territorio regionale. Una scelta, quella di partire dal 4 giugno, dettata dall'esigenza di avere maggiori certezze in relazione alle scorte disponibili.. L'estensione della somministrazione del siero al nuovo target (che comprende oltre un milione e trecentomila persone) è stata autorizzata nell'ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Verranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria e Janssen (monodose).