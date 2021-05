Le discoteche si reinventano, ma senza poter ballare è un flop

Primo Piano del 29 maggio 2021 | 05:00

È

Discoteche senza ballare, un flop

Troppa confusione sulle riaperture delle discoteche



Gianni Indino (Silb): «Siamo l'unico settore senza un percorso di riaperture»



Gianni Indino (foto:Rimininotizie)

Frontemare di Rimini: Troppi disagi

Tito Pinton: Su tre locali ne aprirò solo uno

A Genova da discoteca a pizzeria-focacceria

ancora tutto spento all’interno delle. Il Governo ha “dimenticato” le attività anche nell’ultimosulle riaperture lasciando i gestori in balia di una data diche al momento proprio non c’è, non si vede, neanche si respira. Intanto che qualcuno si organizza e sfrutta la possibilità (con scarso successo) data dal decreto di aprire i locali, ma solo comee senza la possibilità dicommissarioha provato a scendere in pista inviando al Comitato tecnico scientifico e alla Conferenza delle Regioni una lettera sulla «del settore dell’intrattenimento danzante, nella piena compatibilità con la tutela della salute di utenti e lavoratori».Insieme alla lettera, il protocollo della, l’associazione di settore. Un documento condiviso due giorni fa da, presidente del Veneto, nel vertice sulle riaperture nelle zone bianche. Un passo minimo, ma che denota la volontà di un profilo centrale in questo percorso didi dare un’occasione alle. E la proposta è anche quella di destinare le discoteche ad Hub vaccinali così da spingere i ragazzi a sottoporsi al vaccino , aumentare la percentuale di persone vaccinate in Italia e aprire i locali col green pass Ma la confusione è tantissima: solo mercoledì si era parlato dell'accordo raggiunto trasulle regole da applicare nella fascia con il livello più basso di rischio Covid, fermo restando l'obbligo delle mascherine e del distanziamento. In questo incontro era stato deciso:E quindi? «E quindi questa ultima mossa di- ha detto, presidente Silb Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da- resta che il nostro comparto è l’unico ancora chiuso. Per tutti gli altri è stato studiato un percorso, come successo ad esempio per i ristoranti, per le discoteche no, nessuna data. Addirittura ci è stato detto di aprire, ma senza ballare.. È vero, si può aprire in modalità bar o ristorante, con la musica, ma la stragrande maggioranza dei locali non hanno la possibilità di aprire così anche perché non tutte sono situate nei». Qualcuno però ci prova , comedel, anche se con scarsi successi. «Ci si adatta - spiega - ma se manca il ballo siamo molto limitati: è come camminare con una gamba sola., troppe restrizioni, non si può fare nulla. Noi al momento organizziamo la cena spettacolo con band musicale dal vivo, ma tra coprifuoco, e la gente che di solito è abituata al format cena+ballo e, è un grande disagio. Stiamo facendo la metà della metà dei coperti, ne facciamo».Dal canto suogestisce tre discoteche, ma solo una di queste si può prestare a diventare un locale per cene spettacolo ed è il Biblos di Riccione mentre il(sempre nel cuore della Riviera Romagnola) e idi Jesolo dovranno aspettare il turno delle discoteche. «Il Biblos - spiega - era già nato un po' con quella filosofia e quindi abbiamo programmato un'estate con tanti ospiti illustri che partirà il 26 giugno. Ora è impossibile con il coprifuoco, non ha senso e non porterebbe clientela.perchè il problema di questo periodo è alla radice: se un imprenditore vuole fare il ristorante, fa il ristorante e se il cliente vuole uscire a cena, cerca un ristorante., sarebbe impossibile gestire la ristorazione e troppo oneroso ristrutturarli per adibirli a ristorante».Nei giorni scorsi abbiamo raccontato anche la storia di un altro imprenditore che ha provato ad adattarsi, Max Giannini che a Genova ha aperto la pizzeria-focacceria Ravatti. «È stato un periodo complicato per molti, cerchiamo di metterlo alle spalle con qualcosa che ci faccia tornare il sorriso! - sintetizza Giannini - Sarà per noi il posto dove si potrà mangiare, bere, chiacchierare, ascoltare musica e organizzare eventi in attesa di riaprire il club che completerà l’offerta per il target 20/30 anni nel centro di Genova».L’ironia è già nel brand di questo nuovo ritrovo dei genovesi.Ovvero un po’ come si sono sentiti per un lungo periodo gli imprenditori della ristorazione. Alcuni di loro però non sono capaci di piangersi addosso e mostrano una nuova capacità di ribaltare a loro favore anche il significato un termine così radicato. Genova è anche questo., luogo intorno al quale stanno sorgendo diverse attività dedicate a chi ama passare la serata in compagnia.