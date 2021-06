Milano, movida ancora sotto accusa. Ristoranti e turismo ne risentono

Primo Piano del 05 giugno 2021 | 05:00

“C

Per alcuni residenti della zona, questa è movida

Le piazze di Milano, un intrigo storico

Il contesto di piazza Sant'Alessandro

La reazione dei milanesi

Dehors e motorini sotto accusa

La reazione di bar e ristoranti

olonne di San Lorenzo:”. “Santa Caterina a Roma:(aridaje!)”. “Degrado urbano a piazza sant’Alessandro”. Se sui giornali si leggono titoli come questi, in serie, il serio lettore si preoccupa, quando non si scoccia:Un po’ come quando capita il caso dell’imprenditore-maniaco sessuale-approfittatore; seguono, sulle prime pagine, venti giorni interminabili di strombazzate e di cronache all’insegna del morboso acchiappaclick, e poi vai a capire dove sta la verità...In un’ epoca di notizie gonfiate e di verità fabbricate la. Non resta che la fatica della prova sul campo:Sarà vero che le Colonne di San Lorenzo in porta Ticinese sono diventate il tempio dello spaccio? E Corso Como e Arco della Pace continuano a causare incubi ai residenti e alla nettezza urbana?, tanto per cominciare, le iniziative di coloro a cui lanon serve a mangiare o tirare tardi, ma a vivere/lavorare, costituiscono un. Le proteste contro i fracassoni notturni, gli incivili che buttano a terra i tovaglioli sporchi, le risse a bottigliate, la birra versata nei cestini dell’immondizia, sono quasi unaRinnovatasi, pochi giorni fa, grazie all’, gioiello della città all’ombra della basilica barocca e dei palazzi delle famiglie patrizie milanesi (Trivulzio, Pusterla Brivio). Si denuncia la “focaccite”, nel senso cheche sfrecciano e code di clienti rumorosi;ingombranti e antiestetici; scale della basilica a livello di bivacco e immondezzaio;Questa piazza, per chi la conosca da un po’ di tempo, è un: quello slargo di relativache non ti aspetti a pochi metri da via Torino, in centro-centro, ma con meno traffico e frenesia. È arricchito dalla vista della, con i suoi ghirigori seicenteschi non ancora esasperati dalla fioritura piena del barocco. Un po’ coperta, la vista della scalinata e della chiesa, perché ombrelloni, tavolini e umanità varia interferiscono. Il, arrivano solo gli echi del rumore metropolitano, ma purtroppo i mezzi a due ruote, in parcheggio o movimento, non li blocca nessuno., chiacchiera sul marciapiede mentre sta per rientrare al lavoro, o si crogiola al sole sulle scale, se ha meno di trent’anni,, e così comincia la nostra verifica.Qualcuno, tra i passanti intervistati, sfoggia una tendenza all’understatement che, in tempi di certezze urlate via social network, andrebbe insegnata nelle scuole. «risponde la ragazza accoccolata sulle scale, giovane impiegata di una società di consulenza.da qualche parte, no? Non ci sono alternative, servirebbe qualche parcheggio in più, e nel frattempo che si fa? Quanto alla sera di sicuro c’è più movimento, ma posso parlare solo per sentito dire, perché abito in provincia“.Sulla stessa linea di pensiero il professionista con studio affacciato sulla piazza.ne ho solo sentito parlare. Degrado, mi stava dicendo, cosa si intende per degrado?, camerieri che corrono su e giù, il sagrato pieno di giovani, e va bene, e non so come si faccia a evitarlo, transenniamo? I bar e i, ne hanno avute di batoste! Siamo obbligati a trovare un, stiamo uscendo da un periodo drammatico, teniamo conto che non siamo ancora tornati alla normalità. Il traffico di moto, diceva? Sì, certo, ma dovremmo cercare di essere tolleranti».Dipende dalle zone - risponde un’altra ragazza in fuga dall’adolescenza, appartenente al crocchio già consultato prima - se parliamo delle, e lo sanno tutti. Altri luoghi, come l’Arco della Pace e Corso Como non li frequento di sera, ma di giorno ci passo. Mai notato situazioni di sporcizia e degrado: allora forse non c’è poi tanto da preoccuparsi».Complimenti per il “degenero” (l’avversario del genero?), neologismo che mi sono appuntato: lo giro quanto prima all’Accademia della Crusca. E poi giro la stessa domanda a un altro passante, meno implume delle ragazze di cui sopra e appartenente alla vasta categoria dei. «A Milano la, almeno per adesso. E mi riferisco proprio ai luoghi più frequentati, come il Duomo, Brera, Galleria Vittorio Emanuele.Un po’ più allarmata la collega che l’accompagna. «Sì, non siamo a quei livelli ma nemmeno dobbiamo arrivarci. Esistono eccezioni, ad esempio leIn quei luoghi il disagio è forte: possibile che non si possa fare qualche controllo in più e mantenere l’ordine pubblico?».Le notizie, spaccio diffuso ed aggressioni animalesche (aizzando un pitbull) contro le forze dell’ordine, in quel di . Ma vediamo ora cosa ne pensano alcuni fra i protagonisti dell’intera vicenda, e mi riferisco a. «A me questo spiazzo piace così com’è. Con tanta gente, vivo, pulsante, anche per merito dei bar e dei ristoranti. La piazza più bella di Milano, dopo quella del Duomo». Sembra sicuro di sé, titolare del Bar Tabacchi corrispondente al civico n.2. «, ma faccio la mia parte e rispetto le regole, assieme ai miei collaboratori: non devo essere io a mandare la gente a casa perché c’è il coprifuoco. Certo che ci vuole la pulizia: ci vuole sempre, e non solo quando qualcuno qui attorno protesta. Non possiamo fare appunti alla nostra. Ma non possiamo essere a noi ad andare a pulire i gradini della chiesa; forse servirebbe qualche barriera per impedire che le persone si siedano lì a mangiare».Un’altra opinione in presa diretta ce la fornisce, titolare del ristorante, anch’esso in vista basilica. «è una questione che coinvolge troppo direttamente me e il mio locale. Restando sulle generali, io parto dalla base, ossia dall’educazione civica: se mi siedo sulla scalinata di un monumento d’importanza storica. Lei mi chiede se c’è una. Nelle piazze di Milano i cestini ci sono, il personale della ristorazione va pure al di là del suo dovere, e cioè svuota, ma il problema rimane.La vedo dura. Se poi il discorso vira sui soliti luoghi della movida milanese, che tutti conosciamo, certo che sono preoccupato:. Io dico che in queste zone; proviamo a pattugliarle, e vediamo che succede. Siamo diventati, ma non stiamo salvaguardando il nostro magnifico patrimonio artistico e monumentale. È un errore grave».Non mi aspettavo l’unanimità, prima di iniziare questa mini-inchiesta, e difatti non è arrivata. Qualche denominatore comune però si individua, e non va sottovalutato: ad esempio, la. Da salvaguardare, come ha detto il ristoratore di piazza Sant’Alessandro. Lo stiamo facendo al meglio? Pare di no, ed è questo il problema.