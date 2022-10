Dopo quattro anni riapre a Bergamo la Taverna del Colleoni

Riapre dopo 4 anni la Taverna del Colleoni in Città Alta a Bergamo. Venerdì prossimo, 28 ottobre, lo storico locale di piazza Vecchia, chiuso da inizio 2019, tornerà ad accogliere i commensali. Il ristorante ha cessato l’attività quando il patron Pierangelo Cornaro, mancato lo scorso giugno, aveva deciso di lasciare dopo quasi 30 anni conditi da grandi soddisfazioni. L’imprenditore ha conquistato con ricette nuove e originali i palati più esigenti, che si recavano nel capoluogo orobico anche da fuori provincia per assaggiare i suoi piatti, accompagnati da un servizio sempre impeccabile.

Taverna del Colleoni, nel cuore della Città Alta di Bergamo

La Taverna del Colleoni riparte con Ten Food & Beverage

La gestione dell’edificio, di proprietà della Bpb immobiliare, facente capo prima a Ubi Banca e poi passata ad Intesa San Paolo, è in mano alla società «Ten Food & Beverage», che vanta una quarantina di locali tra l’Italia e l’estero. L’emergenza sanitaria non ha certo agevolato le tempistiche relative alla riapertura, mentre i lavori di ristrutturazione sono durati sette mesi e hanno restituito un locale completamente rinnovato, che mantiene l’insegna storica «Taverna Colleoni & Dell’Angelo», alla quale viene aggiunto il logo «By Ten» per mettere in evidenza il gruppo di ristorazione.

Durante la riqualificazione sono state preservate le caratteristiche di pregio della struttura, che conta circa 160 coperti tra le sale interne e gli spazi del dehor dove trovano spazio venti tavoli. I pavimenti sono tornati agli antichi splendori, mentre gli ambienti sono stati resi più luminosi e moderni.

Il bancone della Taverna del Colleoni 1/2 Uno dei tavoli della Taverna del Colleoni 2/2 Previous Next

L'offerta gastronomica: in cucina Claudio Brenna

L’offerta enogastronomica parte dalla tradizione ed evolve verso i piatti contemporanei, senza dimenticare i prodotti e le ricette del territorio: non mancheranno vini, birre, formaggi e paste ripiene locali. In cucina è operativo il resident chef Claudio Brenna, con la supervisione dell’executive chef del gruppo, Claudio Colombo Severini. Il direttore della «Taverna 2.0» sarà invece il bergamasco Stefano Bertoni, che ha maturato una lunga esperienza all’estero.

La Taverna del Colleoni è pronta dunque a rivivere per scrivere un’altra pagina della ristorazione orobica sotto l’egida della società «Ten Food & Beverage».