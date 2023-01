Le 14 spa italiane da provare nel 2023 secondo Condé Nast Johansens

Anche quest’anno Condé Nast Johansens lancia la nuova Guida Luxury Spas 2023, in cui sono presenti le più esclusive e suggestive spa al mondo selezionate per i lettori dal lavoro meticoloso dei local experts per un viaggio all’insegna del relax e del benessere. L’Italia è presente con ben 14 splendide strutture da nord a sud tra cui 6 new entry.

La spa del Lefay Dolomiti



Quattordici le spa italiane selezionate

Le spa italiane selezionate sono:



Nelle ultime pagine della guida, un ricco ed esaustivo glossario, illustra il significato di tutti i trattamenti, tecniche e discipline citate.