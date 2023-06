Cibo in aereo? Da Ita Airways ci pensano Alfonso ed Ernesto Iaccarino

Mangiare bene ovunque. Anche in alta quota. Questo il mantra degli italiani. A dare una mano ora ci pensano anche Alfonso ed Ernesto Iaccarino del Don Alfonso 1890 (ristorante due stelle Michelin temporaneamente chiuso per ristrutturazione) di Sant’Agata sui due golfi (Na), che firmano il menu business a bordo dei voli Ita Airways intercontinentali in partenza dall’Italia.

Alfonso ed Ernesto Iaccarino. Foto: S. Scatà

Il menu di Alfonso ed Ernesto Iaccarino per Ita Airways

Il nuovo menu a bordo firmato da Alfonso ed Ernesto Iaccarino celebra l’estate, la cucina italiana e l’immenso patrimonio che rappresenta, in termini gustativi, culturali e territoriali. Quattro i piatti in carta: “Insalata di astice agli agrumi, yogurt e pepe rosa”; “Strascinati della Penisola Sorrentina, con leggero ragù di pomodori”; “Riscoperta del pesce di scoglio all’acqua pazza”; e per concludere “Delizia al limone tradizionale”. Un menu pensato per regalare un’esperienza gastronomica completa, basata sull’accurata ricerca della qualità e stagionalità della materia prima, con particolare attenzione agli accostamenti di sapori, profumi e colori. Ricette che vanno ad arricchire l’intero menu Business, composto anche da altre proposte, sempre all’insegna dell’eccellenza italiana.

Strascinati della Penisola Sorrentina, con leggero ragù di pomodori 1/4 Riscoperta del pesce di scoglio all’acqua pazza 2/4 Insalata di astice agli agrumi, yogurt e pepe rosa 3/4 Delizia al limone tradizionale 4/4 Previous Next

Don Alfonso 1890, 50 anni di buona cucina in rinnovamento

Con la missione di portare l’Italia nel mondo, la scelta di Alfonso ed Ernesto Iaccarino non poteva essere più azzeccata. In 50 anni di storia, Don Alfonso 1890 ha, infatti, messo in atto un rinnovamento costante, sapendo sempre essere all’avanguardia nelle scelte e nel tracciare il cambiamento, ancor prima che i tempi lo palesassero. Di qui, l’imponente progetto avviato nel 2023 per proseguire ed ampliare l’approccio sostenibile, dinamico ed etico che ha definito questa realtà negli anni.

Un’identità mediterranea che si manifesta come senso di appartenenza, rispetto della tradizione gastronomica campana arricchita dalle esperienze nel mondo, uno stile riconoscibile e un impianto valoriale solido e granitico, verso una sostenibilità che sin dal principio traccia le scelte dell’universo Iaccarino.