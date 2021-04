Altra protesta sull’A1. I ristoratori: «Siamo discriminati dal Governo»

Primo Piano del 19 aprile 2021 | 12:32

I manifestanti hanno inscenato un pranzo all'aperto sulla corsia autostradale con tanto di tavolo apparecchiato Fonte La Repubblica Firenze

Naccari: Riaprire a fine maggio è inaccettabile

Perché far saltare la spina dorsale delle partite Iva italiane?

Un manifestante è stato investito da un'auto che ha forzato il posto il blocco

Investito un ristoratore emiliano

In effetti, sono tante le contraddizioni in merito alle decisioni del Governo , da cui nascono anche diverse. Tanti perché, dunque, ancora nella testa deie che chiedono soltanto di lavorare, contestando le nuove aperture stabilite dal governo . Come hanno fatto ancora oggi, prima in sud e poi in entrambe le direzioni.di non essere ascoltati e compresi eche non si è fermata. A questo si doveva arrivare? Forse ora si vedrà la situazione in cui si trova la categoria?particolare:(«Sono il 25% i ristoranti che in Italia non hanno tavoli all'aperto», dicono) e ancora: «(cioè un pagamento elettronico ndr), vogliamo tavoli anche per i frequentatori abituali,, chiediamo i voucher emergenziali, la moratoria legge Bersani fino al 2023, n, l'abolizione tetto del 30% per gli indennizzi».- Le aperture dovrebbero essere verso fine maggio. È un evidente segnale di chiusura nei confronti di tutte le attività commerciali., quando non si conosceva il virus e non c'erano i vaccini. L'Italia è allo sbando e viaggia senza direzione. Noi non lo accetteremo e non aspetteremo per dimostrarlo., la gente non ce la fa più. O si apre e si dà un segnale oppure ognuno prenderà la propria strada assumendosene la responsabilità. Non ne possiamo più di vane promesse, siamo pronti a nuove, eclatanti dimostrazioni di protesta in tutta Italia già nei prossimi giorni. L'Italia s'è desta. Ci sono imprenditori gente stanca di subire, che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense. Vorrebbero lavorare, e non all'esterno col freddo».Alla protesta ha partecipato anche, il ristoratore modenese che a Roma il 6 aprile era vestito da sciamano come Jake Angeli a Capitol Hill: «Mentre la gente piangeva davanti al Parlamento e chiedeva un aiuto - ha detto - tutti si sono concentrati "solo" su un cappello e due corna., perché veramente questo è un disegno criminale per far saltare la spina dorsale delle partite Iva italiane. Non è vero che siamo evasori, perché noi siamo la dorsale dell'Italia».Durante la manifestazione l'autostrada A1, all'altezza del casello di Incisa, è stata poi bloccata in entrambe le direzioni dai ristoratori in protesta che hanno fermato il traffico e, che stava protestando vicino alla corsia di emergenza, cercando di bloccare una macchina,. L'automobilista è stato fermato poco dopo e identificato all'altezza del casello di Barberino del Mugello (Firenze) sulla A1 in direzione Nord da una pattuglia della polizia stradale di Firenze Nord.Dopo l'incidente, il presidente di Tni Italia, Pasquale Naccari, ha interrotto la diretta Facebook dal luogo del blocco.