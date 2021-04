Cosa riapre e cosa no. [Ristoranti e hotel in prima linea]. Il piano del governo dal 26 aprile al 1° luglio

Primo Piano del 17 aprile 2021 | 05:00

O

finalmente si apre uno spiraglio di quasi normalità: il 26 aprile si parte

26 APRILE

Si preparano i dehors, ripartono bar e ristoranti nelle zone gialle. Tavoli a 1 metro

Controllo della temperatura e mascherina

Pulizia e igienizzazione per ogni cambio tavolo

igienizzare ad ogni servizio al tavolo

Menu in sicurezza

Nei bar al bancone distanze di 2 metri e solo seduti dalle 14

Ma si potrà giocare e a carte leggere i giornali

Via libera ai buffet

Test e tamponi frequenti del personale

Si riapre anche per sport e spettacoli all'aperto. Al cinema posti limitati

ra è certo. Mancano ancora i protocolli del Comitato tecnico scientifico, ma a questo punto si può dire che. Rispetto all’anno scorso, quando si uscì dal lock down il 18 maggio, ora, mae poi, via via, tutte le altre attività dell’accoglienza e del tempo libero riprenderanno il lavoro entro giugno.E, soprattutto, diventerà operativo il “pass”, la cosiddetta green card, o, che sarà il lasciapassare per potersi recare anche in zone “non gialle”. Aperture che rappresentano una svolta anche per gli hotel e i villaggi turistici perchè possono riattivare servizi (dalle piscine alle SPA) e riorganizzare la stagione.Mancano ancora molti dettagli, fra cui ad esempio la questione “” che al momento sembra che resterà fissato alle 22, ma ragionevolmente potrebbe essere spostato a breve alle 24 e poi d’estate eliminato (come successo l’anno scorso).Ci sono ancora molte incertezze, ma al momento possiamo indicare alcune tappe di questo spiraglio di quasi normalità. Il tutto senza dimenticare che saranno i comportamenti individuali a determinare il successo di questo che il premier Mario Draghi ha definito un “rischio calcolato”. Certo il calo dei contagi e l’aumento progressivo del numero dei vaccinati sono la base che garantisce le aperture, ma distanziamento, mascherine e niente assembramenti sono le armi a nostra disposizione per garantirci un’estate serena e sicura.E, da non dimenticare, ci sono anche attività che per il momentoancora. È il caso ad esempio delleper le quali, se tutto va bene bisognerà attendere l'estate, e solo all'aperto. Nessuno vuole correre i rischi di innescare focolai come l'anno scorso in Costa Smeralda, con buona pace di Briatore. E lo stesso vale al momento per le grandi manifestazioni sportive con molto pubblico o i mega concerti live.E anche per questo di seguito indichiamo alcune delleperché si possa affrontare al meglio questa nuova fase.Bar, ristoranti pizzerie, rosticcerie, pub, gelaterie e pasticcerie che hanno ie dovunque si trovino, purchè in zona gialla, ricominceranno a lavorare dal 26 aprile. I tavoli dovranno essere distanziati fra lor di un metro e dovranno essere rispettate tutte le norme anti contagio.Nei locali cone conNel locali sarà favorito l’accesso tramite prenotazione e andrà mantenuto l'. Non possono essere contemporaneamente presenti più clienti di quanti siano i posti a sedere. E il numero va indicato all’esterno con cartelli che, nel caso, indichino quanti sono i posti disponibili. Ovviamente, visto che siamo in Primavera, i locali che aprono dovranno avere dei sistemi di riscaldamento (i cosiddetti funghetti). In assenza, forse almeno la sera è meglio rinviare...All’ingresso va ce il personale deve indossare sempre la mascherina.I clienti devono usare la mascherina se ci si alza e in ogni occasione in cui ci si muove dal tavolo, anche quindi per andare in bagno o uscire momentaneamente dal locale. Solo seduti al tavolo si può stare senza mascherina.Così come avveniva nei mesci scorsi, resta l’obbligo, al termine di ogni servizio al tavolo, di assicurareprima che arrivino nuovi clienti. E resta l’obbligo diper grissini, pane, oliere, sale, ecc, salvo servizio al tavolo senza la possibilità che il cliente possa toccare contenitori di uso comune.Si consiglia la consultazione online del, o in alternativa, l’uso di lavagne o grandi espositori, menù plastificati e disinfettabili dopo ogni uso. Oppure menu cartacei a perdere, del tipo usa e getta. Si ricreano i problemi già vissuti per le carte dei vini che trovano soluzione solo nel digitale.Nei bar, che non dispongono di posti a sedere, l’ingresso sarà consentito a un numero limitato di clienti per volta, in base alla superfice del locale, assicurando il mantenimento deiNei bar, in ogni caso, si potrà accedere dopo le 14 solo se ci sono posti a sedere (ovviamente con le distanze e di 1 metro (all’aperto) e, quando ci sarà il via libera, di 2 metri (all’interno).La vera novità è che. È consentita quindi la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. Per i giochi che non possono essere accuratamente disinfettati ad ogni partita, c'è l'obbligo di utilizzare le mascherine e igienizzare di frequente le mani e la superficie di gioco. Ovviamente vanno rispettate le distanze di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.Norme, ci sia concesso, un po' farlocche: non si capisce ad esempio perché vietare i menu cartacei e autorizzare giornali e carte da gioco. Salvo immaginare che questi ultimi sianoVia libera al buffet; ma. In caso non vi fosse personale da dedicare a questo servizio, allora le referenze dovranno essere disponibili in formato monodose. E il servizio avviene con obbligo d mascherina per clienti e, ovviamente, personale.Per bar e ristoranti sono previsti, così da garantire la massima sicurezza, Non è chiaro se i test saranno gratuiti (come Italia a tavola sollecita da tempo) o se saranno a carico delle aziende.

Sempre dal 26 aprile si potrà fare sport e partecipare a spettacoli (sempre con rigide regole di distanziamento) purché all'aperto. I cinema e i teatri potranno aprire all’aperto, ma anche al chiuso con una capienza limitata. In questo caso si applica la norma che nel decreto di marzo fissava come data di riapertura il 27 di quel mese. Quella scadenza era stata posticipata per l’andamento in salita della curva epidemiologica. Per cinema e teatri si prevede una distanza interpersonale di almeno 1 metro sono incentivate le prenotazioni. Non si può assistere agli spettacoli in piedi e i posti a sedere vanno distanziati lasciando almeno 1 metro» tra uno spettatore e l’altro «sia frontalmente che lateralmente» con mascherina obbligatoria. Se viene lasciata la facoltà di non indossare la mascherina quando si sta seduti, la distanza è raddoppiata a 2 metri. Porte e finestre devono essere lasciate aperte il più possibile. Nei guardaroba, indumenti e oggetti personali devono essere riposti in sacchetti porta abiti.

Per lo sport dal 26 aprile nelle regioni ovviamente in zona gialla sarà consentita anche la pratica dell'attività sportiva all'aperto da contatto, tipo calcetto, beach volley, basket. Il dipartimento per lo Sport sta redigendo le norme che saranno al vaglio del CdM che si riunirà giovedì per l'apposito decreto.





il cronoprogramma delle riaperture





1 MAGGIO

Per gli eventi sportivi pubblico fino a 500 persone al chiuso e 100 all'aperto



Dalnelle regioni in zona gialla, sarà consentita la presenza dinegli, per gli eventi di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip, per il 25% della capienza degli impianti, con un massimo di 500 persone al chiuso e di 1.000 persone all'aperto.







META’ MAGGIO

Si aprono bar e ristoranti all’interno. Tavoli a 2 metri

Spostamenti tra Regioni con colori diversi con un pass. Parte il passaporto vaccinale

15 MAGGIO

Si può andare in piscina e in spiaggia

1 GIUGNO

Aprono le palestre

1 LUGLIO

Ripartono le fiere e gli eventi

Per lavorare all'bisognerà probabilmente aspettare almeno un paio di settimane, tanto che si parla di un avvio a pieno regime per la metà di maggio. Ma a oggi non c’è ancora una data certa, anche se non si potrà andare molto più in là per non innescare proteste, giustificate, di chi subirebbe una discriminazione ed una concorrenza sleale. All’internofra tavoli diversi. L’unica eccezione vale per le persone che in base alle normative in vigore non saranno soggette all’obbligo del distanziamento. Il che significa al momento i conviventi, ma a breve potrebbe riguardare anche le persone vaccinate o i possessori di test negativi, se il Governo, come anche la Fipe ha sollecitato da tempo, deciderà alcune norme in proposito sull’esempio di quanto vale per gli Stati Uniti o Israele dove i vaccinati hanno libertà di accesso e meno restrizioni.Gli spostamenti tra Regioni saranno consentiti liberamente fra quelle "gialle", mentre. Questo pass è il famoso certificato vaccinale che dimostrerà di essere stati sottoposti al vaccino, di avere un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti o di aver avuto il Covid ed essere guariti. È il modello europeo che l’Italia ha deciso di adottare «per muoversi tra le regioni che non sono gialle» anche in vista dell’estate. In questo modo, anche nei luoghi che non hanno contagi bassi, si potrà andare in vacanza e questo agevolerà il turismo.Al 15 maggio è fisata la data di(con il che si dà formalmente il via libera alle vacanze). Nelle piscine deve essere garantita una superfice di. Nelle aree verdi, nelle aree solarium e in spiaggia deve essere garantita una superficie di 10 mq per ogni ombrellone e la. Prima di entrare in vasca è obbligatoria la doccia saponata. Per il resto valgono le regole di sempre: cuffia, è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua. I gestori dovranno privilegiare gli accessi tramite prenotazione e, ove possibile, provvedere a una segnaletica che faciliti gli spostamenti. Queste regole per logica, almeno per i lettini, dovrebbero valere anche in spiaggia.. Le palestre potrebbero aprire ma solo con prenotazioni e per poche persone. Spazi, spogliatoi e docce vanno organizzati in modo da garantire la, che può diventare 1 metro quando non si svolge attività fisica. Le macchine delle palestre devono essere disinfettate dopo ogni uso. Porte e finestre devono restare aperte il più possibile.Dal 1° luglio si potranno invece organizzare, per dare un segnale concreto di ripresa economica. Per queste manifestazioni, ma è certo che si baseranno su un controllo degli accessi e delle presenze, ma certo, soprattutto per il mondo del catering sarà forse il primo passo per una ripresa di attività.