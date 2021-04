Bene le riaperture, ma troppi limiti! [Ecco le 10 cose da migliorare]

Primo Piano del 19 aprile 2021 | 05:00

1) Tempi di apertura diversi fra locali con spazi all’aperto e no. Perché?

2) Quali sono gli spazi "all’aperto"?

3) Sei poi fa brutto tempo cosa succede?

4) E ora che succede per ristoranti degli hotel?

5) Al cinema anche senza mascherina seduti a 2 metri. Perchè?

6) Si potrà giocare a calcetto, ma non prendere un aperitivo “vicini”

7) Si potrà giocare a carte, ma non toccare un menu di carta. Perchè?



8) Si andrà allo stadio, ma i matrimoni?

9) Dove le regole per le spiagge?

10) Si andrà ai concerti, ma a ballare no. Perché?

unque il 26 aprile si inaugura la fase delle riaperture. MaE, soprattutto, siamo sicuri che le scelte siano più meditate e meno demagogiche di quelle del precedente Governo? Solo i prossimi mesi ce lo potranno confermare, ma già da oggi, per non venire meno al nostro dovere di raccontare i fatti, cerchiamo di elencarerispetto a quanto ci è stato detto finora o a quanto il buon senso dovrebbe suggerire. La verità è che non si capisce se si vuole "solo" dare limpressione di aprire, ma facendolo con freno a mano tirato, o non si abbia idea di cosa vuol dire aprire, progressivamente, ma sul serio senza creare nuovi problemi a cascata. Tre semplici esempi dei 10 che abbiamo evidenziato:Basta risolverne alcuni e tutto diventerebbe più semplice. Ovviamente non abbiano messo i tema centrale del(che resta al momento fissato pare per le 22), anche perchè vogliamo fidarci delle parole del sottosegretario alla Salute, secondo cui quel "limite" è l'con cui il Governo vuole gestire questo passaggoo graduale, con l'impegno a sbloccarlo una volta che i contagi non destassero problemi, così da garantire di non dovere più richiudere Dimenticanze? Superficialità della burocrazia? O, peggio ancora, assurdi? Francamente non sappiamo cosa rispondere, ma di certo, almeno finchè non vedremo nero su bianco le precise regole contenute nel nuovo decreto, non possiamo che sospendere il giudizio sulle scelte del Governo, pur confermano il pieno appoggio aper come sta progressivamente ridando fiducia ad un Paese stremato che nella riapertura dei locali e delle attività del tempo libero non vede solo un'attività economica, importante, ma anche un modo per aprire uno spiraglio verso un vita un po' più normale dopo mesi di divieti e privazioni.Ma vediamo alcune delle questioni che poniamo al Governo, sperando che che speriamo trovino una risposta nel decreto che non c’è ancora, anche se Rai e grande stampa lo danno già per fatto creando non pochi dubbi e nervosismo fra gli operatori.….Il primo punto che lascia perplessi è, ovviamente, quello in base al quale il 26 aprile, in zona gialla, potranno aprire a pranzo e cena(distanziati di un metro), ma non si potrò lavorare, pare fino al 1° giugno, all’interno (pur con tavoli distanziati di 2 metri e solo a pranzo). Scontato che all’aperto si sia più al sicuro da contagi eventuali, ma perché in zona gialla(o anche meno che pareti divisorie)?Se è scontato che un guiardino o una terrazza sono di per sè spazi "all'aperto" sena bisopgno di spiegazioni, ci sono però molti albienti, anche su sdra, che creano perpellistà. Una locale conche d’estate si aprono può essere considerato spazio aperto? Unacon ampie finestre è spazio all’aperto? Unacon pareti è spazio all’aperto? Untutto di vetro è spazio all’aperto? Attenzione se non si chiariscono tutti questi dubbi (che poi coinvolgono moltissimi locali) si scateneranno polemiche e proteste infinite, e crescerà la rabbia degli operatori che si sentiranno, giustamente, discriminati…Il presupposto di poter gestire spazi all’aperto è di avere sempre un "piano B" di riserva (tavoli liberi all’interno) in caso di. A parte che la stagione attualmente è ancora fredda in gran parte d’Italia, da qui a giugno è possibile che ci siano giornate di maltempo. Se un locale ha prenotazioni ed ha organizzato pranzo e cena cosa potrà fare?Si aggiungono nuove perdite ad una gestione già disastrata? Qualcuno ha pensato che un ristorante ha un’organizzazione e costi più complessi di un bar? O qualche genio si è immaginato anche? E nessuno ha pensato che col freddo c’è gente che potrebbe ammalarsi a cenare al freddo?Nessuno ne parla ma c’è un aspetto che rischia di gettare benzina sul fuoco alimentando la rabbia di migliaia di ristoratori. I ristoranti degli hotel (con distanziamenti finora di un metro fra i tavoli) sono rimasti aperti anche in zona rossa per offrire un servizio agli ospiti-viaggiatori. Al di là delle polemiche suscitate nei mesi scorsi da chi prenotava una camera (o simulava di averlo fatto) per cenare, ora si apre uno scenario davvero complicato:Dal 26 aprile si potrà andare a teatro o al cinema stando distanziati di un metro con la mascherina (e chi controllerà se per tutto lo spettacolo sarà indossata?), ma. Ora, al cinema un “single” potrà stare senza mascherina a 2 metri di distanza da altri spettatori (e magari mangiare pop corn o caramelle e bere una bibita…), ma non potrà sedersi, a quella distanza, all’interno di un bar o di un ristorante fino al 1° giugno. Perchè?Prendendo sempre il caso del nostro “single” che può andare al cinema senza mascherina, sempre dal 26 aprile potrà anche tornare a giocare a calcetto all’aperto (e a tutti gli, ovviamente senza mascherina) scambiandosi con gli amici abbracci, pacche sulle spalle, sudore e quant’altro, ma per un aperitivo dovrà stare al massimo ad un tavolo in 4 all’aperto e non potrà prenderlo al bancone, all'aperto, nemmeno a 2 metri di distanza fino al 1° giugno…La vera perla di tutto questo gioco di incoerenze è forse la possibilità di poter tornare a. Sarà perché è un passatempo per lo più di anziani (che si spera siano tutti vaccinati), ma non si capisce perché minimo 40 carte debbano poter essere maneggiate per ore da almeno 4 persone (e che nessuno ci dica che i mazzi verranno igienizzate ad ogni partita…), mentre devono essereche possono essere toccati per davvero poco tempo.Si riapre anche la possibilità di andare ado ai concerti live, con il limite di 1000 persone all’aperto e di 500 al chiuso. Ma a parte il fatto che più che il numero assoluto è la percentuale di posti occupati e il distanziamento che interessa (un conto è al Flaminio o San Siro ed un altro al campetto dell’oratorio…), non si capisce perché non si può possono fare da subitoed eventi (con numeri contingentati) con le stesse regole valide per i ristoranti all’aperto…Dal 15 maggio si potrà tornare. Sono state fissate delle regole sui metri d’acqua a disposizione di chi nuota in vasca, e distanze fra gli ombrelloni e i lettini nei centri sportivi. Per logica dovrebbe essere così anche in spiaggia, ma perché non essere chiari anche con queste misure? L’anno scorso erano state fissate con appositi protocolli, e i gestoni dei bagni hanno bisogno di programmare i lavori.È prevista, sempre con numeri contingentati anche la possibilità di, ma non c‘è una sola data (fosse anche il 1° di agosto) per la possibilità di. Si potrebbe anche capire la volontà di bypassare l’estate per quanto riguarda le discoteche o le balere al chiuso. Ma d’estate, di piste da ballo all’aperto ce ne sono tante . E ancora di più ce ne sono nei villaggi turistici o negli hotel, dove i numeri sono controllabili con facilità.