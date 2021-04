Coprifuoco alle 23 dal 17 maggio? Ristoranti appesi a tre monitoraggi

Primo Piano del 29 aprile 2021 | 12:06

S

La cronotabella verso il 17 maggio

Studio scientifico su effetti di coprifuoco e chiusura dei ristoranti

Cursano (Fipe): Frustrante dover lottare per diritti nostri

Primo monitoraggio il 30 aprile

Secondo monitoraggio il 7 maggio

Terzo monitoraggio il 14 maggio

Il 15 giugno apertura anche a cena al chiuso?

In Trentino si può stare a tavola fino alle 22

E dopo il coprifuoco, appuntamento al 15 giugno?

e tre indizi faranno una prova dal 17 maggio il coprifuoco slitterà alle 23. I tre indizi saranno i monitoraggi che la cabina di regia effettuerà il. Se contagi, decessi, vaccinazioni e terapie intensive daranno indicazioni soddisfacenti,darà una spinta ai ristoratori i quali potrebbero guardare con fiducia alla possibilità di sfruttare al 100% la cena. A quel punto anche l’apertura all’interno potrebbe essere anticipata con la creazione di un calendario simile a quello studiato per il coprifuoco, ma che abbia come. Il 15 giugno potrebbe essere una data verosimile?In tutto questo però spunta uno studio dal quale si evince che mascherine e coprifuoco riducono l’Rt del Il tema coprifuoco dunque ha una base scientifica, ma è diventato anche uno strumento di dibattito politica che rischia di confondere le idee e fare del male un po’ a tutti se preso dal verso sbagliato: alle attività economiche, con ristoranti ovviamente in primo piano , ma anche alla curva epidemiologica. Del resto il fronte della ristorazione ha sempre chiesto evidenze scientifiche che affermino la pericolosità dei locali ed ora lo studio firmato dai maggiori ricercatori europei,. Come comportarsi? Con cautela e buonsenso, almeno questo sembra emergere dalla strategia del Governo spinto (a volte messo alle strette…) dalleMa ciò che infastidisce, in ogni caso, è il bisogno di lottare ancora per ottenere diritti che per il settore sono sacrosanti. Lo spiega, vicepresidente della Federazione italiana pubblici esercizi: «La situazione è frustrante - osserva - dobbiamo continuare a mangiarci il fegato per consentire alla categoria di lavorare e ai clienti di avere il piacere di sedersi a cena al ristorante. Siamo fuoritempo massimo, ogni giorno di più,non si possa più uscire a cena e farlo in orari civili. Perchè le regole imposte per oggi sono un altro lockdown in termini di accoglienza anche perchè i bar e, uno spazio d'attesa.Ma andiamo con ordine.che ha sì validità fino al 31 luglio, data in cui cesserà lo stato di emergenza, ma che prevede un continuo monitoraggio della situazione per capire cosa si potrà, gradualmente, riaprire tenendo in considerazione sempre i. Detto questo, la cronotabella vede come prima tappa quella di venerdì 30 aprile. Come ogni venerdì la cabina di regia monitorerà i dati e redigerà un. Una prima tappa di fatto simbolica perché terrà conto di quanto era in vigore prima dell’entrata in vigore del decreto, quando le, e quindi potrebbe offrire uno scenario positivo, ma da contestualizzare e cristallizzare.quando i dati inizieranno a risentire della maggiore libertà concessa dal Governo perché dal momento dell’entrata in vigore del decreto saranno passate due settimane.Quanto incideranno gli studenti a scuola e in presenza al 70%? E quanto inciderà il weekend del 1° maggio per cui non è prevista alcuna limitazione in stile Natale-Pasqua?A quel punto si avrà un quadro più preciso, ma non ancora definitivo. Che, invece, si spera di avere il venerdì successivo,. Prima del report sarà convocata la cabina di regia e le forze di maggioranza si confronteranno sull’. Una misura che il leader della Lega, Fratelli d’Italia die una parte di Forza Italia - appoggiati dai governatori del centrodestra - premono perché sia addirittura abolita. Una scelta che al momento non sembra possibile, finora si è parlato soltanto di un “ritocco”. La decisione sarà comunque presa guardando i dati del 14 maggio e se davvero si tratterà di numeri positivi già da lunedì. Intanto le Regioni si attrezzano in vista delle nuove scadenze e ieri hanno consegnato al governo i protocolli messi a punto per le attività che ripartiranno dal 15 maggio.A proposito di Regioni, c’è chi scatta in avanti sfruttando ladove, grazie ad un’ordinanza del presidente(Lega, guarda un po’…) è stato stabilito che i clienti che cenano al ristorante possono alzarsi da tavola alle 22 per rientrare nelle proprie abitazioni. Non c’è un orario esatto sull’obbligo di rientro, la Provincia autonoma consente anche spostamenti lunghi, tra Comuni diversi,: niente di più semplice. Fugatti ha spiegato che la scelta va nella direzione di una libertà sempre maggiore che dovrà essere totale entro l’estate così da consentire ale parte fondamentale nell’economia trentina - di sfruttare al meglio tutte le proprie potenzialità, soprattutto pensando ai turisti stranieri che stanno organizzando le proprie ferie estive.Proprio sull'aspetto turistico è intervenuto anche Confturismo Confcommercio,: «La gente non va in vacanza per fare il coprifuoco. Ma basta! L'anno scorso a maggio stavamo nei ristoranti anche al chiuso. Dobbiamo ricordarcele queste cose. Bisogna spingere per le riaperture, così fanno morire sempre più lentamente, ma inesorabilmente le aziende». Mentre su quanto le imprese vadano sostenute dopo l'annus horribilis appena trascorso aveva parlato, presidente di: «Bisogna agire subito, in maniera forte: serve credito immediato, moratoria dei mutui e finanziamenti esistenti ed il blocco, almeno per un anno, delle istanze di fallimento».Anche il presidente di Federalberghi,ha parlato di «regalo agli altri Paesi» osservando come nei Paesi competitor per l'Italia (Spagna e Grecia su tutti) le restrizioni sono più morbide e. Anche perchè da quelle parti le regole per entrare sono decise, il green pass ad esempio che è già pronto.Immaginando (e sperando) che leo addirittura abolito, a quel punto si potrà spingere sull’acceleratore ed iniziare a pensare ad un calendario che porti all’. Certo non si potrà pensare di ottenere miracoli aprendo con largo anticipo, ma una settimana-dieci giorni in più di riaperture sarebbero comunque manna dal cielo. Anche perché, sfruttando l’effetto domino, si potrebbe iniziare a parlare die a quel punto sì che sarebbe un bel lancio per la ristorazione. Se la programmazione è necessaria per ripartire è anche vero però che illudersi o spiccare già da ora voli pindarici sarebbe pericoloso e rischierebbe di generare più danni che benefici. Insieme allo studio europeo che evidenzia come il coprifuoco e la chiusura dei ristoranti incidano sull’bisogna anche sempre tenere conto del fatto che l’anno scorso quando si riaprì il 18 maggio,, mentre quest’anno - almeno per ora - si viaggia ancora. Certo, il clima favorevole deve ancora arrivare e le vaccinazioni sono un’arma in più, ma finché arrancano restano solo un potenziale e basta.