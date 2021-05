Draghi: Verso altre riaperture. Più controlli in aeroporti e acceleriamo sul green pass

Primo Piano del 08 maggio 2021 | 17:49

Per Mario Draghi riaperture usando la testa

Green pass: il sistema tecnico sarà operativo a giugno

Massima attenzione negli aeroporti

Mario Draghi

Prima della liberalizzazione dei brevetti, rimuovere il blocco delle esportazioni

Mossa diplomatica di Biden? Per Draghi ipotesi buffa

Questa è la volontà e la strategia di, in occasione del vertice europeo, dove ha sottolineato che,(con il 90% di chi ha più di 80 anni che ha ricevuto almeno una dose). Ma non solo, dall’orami famoso 26 aprile, giorno della prima riapertura, i ricoveri sono calati, così le vittime. Perciò, conferma il premier, «. È importante essere graduali, anche per capire quali riaperture avranno più effetto sui contagi e quali meno».Ma sì, come lui stesso, ammette «io voglio riaprire, che le persone tornino fuori a lavorare, a stare insieme, a divertirsi. Ma bisogna farlo in sicurezza. Cioè calcolando bene il rischio».sul cui futuro non si può più sbagliare. Per questo, ilper avere un modello europeo su cui confrontarsi per la misure turistiche» No, quindi alla prospettiva che ogni paese proceda con regole sue in vista dell'estate.E sul fronte le notizie sono buone: «E sul fronte politico possiamo puntare realisticamente all'obiettivo di raggiungere un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo per fine maggio», ha, infatti, detto la presidente della Commissione europea,Se dunque il green pass europeo procede,: «Con la ripartenza del turismo bisogna considerare anche che gli aeroporti sono luoghi cui bisogna guardare con molta attenzione – spiega Draghi - perché sono luoghi dove i contagi possono succedere, quindi bisogna rinforzare i controlli negli aeroporti. Questo non vuol dire chiudere: vuol dire riaprire ma farlo con la testa».Attenzione massima anche, come è emerso dal tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal ministro della salute Roberto Speranza sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo,. Lo stesso varrà anche per i cittadini provenienti da Uk e Israele.ed entro la metà di giugno l’obiettivo è quello di riaprire eliminando la quarantena anche per i turisti provenienti da oltreoceano e applicando sempre lo stesso criterio (tampone, vaccino o covid). L’obiettivo del Governo è quello di riaprire a tutti i Paesi stranieri che hanno raggiunto un livello alto di vaccinazione. Per questo si lavora alla definizione di un parametro al di sopra del quale tutti gli stranieri possano venire in Italia.promosso soprattutto da parte di Stati Uniti e Regno Unito. Biden ha aperto una porta, ma la sua posizione deve essere ancora capita nella sua completezza. Ci sono milioni di persone nel mondo che stanno morendo. ci sono case farmaceutiche che hanno ricevuto milioni su milioni. Ci si aspetta che diano qualcosa in cambio. Ma la questione è complessa».Anche perché,, ha precisato il premier,Il nodo da superare, secondo Draghi, è quello del blocco alle esportazioni: «l'Ue ha esportato almeno quanto ha prodotto - ha detto Draghi. Ci sono paesi che stanno morendo perché non hanno accesso ai vaccini e ci sono programmi come il Covax, nati per portare i vaccini in questi paesi, che però sono insufficienti».E a chi interpreta la mossa di Biden come tattica o diplomatica per battere la politica del vaccino della Russia e della Cina, che fanno grandi proclami di export, il premier risponde definendola «un'ipotesi buffa»: Russia e Cina non impensieriscono gli Usa. Annunciano di esportare milioni di dosi, è vero, «ma poi le consegne non corrispondono agli annunci», ha precisato il premier.