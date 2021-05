Ristoranti attivi al chiuso già dal 17 maggio? Con dati positivi e revisione del coprifuoco

Pubblicato il 07 maggio 2021 | 14:53

Il possibile nuovo calendario di aperture: ristoranti al chiuso dal 17 maggio? Dipende dai dati sulla pandemia

Coprifuoco, il 14 maggio si decide: dalle 23.00, 24.00 o cancellazione?



Si torna al ristorante al chiuso dal 17 maggio?

Ristoranti, servizio al chiuso dal 17? Dipende tutto dai dati

La prostesta e le proposte de ristoratori lombardi

La manifestazione pacifica indetta dall'Unione Cuochi Regione Lombardia

Il "nuovo" cronoprogramma sulle aperture

15 maggio: centri commerciali aperti nel fine settimana, ripartono gli stabilimenti balneari e le piscine (all'aperto)

17 maggio: modifica del coprifuoco e ritorno dei clienti all'interno dei ristoranti

Anche le palestre puntano a riprendere dal 17 maggio con protocolli stringenti

1 giugno: si torna in stadi e palazzetti

15 giugno: ripartono le fiere

1 luglio: via libera a convegni e congressi; si può andare alle terme liberamente

1 agosto: permesse le feste, a partire dai ricevimenti di matrimonio

A meno di soprese, le feste e i ricevimenti nuziali sono bloccati fino a fine luglio

Il monitoraggio del 7 maggio e i nuovi colori

enerdì diche attende lae già guarda alla possibilità di(a pranzo al chiuso già dal 17 maggio?)(possibile spostamento alle 23 o alle 24?). A fronte di dati positivi, infatti, le rilevazioni dell’Istituto superiore di sanità aprono alla possibilità di modificare alcune date di allentamento delle restrizioni per bar, ristoranti, palestre e catering.A tenere banco è innanzituttoSull’argomento è in corso da giorni un pressing da parte delle Regioni e delle forze di centro-destra per unoCome affermato già affermato dal Governo, tutto dipende dai dati sull’andamento della situazione epidemiologica . Per questo,. La possibilità è che. La decisione potrebbe essere inserita in un nuovo decreto che dovrebbe prendere corpo la prossima settimana e in cui, come affermato dalla ministra per gli Affari regionali,dovrebbe essere inserita a nche la norma sul certificato verde nazionale per il turismo Sul tema del coprifuoco e la sua revisione, qualche informazione in più l'ha rilasciata il ministro degli Esteri,, ma ovviamente non è un liberi tutti. Ci siamo passati altre volte», ha affermato in collegamento a L'Aria che Tira su La7. «Tutti vogliamo uscire da quell'incubo. Il tema è superare il coprifuoco per non rientrarci dopo pochi mesi. Non vale solo per l'Italia, sono ore importanti. Ora dobbiamo affrontare l'estate e permettere ai turisti vaccinati di venire in Italia», ha aggiunto Di Maio.Attraverso la propria pagina Facebook, in diretta, è stato invece il presidente della Regione Campania,Un avvertimento destinato soprattutto ai più giovani: « Nessuna ricreazione da squinternati e feste in casa . Si comincia a respirare ma dobbiamo stare attenti».Contestualmente alla revisione del coprifuoco c’è poi la possibilità che venga rivista ancheAttualmente fissata per il primo giugno, l’apertura delle sale interneUna data in cui sperano anche le palestre. «Adesso torniamo alla vita. Come a Londra, Stoccolma, Madride Tel Aviv.Bisogna riaprire, togliere limiti, chiusure, restrizioni e il coprifuoco va portato a mezzanotte o abolito», ha affermatodettando la linea dei propri rappresentanti al Governo.In vista di qulla che potrebbe essere una vera svolta per il settore dell'Horeca, l'sotto la sede della Regione per il. L'obiettivo è quello di portare «all’attenzione dell’opinione pubblica unprofessionale protetta e di qualità». Un elenco diper esperienze fuoricasa buone e sicure».Dopo oltre un anno di chiusure e limitazioni, infatti,(dai ristoratori agli operatori del banqueting e del catering, passando per stagionali e albergatori)e abbandonare la propria professione. Un ammanco che colpisce al cuore il settore della ristorazione che non può permettersi ulteriori incertezze sulle modalità di esercizio della professione e del servizio.«Non sarà una protesta plateale che metterà in cattiva luce settore. Scendiamo in piazza per contestare le nomative severe che impattano la nostra attività., ha spiegato, presidente dell'Unione Cuochi Regione Lombardia.In attesa delle decisioni, rispetto al cronoprogramma delle riaperture iniziato il 26 aprile con il ritorno del servizio al tavolo, in zona gialla e solo all'aperto sia a pranzo che a cena,Dal 15 maggio, aperti nei fine settimana i centri commerciali con l’esclusione di bar e ristoranti al chiuso.Riparte anchesecondo i protocolli avvallati dal Cts. Più precisamente, per i nuotatori questo significa: misurazione della temperatura all'ingresso, in vasca obbligo di mantenere il distanziamento intepersonale garantendo a ciascun utente 7 mq di spazio.Dopo aver valutato i dati del monitoraggio del 14 maggio,portando l'attivazione delle limitazioni alla circolazione e all'attività di bar e ristoranti alle 23 o alle 24 (se non addirittura a cancellarlo del tutto).Contestualmente,secondo le linee guida approvate dal Cts che parlano di misurazione della temperatura all'ingresso, uso della mascherina finché non si inizia l'attività fisica, distanza minima di due metri fra gli utenti, sanificazione degli attrezzi dopo ogni utilizzo. Stessa cosa per le piscine al chiuso.Si potrà peròIn zona gialla, ripartono eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.Dal 15 giugno potrannoDal 1° lugliosulla base di precisi protocolli, ancora da predisporre. In ogni caso, sarà permessa la partecipazione degli stranieri, ma sulla base degli obblighi legati al Paese di provenienza.Nella stessa data si potrà anche tornare negli stabilimenti termali., sopratutto quelle legate al mondo del wedding attualmente ancora fermo nonostante le proteste degli operatori; sopratutto all'indomani degli assembramenti visti in piazza Duomo a Milano per le celebrazioni dello scudetto dell'Inter Per quanto riguarda, secondo i dati raccolti dall'Istituto superiore di sanità, l'Italia diventa sempre più gialla e. La, l'unica ancora a rischio alto, diventa arancione. Zona di rischio in cui rimarranno ancheche passano dall'arancione al giallo.[IN AGGIORNAMENTO]