E ora l'opposizione sfida Conte Ai Ristori i soldi del cashback

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 14:30

C

on lo scostamento di bilancio di 32 miliardi, a giorni il consiglio dei ministri dovrebbe approvare il quinto decreto Ristor i, nel quale, utilizzando però anche i 5,3 miliardi del fondo creato con “Ristori quater” a fine 2020.Come abbiamo già detto si tratta di briciole, sulle quali sono già intervenute unitariamente le associazioni di categoria ( Fipe e Fiepet ) per chiedere modifiche sostanziali in occasione dell’incontro col ministro Patuanelli. Ecco perché c’è chi propone ora di sospendere lil progetto Cashback e destinare quei fondi ad incrementare gli aiuti a bar e ristoranti.

L’idea nasce da un post di Enrico Zanetti, già viceministro dell’Economia nel governo Renzi, che ieri girava di telefono in telefono tra i senatori dell’opposizione. E potrebbe ora concretizzarsi materializzarsi con un emendamento, magari di Italia Viva, che chiede di aumentare lo stanziamento complessivo previsto per i ristori. La proposta potrebbe essere quella di utilizzare quasi tutti i 4,7 miliardi destinati invece al cashback, i mini rimborsi per chi fa acquisti con carta di credito o bancomat.

Vogliono bocciare l'idea di Conte

Se l’idea prendesse corpo sarebbe uno dei primi problemi all’immagine del premier Conte, visto che il cashback è una sua bandiera personale. Proprio il presidente del consiglio aveva infatti spinto per questa riforma nonostante le perplessità interne alla maggioranza: non tanto sull’obiettivo in sé, condiviso da tutti, di ridurre l’uso del contante, quanto per la tempestica scelta.

Azzerare il cashback di Conte per potenziare i ristori a favore dei bar e ristoranti che hanno dovuto chiudere per scelta del premier, anche contro il parere degli scienziati, sarebbe un segnale politico simbolico impoertante. L’emendamento potrebbe essere presentato nella commissione Bilancio di Palazzo Madama, dove oggi maggioranza e opposizione hanno gli stessi voti. E il pareggio, per il regolamento del Senato, vuol dire bocciatura. L’idea piace al leader di Italia viva, che insieme all’ex ministro Bellanova ha più volte criticato il cashback in questi giorni. E anche agli altri leader dell’opposizione che ieri ne hanno cominciato a discutere.