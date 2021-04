I ristoranti pronti alla class action. Con gli hotel chiusi -3 punti di Pil

Pubblicato il 10 aprile 2021 | 16:08

E

Ristoworld Italy pronti ad avviare azioni legali a favore della Ristorazione e dell’indotto

Ristorazione sul piede di guerra

Il vuoto totale dei matrimoni

Pronti ad azioni legali

Situazione drammatica

Tre punti persi del Pil dipendono dalla crisi del turismo

Il turismo genera indotto anche negli altri comprati

Date certe e liquidità subito

: lo stanno chiedendo da mesi e in tutti i modi (spesso anche non legali, a sottolineare la disperazione che si è ormai raggiunta). Che ora. Questo è, infatti, l’intento di, che tramite lo studio legale Giuseppe Emanuele Greco di Palermo ha inviato le sue richieste alle massime autorità dello Stato:in cui le attività di ristorazione e quelle connesse certifichino l'adesione a tutte le forme di misure di sicurezza anti-Covid previste, per consentire un accesso in sicurezza ai locali (anche tramite passaporto vaccinale) e, dunque, una riapertura graduale ma certa e il riavvio delle attività generali della ristorazione. Ma servono anche, come sottolinea, vice presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi,, allungamento delle garanzie e assicurare sostegni in grado di coprire almeno parte delle perdite. Il tutto subito anche perché orami è certo. E il Governo non può non vederlo.Quello che è certo è che i lavoratori non mollano ee richieste esplicite (non è la prima volta che Ristoworld scrive al Governo lamentando l’inutilità degli aiuti messi in campo e l’assoluta mancanza di rispetto per le categorie costrette alla chiusura, dopo avere peraltro realizzato i costosi adeguamenti richiesti dalle normative) sono motivati ad. Ricordando che questi sono i mesi più importanti anche per una«Questo assordante silenzio è riuscito a trasformare uno dei momenti più belli per i futuri sposi e le famiglie, quello appunto delle tappe di avvicinamento al grande evento – commenta il presidente Ristoworld,–, in un vero e proprio incubo. Econ cancellazioni di date, corse all’acquisto delle materie prime senza una politica di risparmio e con inevitabili maggiorazioni, sconquasso totale delle politiche di occupazione con migliaia di lavoratori a casa e senza prospettive».e da mesi chiediamo provvedimenti seri e concreti a favore della ristorazione e del turismo messi a dura prova dalla pandemia e dagli. Fino a questo momento abbiamo avuto un atteggiamento prudente e con grande senso di responsabilità abbiamo lavorato per riportare la calma nei momenti critici: adesso la situazione è diventata esplosiva. Gli operatori della ristorazione – conclude il presidente Proietto di Silvestro - vogliono risposte concrete e date certe sulla riapertura: lo merita un comparto produttivo che assieme al turismo rappresenta la corazzata dell’economia italiana che sta affondando nell’indifferenza generale».E se fra 15 giorni non ci saranno risposte, avvisa l’avvocato Giuseppe Greco, anche ipotizzando un costituendo tavolo tecnico, l’unica strada percorribile rimarrà quella legale.Che la situazione sia disastrosa è ormai chiaro a tutti. Ma se non bastasse“Liberare il potenziale italiano. Riforme, imprese e lavoro per un rilancio sostenibile”. Un’analisi dell’economia italiana nel biennio 2021 e 2022, che analizza gli andamenti attesi di Pil, consumi, investimenti, export, lavoro e finanza pubblica.con un’attenta analisi della drammatica crisi che sta attraversando il comparto e sul riflesso che questo sta determinando su molti altri settori produttivi del Paese., in particolare del turismo internazionale che è stato azzerato dalla crisi. Un dato questo che sta incidendo pesantemente anche sui dati dell’export italiano, in ripresa per la vendita all’estero di beni, ma ancora in forte sofferenza per i servizi a causa del turismo, con evidenti impatti sulla nostra bilancia dei pagamenti.La fotografia scattata dal Centro Studi inquadra perfettamente. Uno stop ai viaggi che ha riguardato il segmento leisure ma ancora di più il turismo internazionale e quello business insieme a fiere, meeting e congressi.Una ripartenza, quella del turismo, necessaria quanto prima, sia per la rilevanza del settore e la salvaguardia delle imprese, che per l’impatto positivo sull’occupazione che può determinare. Ma anche per. Dall’analisi per ogni euro investito nel turismo, si genera 0.20 euro nel resto dell’industria, 0.10 nei servizi e 0.5 nell’agricoltura.Un aspetto questo che identifica il settore come una delle principali componenti del rilancio dell’economia nazionale.«Le conclusioni sono quelle che stiamo chiedendo da tempo al Governo – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi - Subito una data delle riaperture. Non possiamo perdere ulteriormente terreno rispetto ad. Liquidità alle imprese, allungamento delle garanzie e assicurare sostegni in grado di coprire almeno parte delle perdite. Nel medio periodo: ridisegnare il settore in chiave di sostenibilità, in coerenza con gli obiettivi di Next Generation Eu, favorendo anche l’innalzamento del livello di digitalizzazione per potenziare la capacità e l’efficacia della presenza on line delle imprese. Il lavoro svolto dal Centro Studi ha sottolineato con ancora più forza il ruolo centrale e strategico del nostro settore per l’economia del Paese. Un messaggio chiaro che riconosce nella ripartenza del turismo un cardine fondamentale capace di sostenere la stessa ripartenza economica dell’Italia con più rapidità e maggiore spinta».