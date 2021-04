Ristoranti, riaprire già ad aprile? Più si vaccina prima si riparte

Primo Piano del 09 aprile 2021 | 11:35

Ristoratori in attesa di una data

Parametri chiari, ora servono certezze

I programmi per i ristoranti

Il vertice di Fipe, ci sarà anche Bottura

ualcosa, forse, riaprirà dal, ma per un vero ritorno alla normalità con il grosso delle riaperture bisognerà aspettare maggio. O forse no, tutto dipende da quanto veloce galopperà la campagna vaccinale. La linea del Governo è chiara: più dosi saranno somministrate in queste settimane, prima si riaprirà. Ildel resto si prospetta come l'unica arma efficace per uscire dalla pandemia, ma proprio per questo è una grande responsabilità che le Regioni devono sentirsi addosso perché le decisioni delsu come e quando riaprire dipenderanno da quante dosi di vaccino verranno somministrate ai cittadini. Urge, insomma, una sveglia.Lo ha detto chiaro e tondo il Premier nel corso della conferenza stampa di giovedì sera : «Avere delle date certe adesso significa che io conosca esattamente i dati rilevanti a una certa data futura. Cosa impossibile. Inoltre, ci sono molte diversità a livello regionale in tema di avanzamento della. Questo per forza influirà sulle riaperture. Ma c'è la volontà di andare in questa direzione a partire dalle prossime settimane. Ci sarà una direttiva del generale, in coordinamento con i ministri competenti, su come inserire il parametro delle vaccinazioni fra quelli che determineranno le».Gli ha fatto eco il ministro degli Affari regionali,poche ore dopo a Radio Anch’Io: «Chi vaccinerà di più riaprirà prima - ha detto - sapremo con il generale Figliuolo riprogrammare la campagna vaccinale nel tempo più breve possibile, alla gente dobbiamo dire che abbiamo usato finora la massima, ma che bisogna vaccinarsi».Bene, suiper riaprire ci siamo (abbastanza) ma quello che adesso urge più che mai è la data per riaprire, o quantomeno una data per iniziare a mettersi in moto perché - bisogna ricordarlo dato che dalle parti dinon sembra essere entrato bene in mente -hanno bisogno di giorni se non settimane per organizzare una vera e propria riapertura . La preoccupazione continua ad essere tanta in questo senso perché sia Draghi che Gelmini hanno detto che l’agenda dipende dall’andamento dele che una data a oggi non la si può dare.Se in periodo invernale lo si poteva forse comprendere anche a causa della tempesta generata dalle varianti, in questo periodo dinon è più accettabile. Vero che laè in evoluzione, nervosa, imprevedibile, ma l’esperienza dello scorso anno e le evidenze scientifiche che dicono come il caldo uccida il, non si può più fare la parte di chi brancola nel buio. Troppo poco, come ha detto Gelmini, fare vanto della riapertura di una parte dellee della volontà di riaprirne ancora di più già ad aprile (con l’anno scolastico agli sgoccioli e ormai compromesso), troppo poco dire che «». E, offensivo nei confronti della categoria, sentire il ministro al Turismo Massimo Garavaglia che butta lì un 2 giugno come data per far ripartire il turismo, con annessa nota di Draghi che dice «spero anche prima».Per quanto riguarda i ristoranti l’indicazione è di poter aprire anche già ad aprile, ma a condizioni molto stringenti. L’ipotesi che dovrebbe essere sottoposta agli esperti deldopo il 20 aprile è quella di consentire l’apertura a pranzo ma con un orario ridotto che potrebbe terminare alle 15 o alle 16. In questo modo si eviterebbe l’ora dell’aperitivo e la possibilità di assembramenti fuori dai locali. Si pensa anche di rinnovare l’. Da questa ipotesi potrebbero essere esclusi, almeno nella prima fase, iPossibile la ripresa - anche in questo caso con regole strette - per. I protocolli sono già stati predisposti e il via libera del Cts è arrivato a fine febbraio, quando era stato previsto il via libera per il 27 marzo. Poi la situazione si è aggravata e tutto è stato rinviato. Ora si torna a sperare.Cavalcando la necessità die per ribadire quanto sia importante (nonostante i primi stop di Draghi in persona) Fipe-Confcommercio torna in piazza il 13 aprile ) e lo fa con un’assemblea straordinaria alla quale parteciperanno le sigle di tutte le componenti della galassia dei: titolari di bar e ristoranti, ovviamente, ma anche il mondo del catering e del banqueting, la ristorazione commerciale e collettiva, le discoteche, le imprese balneari e gli imprenditori del gioco legale e dell’intrattenimento. Tutti insieme per chiedere al governo proprio un programma per la riapertura definitiva delle loro attività, alcune delle quali sistematicamente chiuse da, e una data certa per avviarlo.L’, ordinata, pacifica e allo stesso tempo determinata come è nello stile della Federazione nazionale dei Pubblici esercizi, vedrà gli interventi di tanti piccoli imprenditori provenienti dalle diverse parti di Italia e che avranno modo di raccontare le loro storie di quotidiana disperazione. Sono inoltre previsti interventi del presidente di Confcommercio,, del presidente di Fipe,e dello chef, patron dell’Osteria Francescana di Modena.