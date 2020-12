L'entusiasmo dei ristoranti in zona gialla, [ma non tutti i lombardi riaprono]: la crisi è davvero pesante

Primo Piano del 13 dicembre 2020 | 15:00

Domenica 13 dicembre: in Lombardia riaprono bar e ristoranti. Cucina e sala di nuovo insieme

omenica 13 dicembre. Con Santa Lucia, patrona della zona gialla, inhanno riapertofino alle 18. E per l’ennesima volta, sfiancati da un tira e molla di molti mesi, gli operatori hanno aperto le porte e accolto. Quanto durerà questo balletto sadico che le istituzioni hanno imposto ai pubblici esercizi non si sa. Ormai ci si può aspettare di tutto dopo che questo settore, che vanta un, è stato preso per il naso da una classe politica che in larga parte, per quanto riguarda l’Horeca, si è dimostrata composta, a essere gentili, da dilettanti.La Lombardia dell’ospitalità però va avanti e “tirèmm innànz” è lo spirito che anima molti professionisti.La squadra dialdiè ad esempio agguerrita. «Siamo aperti, operativi, carichi – racconta Mazzoleni (candidato nel sondaggio Personaggio dell'anno) – Come primo giorno siamo al 75% dei coperti e mettiamo a disposizione della clientela tutti i nostri menu, da quello classico del ristorante al Finger food, dal Salumi e formaggi al Degustazione Krug. Servizio continuo fino alle ore 18. Aperitivo o merenda che sia, gli ospiti del Carroponte possono degustare un».Una formula dal sapore internazionale quella applicata da Oscar Mazzoleni, che grazie al suo ventaglio di proposte alla carta e alla cucina non stop mantiene viva l’offerta lungo tutta la giornata festiva.Sempre nella Bergamasca, a, riapre anche, il regno della carne di. «Non mi posso lamentare – commenta – siamo quasi pieni. C’è tanta voglia di riprendere, ma in questo modo è. Certo, sempre meglio che niente o essere relegati al solo asporto. Per quanto riguarda i prossimi giorni, abbiamo messo a punto un menu particolare per il giorno di Natale, anche da portare a casa. Ma da oggi, finalmente, possiamotutte le nostre specialità».apre, ma non cambia ancora registro. «In questo periodo la nostra proposta gastronomica si è orientata a un servizio asporto di– spiega il titolare– E da oggi, con la riapertura, continuiamo a servirli, ma anche al tavolo. Del resto questa formula non è altro che una ricetta di cucina tra due fette di pane, fatto da noi. Un’iniziativa che resterà operativa come asporto-delivery anche quando si tornerà alla normalità». Mentre Sbizzera ci parla, in cucinasta elaborando Pane al vapore allo zafferano con la cassoeula; in uscita, Pan brioche, salsiccia di Bra cruda, maionese al rafano, cavoletti di Bruxelles arrosto.Grande ottimismo sulla sponda del. «Direi che siamo al completo – annota (candidato nel sondaggio Personaggio dell'anno) , che guida la brigata dedi– Cucina, attiva, sala pure, è una bella giornata e siamo. Serviamo il classico menu degustazione a cui ne abbiamo affiancato uno dedicato al. E poi la doppia carta delivery a base di ricette calde e fredde da rigenerare a casa. Una proposta che rimane operativa anche in questa fase di riapertura e che manterremo in futuro. Bisogna guardare sempre avanti».C’è però anche chi. «La zona gialla è uno specchietto per le allodole – denuncia, contitolare adei ristoranti- Un sistema per rinfrancare gli animi ma non certo per risanare i portafogli che ormai sono gonfi dicontratti con le banche durante il primo lockdown, nella speranza che di lì a poco tutto sarebbe finito. Lo Stato a oggi, parlo per noi, non ha erogato nessun aiuto e del Decreto ristori. Andiamo avanti conma purtroppo molti amici ristoratori non ce l’hanno fatta. E molti altri stanno per cedere. Si stima solo a Milano unadei ristoranti. È un dato allarmante!