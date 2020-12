I ristoranti scattano col "giallo": così in Lombardia si scalpita per riaprire

Primo Piano del 10 dicembre 2020 | 08:30

Da domenica ristoranti lombardi aperti a pranzo

Zona gialla significa: bar e ristoranti aperti fino alle 18

Aprire a pieno regime richiede sforzi diversi dal delivery

Chicco Cerea: «Prima di aprire, due giorni di lavorazioni»

La famiglia Cerea

Oldani: «Giù ricevuto prenotazioni per occupare 5 ristoranti»

Davide Oldani

Viviana Varese: «Noi apriamo, non so dire quale sarà la reazione dei clienti»

Viviana Varese

I Lebano: «Apriamo subito, ristoranti d'albergo fanno scuola»

I fratelli Lebano

al 6 novembre idellasono chiusi al pubblico. Prima l’inferno delladecretata con l’avanzare inesorabile della seconda ondata di; poi, dal 29 novembre, il purgatorio dellaconsiderando l’abbassamento della curva; e ora ecco una luce (gialla) all’orizzonte con la zona più morbida che dovrebbe entrare in vigore da domenica 13 dicembre secondo quanto ha annunciato il governatore,Passare da rossi ad arancioni era stato più che altro un segnale, un respiro, un mezzo sorriso, ma ai fini pratici leerano rimaste ancora piuttosto severe. Diventare gialli invece significa cambiare vita, riaprire gli occhi, uscire di casa con maggior spensieratezza, libertà, oltrepassare i famigerati confinie addirittura quelli regionali se il transito sarà tra regioni gialle. Emblema di questa semi-libertà sarà la riapertura di bar e ristoranti. Che dovrà comunque ancora parziale con laobbligata alle 18, ma comunque il bicchiere sarà mezzo pieno.I fornelli torneranno ad accendersi, le luci delle sale torneranno a illuminareimbandite, i cuochi torneranno a sbirciare il gradimento degli ospiti in sala e, ancor di più, itorneranno in pista, al lavoro, a fare il loro lavoro dopo essersi prodigati a fare qualunque cosa pur di perdere la minor percentuale dipossibile.Non che in questo mese i cuochi siano stati con le mani in mano perché praticamente tutti si sono lasciati trasportare dalla stuzzicante proposta die asporto che ha stimolato la fantasia. Ma insomma, riaprire a pieno regime sotto le feste sarà ben altra cosa.E i cuochi sono pronti, non temono il riaccendersi dei motori nonostante davanti a loro ci sia un periodo ancora complicato. «Fosse per me - ha detto il tristellato, del ristorante Da Vittorio di(Bergamo) - aprirei anche sabato perché ogni giorno che passa renderebbe sempre meno giustificabile una riapertura. Rimettere in moto una macchina come la nostra non è semplice e richiede tempo: dobbiamo richiamare i nostri ragazzi che sono tornati a casa in tutta Italia, dobbiamo ordinare la merce, preparare le materie prime, imbastire le, pulire i. Insomma ci vogliono due giorni pieni di lavoro per farci trovare pronti domenica. Esaremo pronti».Da Vittorio apre con una speranza: «Ci auguriamo - ha aggiunto - che la gente abbia voglia di tornare da noi, che abbia desiderio di venirci a trovare in sicurezza anche per riprendere la vita normale. Anoi saremo aperti, ma auspichiamo che si possa circolare almeno in altrimenti sarebbe come restare chiusi ».Dalla bergamasca al’entusiasmo non viene meno. Non sta più nella pelle per esempiodi: «Siamo assolutamente pronti - ha detto - molto motivati, fiduciosi nella ripartenza. Avremo anche un sorriso, è uno spiraglio di luce». Lavorare, finalmente, senza fare polemica: «L'importante è rispettare leche ci vengono date senza batter becco». E anche la clientela sembra essere carica: «In poche ore abbiamo ricevuto talmente tante richieste che potremmo riempire cinque ristoranti… Laha voglia di riprendersi con le giuste cautele la dimensione dell'uomo e le relazioni. Vedo ottimismo». Poi ci sarà l’occasione del Natale : Oldani aprirà solo a pranzo e «proprio da oggi a domenica decideremo gli ultimi ritocchi da fare al menu natalizio. Abbiamo comunque un piano già pronto, usciamo col menu invernale anche se siamo ancora in autunno. Puntiamo sulla stagionalità. La Stella verde Michelin appena conquistata l'ha dimostrato, saremo sempre più attenti al sostenibile».Non ha alcun dubbio sulla pronta riapertura anchedi: «Noi domenica apriamo subito - ha detto - ci stiamo organizzando da qualche giorno con pulizie e sanificazione.finiremo con gli ultimi preparativi e poi ci faremo trovare pronti e se non sarà proprio domenica andremo a martedì». Unache non sarà proprio da zero: «Non abbiamo mai smesso di lavorare puntando sull’e-commerce soprattutto in chiave, alla gente è piaciuta l’idea che sta andando bene. Come risponderà la gente? Non lo so dire, ma noi apriremo le porte e aspetteremo».Poi ci sono i ristoranti di albergo che partono “avvantaggiati” avendo sempre potuto, ma che comunque dovranno compiere uno sforzo in più per aprire anche a chi non è cliente dell’hotel. È il caso dei fratellidel. «Proprio in queste ore stiamo pianificando la riapertura - ha detto- a cominciare dai turni di lavoro del personale. Le forze in sala e cucina dovranno aumentare, ma saremo pronti. Credo che lad’abbia molto da insegnare a livello di organizzazione del lavoro e di personalizzazione dell’offerta ai clienti che bisogna imparare a conoscere e ad accontentare. Ci faremo trovare pronti e vedremo come andrà. Il Natale? Ne parleremo coldell’albergo, ad ora non sappiamo se faremo il pranzo».