Per ristoranti e bar torinesi: un successo la domenica in zona gialla

Pubblicato il 14 dicembre 2020

Platti 1875 ha iniziato con le colazioni

Platti 1875: C’è voglia di normalità

Koi: Quasi un ritorno ai vecchi numeri

Positivo il primo giorno per Giudice

Giudice: Positivo il primo giorno di lavoro

Casa Vicina: Afflusso incredibile

na stupenda giornata di dicembre ha salutato l’ingresso delnellain centro,, compresipresi d’assalto, attenzione massima dei gestori dei locali che si sono strutturati per rendere i loro spazi adatti ad accogliere le persone seguendo le normative, non altrettanto della gente poco rispettosa degli appelli nell’evitare assembramenti e utilizzo della mascherina non sempre rispettato.Sulla via dello shopping da, uno deiamati dai torinesi, in piena atmosfera natalizia incontriamo, maestro della piccolatorinese e non solo, golosi i suoi panettoni che per il 2020 vestono un delicato azzurro Tiffany «abbiamo iniziato da questa mattina con le, undi persone. La sala degli specchi e la nostra area esterna hanno ospitato tanti torinesi con un grande desiderio di normalità».Sempre in centro, a due passi da Piazza San Carlo, ha vissuto una fortunata, oltre 130 persone hanno scelto questa location per ildi oggi «quasi un ritorno ai vecchi numeri» commenta soddisfatto Leo (di origini cinesi) che insieme a Valentina (torinese doc) e una brigata multietnica da tre anni gestisce il locale., sulla precollina torinese, il ristorante, da sempre punto di riferimento per i gourmet, in questo periodo nel rispetto del protocollo hanno diminuito i coperti, oggi può ospitare una cinquantina di persone. Per, chef patron del locale che guida la cucina con Marco Granato «il primo giorno lavorativo è stato molto. Riapertura nel rispetto di tutte le indicazioni, tavoli da quattro persone ed abbiamo aperto tutte le sale. Mi auguro che a questo un inizio si possa dare una continuità. Il lavorare a singhiozzo non è positivo ».Da qualche giorno il ristorante stellatosi è spostato al terzo piano di Green Pea , il primo centro commerciale dedicato alla sostenibilità della famigliae quella di oggi è stata la vera. Complice anche la curiosità per la nuova location, il ristorante ha registrato undi clientela, racconta molto soddisfatto Stefano Vicina, soddisfazione mista a stanchezza ed entusiasmo per un’apertura con il botto!