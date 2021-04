Riaperture, è assalto al plateatico. Per un dehors, costi fino a settemila euro

Primo Piano del 20 aprile 2021 | 14:22

e possibilità di riaprire i ristoranti al pubblico dal 26 aprile, in zona gialla, all’aperto sia a cena che a pranzo ha fattoche offrono il servizio di somministrazione. Peccato che, dall’altra parte, si debbano attendere le decisioni delle singole amministrazioni comunali. Nonostante il rodaggio dello scorso anno, tempistiche e modalità sono ancora da mettere a punto. E nel frattempo aumentano le richieste per mettere tavolini, sedie e ombrelloni pure sulle strisce blu . Con ristoratori pronti a pagare anche settemila euro per uno spazio all'aperto (nella speranza che poi rimanga a fine pandemia).Al centro della questione, al di là delle procedure autorizzative che possono risultare più o meno lunghe da Comune a Comune, ma sono comunque state di molto semplificate rispetto al periodo pre-Covid,, ossia la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Su questo tema, gli enti locali sono andati finora in ordine sparso.in riapertura fino a fine anno. E un provvedimento che sarà inserito nel prossimo decreto legge sulle misure anti-Covid dovrebbe prevedere questa facoltà.D’altronde, se, come riportato dalla Fipe , circa il 46,6% dei bar e dei ristoranti della penisola infatti non è dotato di spazi all'aperto , molti vorrebbero sfruttare questo spiraglio per . Soprattutto laddove, come nei centri storici, certe deroghe sono una rarità. «La statua del Bernini a Piazza Navona se ne farà una ragione se ai suoi piedi ci sono due persone che mangiano a un tavolino», commenta l’architettodellocon sede a Roma.Detto diversamente,che, altrimenti, senza persone, resterebbero solo delle belle cartoline da postare sui social», continua Albanese. Diversa, invece, sarebbe la prospettiva di una piazza in cui, con regole e linee guida per rispettare il contesto urbano, si possono aprire ombrelloni, appoggiare sedie e tavolini e attivare il servizio al tavolo, «aspetti che, una volta regolati, potrebbero mettere fine anche al problema dei tavolini selvaggi», sottolinea Albanese.«Dipende dalla metratura e dagli arredi scelti, ma posso dire che per una pedana con le dimensioni adeguate a ospitare 30 coperti, si va dai 5 ai 7mila euro», rispende Albanese. Investimenti tutto sommato contenuti ma che, dopo oltre un anno di difficoltà economica, diventano dei macigni in termini economici. «Abbiamo iniziato a lavorare speditamente su progetti di dehors e spazi all’aperto a partire da fine febbraio. Diversamente dalle richieste pre-CovidI lavori avviati a inizio primavera saranno poi consegnati chiavi in mano a fine maggio giugno. Giusto in tempo per la stagione estiva», racconta Albanese. Insomma, il problema, a bene vedere, non è la propensione all’investimento degli operatori del foodservice, quanto la difficoltà ad avviare la pratica e ottenere un riscontro positivo.Nella Capitale, per esempio,e continueranno a offrire il solo asporto anche dopo il 26 aprile. Una situazione che ha già portato alla creazione di un tavolo di confronto fra gli attori interessati e fatto scaturire le prime proposte. Come quella di Fipe-Confcommercio:In questo modo potranno servire ai tavoli anche quei piccoli locali del centro storico che ancora non hanno uno spazio esterno», ha suggerito, presidente della sezione di Roma.