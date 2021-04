Il Trentino non aspetta: si riapre lunedì. A Bolzano in linea con Draghi

Pubblicato il 17 aprile 2021 | 15:51

Trento anticipa le riaperture di una settimana

Fugatti anticipa Draghi di una settimana

Serve solo una delibera

Protocollo di sicurezza dell’Azienda sanitaria

Più “pazienti” a Bolzano: in questa settimana screening di massa

o avevano chiesto insistentemente solo qualche giorno fa:. Ora Bolzano e Trento, e tutta l’Italia, sono stati accontentati da Mario Draghi e Roberto Speranza che hanno, finalmente, stilato la road map per le riaperture che ha una data chiara:. In questo giorno, con(con coprifuoco fino alle 22). Ma se da una partedel Governo (utilizzano questa settimana in maniera ancora più virtuosa per uno screening di massa per bloccare l’insorgere di nuovi eventuali focolai),: si riapre da lunedì. Anche in zona arancione, dalle 5 alle 18, riapriranno dunque ristoranti e bar, solo all’aperto e con un metro di distanza fra un tavolo e l’altro.(approvata nella fase di definizione delle riaperture post fase 1) che concede, grazie all’articolo 34 la possibilità del Trentino di derogare le modalità della ripartenza rispetto alle decisioni del governo.Detto, fatto: così, al quale si è aggiuntoe mantenere subito la promessa: «I dati ci consentono di dare un messaggio di speranza e partire in anticipo con alcune attività economiche che devono tornare a lavorare».: «Una possibilità dell’autonomia trentina» precisa Fugatti, sicuro che non verrà impugnata dal Governo nazionale, con il quale il governatore non ha mai voluto rompere le relazioni, e visto che l’anticipo è coerente con le decisioni di Draghi.stilato dall’Azienda sanitaria trentina.Ma chi non ha un plateatico? Semplice, rassicura Roberto Failoni, assessore al commercio e turismo: rimane la regola del limite delle quattro persine per tavolo, salvo non si tratti di conviventi.Una decisione, quella Trentina, che molti bolzanini vorrebbero venisse applicata anche da loro. Ma,e se pur dichiarando che «la scelta di Trento è legittima» sottolinea come la volontà di utilizzare questa settimana per lo screening di massa «non sia una condizione per ripartire, ma una precauzione per non dover richiudere».Una settimana in più o in meno,, sperando di cancellare con l’estate i ricordi di un inverno… in bianco