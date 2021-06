Vacanze al mare per 6 italiani su 10. Ad agosto, picco di presenze

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 11:23

M

Voglia di vacanza per gli italiani che scelgono il mare come meta principale

Quasi 10 milioni e mezzo di italiani hanno già prenotato le vacanze

L'andamento dell'indice di fiducia dei viaggiatori

Il rischioso ritorno della stagionalità

Le mete preferite dagli italiani

Relax, natura e spazi aperti le priorità

Luca Patanè: «Utilizzare il tax credit per premiare gli italiani che destagionalizzano le ferie»

ancano 20 giorni all'inizio ufficiale dell'estate e, infatti,. A dirlo è un'analisicommissionata a Swg da cui emerge come ledavanti a montagna e città d'arte (che perdono un po' di terreno rispetto al 2019) spingendo l'intero settore verso un recupero di 12 punti in un solo mese sull'indice di fiducia dei viaggiatori italiani (risultato record mai registrato prima) che riporta il comparto ai livelli pre-crisi; almeno nelle intenzioni di viaggio.Secondo i dati raccolti da Confturismo-Confcommercio, il 41% degli intervistati, ossiarapportato alla popolazione. Contestualmente, scende di 4 punti - dal 25 al 21% - la quota di coloro che continuano a essere scettici e non intenderebbero partire. Insomma, dopo mesi di blocchi e limitazioni, la voglia di rimettersi in viaggio comincia a farsi sempre più largo.anche se su questo versante: con un balzo in avanti di 4 punti supera Francia e Spagna fra le destinazioni preferite. Stabile, invece, il panorama delle destinazioni di casa nostra, con Puglia, Sicilia e Toscana sempre ai primi posti.Dati sicuramente positivi visto il punto di partenza del settore turistico, ma che rischiano di trasformarsi in un boomerang per gli operatori che devono fare i conti cone la concentrazione del traffico turistico.per l'analisi Confturismo-Confcommercio. Un dato che sale al 64% se si aggiunge l’ultima quindicina di luglio. Al contrario, solo un ridotto 9% dei vacanzieri sceglie il mese di giugno per le ferie e il 14% la prima quindicina di luglio. Periodi peraltro più economici e con maggiore disponibilità vista l'assenza dei turisti stranieri che abitualmente prediligevano questi mesi.Per quanto riguarda, prevalgono: . Sono questi gli obiettivi degli italiani per la vacanza ideale dell’estate 2021. La necessità di ritemprarsi, dopo un anno carico di ansie e difficoltà, è al primo posto per 1 intervistato su 2, il 40% in più della scorsa estatate.«Se la campagna vaccinale in corso è per molti un freno alle partenze di giugno e settembre sconta impegni lavorativi, di studio e le incertezze meteo,. Perché non u, questa volta puntando non sul livello di reddito ma sul periodo scelto? Ne beneficerebbe tutta l’economia, che spalmerebbe i costi di gestione delle attività su un periodo più lungo, a vantaggio dell’occupazione e dei prezzi da praticare. In pratica, se abbiamo pochi stranieri, premiamo gli italiani che prenotano questi periodi di vacanza», ha affermato