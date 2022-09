Bollette alle stelle in cucina: i consigli per risparmiare con i forni professionali

Il costo impazzito di gas ed elettricità sta provando duramente anche il mondo della ristorazione, che vive di queste energie. Dopo la pandemia questa nuova ondata di crisi sta facendo tremare i polsi a un settore che non ha alcuna intenzione di mollare le redini. Per parare i colpi, con la speranza che questo bradisismo sia di breve durata o contenuto dalla reazione delle istituzioni a livello nazionale ed europeo, gli operatori cercano delle soluzioni in casa, anche con il supporto delle aziende produttrici di attrezzature.

Angelo Po Grandi Cucine, azienda da un secolo al servizio del mondo Horeca con una completa gamma di soluzioni, dalla cottura alla refrigerazione, al lavaggio, rispondendo dalla sede di Carpi (Mo) alle domande di Italia a Tavola, propone indicazioni chiare a sostegno del settore.

La crisi energetica sta colpendo in modo pesante il mondo Horeca. Quali suggerimenti potete dare ai vostri clienti per fronteggiare la situazione?

L’ottimizzazione in cucina è sicuramente il primo importante e immediato passo da fare per poter limitare il consumo energetico. Nelle cucine dei ristoranti, anche le più piccole, sono oramai ovunque presenti i forni combinati e anche la presenza degli abbattitori sta prendendo sempre più piede. La conoscenza approfondita di queste attrezzature permette indubbi vantaggi. Il forno combinato ACT.O di Angelo Po ha per esempio molteplici funzionalità che permettono di cucinare a pieno carico anche alimenti diversi, ottimizzando i consumi o di effettuare le cotture sottovuoto in piccole porzioni, di pastorizzare, di cuocere a bassa temperatura. Il tutto poi può essere abbattuto e conservato per lungo tempo fino al momento del servizio, evitando sprechi alimentari, l’uso parziale delle attrezzature e ridurre l'acquisto di surgelati e semilavorati industriali.

In prospettiva, come organizzare il futuro?

Nel lungo periodo il ristoratore si deve dirigere verso l’acquisto di apparecchiature che prevedano un risparmio energetico. Non è semplice orientarsi sul mercato, ma alcuni segmenti come quello della refrigerazione sono normati a livello europeo e permettono una facile scelta grazie all’etichettatura energetica, simile a quella del mondo domestico. Il frigorifero Angelo Po in classe A permette un risparmio di quasi 300 euro all’anno, rispetto a un frigorifero della classe energetica più bassa.

La cultura della manutenzione delle attrezzature, primaria fonte di risparmio, è ben radicata nel nostro Paese o c'è ancora molto da lavorare in questo campo?

La cultura della manutenzione per le attrezzature della ristorazione ancora non è diffusa. Spesso si ha anche poca coscienza che il primo passo per una lunga vita delle attrezzature di cottura è una costante e approfondita pulizia, che viene tralasciata poiché onerosa a livello di tempo. Sui nostri forni ACT.O abbiamo predisposto un sistema di avvisi di manutenzione programmata, proprio come accade nel mercato delle automobili. Poche piccole attenzioni, che allungano notevolmente la vita dell’attrezzatura.

