Aroma+, il sistema di food packaging che elimina i cattivi odori

Aroma+ è il sistema per il confezionamento alimentare brevettato da Siad, in grado di conferire il profilo aromatico desiderato in atmosfera protettiva, senza alterare il sapore del prodotto ed eliminando i composti volatili indesiderati. All’apertura di una confezione alimentare, è possibile infatti che si sprigioni un odore non gradevole. Ciò non dipende dalla cattiva qualità o dalla scorretta conservazione del cibo, bensì dalla normale presenza di composti organici volatili. Questo fenomeno, del tutto naturale, rappresenta comunque una criticità, perché potrebbe in qualche modo disturbare l’esperienza sensoriale del consumatore.

Per rispondere all’esigenza dell’industria alimentare di eliminare i cattivi odori, Siad nel 2015 ha creato e brevettato Aroma+, un innovativo sistema di food packaging, in atmosfera modificata e aromatizzata, capace di esaltare le caratteristiche dei confezionati deperibili. La miscela di gas e aromi minimizza la presenza delle molecole responsabili degli odori sgradevoli ed esalta la qualità dei prodotti, preservandone il profumo originario e l’aspetto.

Una tecnologia facilmente integrabile nel ciclo produttivo

Aroma+ permette quindi al consumatore di percepire a livello olfattivo le migliori caratteristiche del prodotto confezionato grazie alla giusta combinazione di miscele, gas e aromi specifici. Le miscele di Aroma+ sono anche capaci di tutelare nel tempo le proprietà organolettiche e nutritive, così come mantengono inalterati sapori, aromi e colori.

I vantaggi del confezionamento in atmosfera protettiva con Aroma+ sono molteplici. La linea brevettata da Siad offre una gamma illimitata di aromi, si può applicare e utilizzare su qualsiasi alimento, esalta le qualità organolettiche del prodotto e rappresenta una tecnologia semplice, di facile installazione e perfettamente integrabile alla produzione di tutti gli impianti alimentari.

Produrre in maniera più efficiente e sostenibile, riducendo i costi

Aroma+ è affiancata dalla linea “Foodline” del Gruppo Siad, attivo da oltre 90 anni nella fornitura di gas tecnici con una linea di prodotti studiata ad hoc per adattarsi ai diversi processi nel settore del food&beverage. Grazie all’utilizzo dei prodotti Siad, le aziende clienti possono pianificare la produzione, così come i processi della filiera alimentare, in maniera più efficiente e con una riduzione dei costi. La conservazione duratura delle qualità organolettiche degli alimenti permette di sviluppare un’ampia copertura territoriale, insieme ad una migliore capacità distributiva e di contenere le perdite dovute a scarti di produzione, garantendo livelli qualitativi più alti ed un’elevata sicurezza alimentare.

Con Aroma+, conforme alla normativa europea, non viene trascurato nemmeno l’aspetto dell’ecosostenibilità. Oltre ad estendere la vita degli alimenti ed evitare di gettarli prima del necessario, si riduce infatti il numero di trasporti necessari alla distribuzione.

Prolungare la shelf-life garantendo una migliore presentazione del prodotto

Siad supporta i clienti con consulenze personalizzate e una delle più richieste è il confezionamento in atmosfera protettiva o MAP (Modified Atmosphere Packaging), dove la diluizione o l’eliminazione dell’aria all’interno delle confezioni e la sua sostituzione con un gas o miscele di gas hanno l’obiettivo di prolungare la shelf-life, con maggiori tempi di immagazzinamento e una migliore presentazione del prodotto.

Foodline utilizza gas alimentari (azoto, ossigeno, anidride carbonica e argon) che, singolarmente o in miscele, vengono introdotti all’interno delle confezioni per bloccare o ridurre la degradazione enzimatica e biochimica dei prodotti, nonché quella generata dai microrganismi presenti. I gas e le miscele Foodline vengono forniti in recipienti in pressione da 14 o 40 litri, attrezzati con dispositivi antinquinamento e dedicati esclusivamente al mercato alimentare.

Per informazioni: www.siad.com - food.matterofgas.eu