Al caffè non si rinuncia. Cresce il bisogno di cultura e formazione

Durante la Seconda Guerra Mondiale, ad esempio, il caffè divenne risorsa carente: fu uno dei primi prodotti a sparire, rimpiazzato subito dall'o dalla. Ebbene sì, dalla pianta di cicoria si ricava anche il caffè, ottenuto dalla radice lunga e affusolata, raccolta in autunno ed essiccata per essere poi trasformata in una bevanda nera. Insieme a quello di cicoria, anche il caffè d’orzo è stato uno dei primi surrogati del caffè in tempo di guerra, ottenuto dall’infusione dell’orzo tostato e macinato.In ossequio al pensiero pitagorico (la realtà esprimibile mediante numeri), diamo una breve sinossi del “mondo caffè”. Una pianta di caffè produce circadi caffè. La produzione mondiale annua è di, ovvero 6 miliardi di chilogrammi! Essendo quasi 8 miliardi noi tutti qui a vivere su questo piccolo pianeta, significa che ognuno di noi ha in dotazione circa. Fosse per noi italiani la quantità non sarebbe bastevole. Di caffè, infatti,Quasi tutta la produzione è rappresentata da due qualità:, di cui il 52% è Arabica. Il maggior produttore mondiale di caffè è ilcon circa, ovvero circa 1/3 della produzione mondiale. Di caffè se ne bevono. Come se nell’arco di una giornata il 38% dell’intera popolazione mondiale bevesse una tazza di caffè.Facciamo adesso focus sul nostro Paese partendo dai dati forniti dalla Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi. Sono circa, per un volume d’affari di circae un consumo di. La quantità media dei caffè serviti in un giorno in un, fra espressi e cappuccini, per un incasso giornaliero di circaLaè il momento di maggiore consumo di caffè al bar, specialmente per gli uomini fra i 55 e i 64 anni di età, residenti nel Nord Italia. Al Centro-Sud, invece, più spiccata la preferenza per un esercizio che oltre al caffè somministri anche pasticceria. Il prezzo medio della tazzina al bar è nella fasciaIl, ovvero quello che possiamo degustare al bar, è uno dei simboli del Made in Italy e dello stile di vita italiano. La sua esistenza comincia nel 1884, quando il torinese Angelo Moriondo inventò e brevettò la “”. Da allora nacquero le tante tipologie di caffè espresso, sovente in funzione di nascenti costumanze regionali. Anche tutto ciò, queste tipologie e le abitudini di uso concorrono a rendere un’arte la ritualità del caffè da degustare al bar. Vediamo alcuni dei modi tipici locali di interpretare e consumare la propria variante di caffè espresso.A Fano si beve la “”, quasi un cocktail. Anice, cognac e rum in parti uguali, insieme ad una scorza di limone, scaldati insieme in un pentolino e poi uniti al caffè. Corroborante dei freddi mattini invernali della costa Adriatica marchigiana.A Lecce si beve il “”. Oltre al caffè ed al cubetto di ghiaccio, altro ingrediente fondamentale è il latte di mandorla, che rende più cremosa e golosa questo speciale caffè, da gradire soprattutto durante la lunga estate salentina.A Napoli il caffè deve essere con le “”. Le tre C stanno ad indicare la locuzione “diamine, quanto è caldo”. E dove stanno le tre C? Semplice, nella locuzione espressa in dialetto! È diceria che il valore aggiunto del caffè napoletano, la sua particolare bontà sia dovuta all’acqua delle sorgenti del Serino. Poteva essere vero una volta, ma non adesso. Ciò che davvero caratterizza il caffè bevuto a Napoli è l’uso della specie, che dà più corpo all’espresso, agevolando la formazione della cosiddetta crema.A Torino non è caffè della tradizione se non è ildegustato allo storico locale “Al Bicerin” attivo dal 1763, in pieno centro città di fronte al Santuario della Consolata. Un mélange caldo di caffè e cioccolata, evoluzione della ricetta settecentesca della bavareisa. Tre gli ingredienti: caffè espresso caldo, cioccolata e crema di latte. Il bicerin viene servito in bicchieri che consentono di osservare la stratificazione degli ingredienti.In Valle d’Aosta ilsi fa con caffè, cannella, chiodi di garofano e genepì, il tipico liquore locale a base di ginepro, a cui si aggiungono grappa, scorza di agrumi e zucchero.Per capire l’attuale stagione del caffè sul mercato, ovvero nel luogo dove si incontrano domanda ed offerta, ci gioviamo di undello scorso secolo, quando il vino era quasi una commodity. Quasi sempre assente la carta dei vini, la domanda del cameriere era “bianco o rosso?”. Non ci si scandalizzava e si rispondeva nel merito. Ed arrivava, per l’appunto, o “il” vino rosso o “il” vino bianco. In caraffa, a temperatura casuale, in genere ben freddi entrambi, bicchiere eclettico che andava bene per l’acqua, per la birra, per il vino e forse alla fine anche per l’amaro della casa gentilmente offerto. Ah, a proposito, anche il vino, sia chiaro, era il “vino della casa”... Tutto questo solo quattro decenni fa, non quattro secoli fa!Con il caffè siamo praticamente, ma fortunatamente solo per certi aspetti, a quella stagione.. Ed è proprio quest’ultimo uno dei temi più interessanti: quanto sa il consumatore medio sul caffè? Come lo sceglie? Come lo degusta?. Che poi, al netto di “chicche” (chicche di chicchi!), sono riconducibili soltanto a due: Arabica e Robusta. La pandemia , con l’emergente abitudine a consumi più ponderati, più consapevoli, ed a pratiche di edutainment in rete, sta contribuendo a questo rinnovamento. Alcune torrefazioni si stanno distinguendo sul piano qualitativo e stanno investendo risorse per consolidare lanei consumatori finali.Fioriscono in varie parti d’Italia (ma anche all'estero) accademie che preparano non solo professionisti, ma anche appassionati del caffè, i coffee lovers. Incominciano a tenersi incontri non solo sul vino e su altri prodotti di eccellenza del nostro patrimonio agroalimentare, ma anche su uno dei prodotti italiani più consumati al mondo: l’espresso.Sono trascorsi circa quattro secoli da quando, medico e naturalista toscano, scriveva: «Beverei prima il veleno / che un bicchier che fosse pieno / dell’amaro e reo caffè». E difatti. Ciò provoca però problemi non di poco conto all’ambiente . Il WWF ha definito il caffè uno tra i prodotti a più alta causa diLo scenario prossimo venturo del caffè sarà pertanto il frutto dell’armonica considerazione di tutti i fattori succitati. Ciò sia per il consumo domestico che per il consumo al bar dove - è bene ribadirlo - si tratta diSono questi dunque gli elementi irrinunciabili per l’angolo caffetteria del bar del dopo pandemia