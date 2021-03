Italiani primi produttori di vino. Ma "solo" terzi nel consumo: in 60 anni -12 litri a testa

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 18:26

N

La classifica per produzione e consumi

I francesi consumano più vino di tutti

Molto più vino in tavola 60 anni fa

La produzione di vino nel mondo

L'andamento altalenante degli ultimi anni

el 2020 il consumo di livello mondiale è esploso : 292 i milioni diversati nei calici dei wine lovers. I dati del World Health Organization Global Health Observator (aggiornati al 2018) ci aiutano ad inquadrare ladei Paesi dove si consuma più vino.Secondo questa ricerca la, nel 2018, dove si consuma più vino è ladove il consumo totale per persona, è di 6,29 litri all’anno. A seguire troviamo ilcon 6,04 litri all’anno e al terzo posto l’con 5,08 litri annui. Tra le prime 15 posizioni troviamo in buona parte molti Paesi dell’Europa tra cui la Svizzera, la, la Slovenia, la Croazia ecc. Nella top 15 ci sono però anche Paesi di diversi continenti come l’Uruguay (America) con 3,5 litri all’anno, l’Australia (Ocenia) con 3,67.I dati di Gho però arrivano, all’indietro, fino al 196. Se ci spostiamo a quasiprima quindi, nel 1961 appunto, la prima nazione era nuovamente la Francia. Al secondo posto l’Italia e al terzo il Portogallo. Ma quello che sorprende è come il consumo di vino in generale fosse molto più alto rispetto ad ora. Infatti in Francia il consumo di vino a(alcool) era di oltre 20 litri e mezzo. Tre volte in più rispetto al dato del 2018. Al secondo posto l’Italia con 17 litri (circa 5 nel 2018) e il Portogallo che aveva un consumo di 13 litri e mezzo e ora ne ha circa 3.Dopo aver visto i dati sul consumo medio di vino per persona la domanda è: ma quanto vino viene prodotto al mondo ? E quali sono le prime nazioni al mondo? In questo senso ci aiutano diversi report tra cui quello didel 2018. In termini di produzione mondiale, si stima che siano stati prodotti 292 milioni di ettolitri di vino. Questa cifra è in aumento rispetto agli anni precedenti ed è stata una delle più alte degli ultimi 20 anni. Nel dato totale rientrano anche gli spumanti e i vini speciali. Sono esclusivi invece ie i Solo nel 2004 il dato era stato superiore rispetto al 2018 . Lanegli anni della crisi finanziaria (2008) era diminuita per poi riprendere nel 2013, tornare in basso dal 2014, e poicostantemente dal 2017 fino al 2018.Principali nazioni per produzione di vinoE in termini di produzione dei singoli? Qual è la prima nazione al mondo per produzione mondiale di vino? Al primo posto troviamo l’Italia con oltre 47 milioni diprodotti nel solo 2020. Al secondo posto troviamo la Francia con quasi 44 milioni e al terzo lacon 37 milioni e mezzo di ettolitri. Queste prime tre nazioni unite agli Stati Uniti arrivano a coprire oltre la metà delladi vino.Tra le prime 15 nazioni al mondo troviamo anche lache però ha visto quasi dimezzare, rispetto al 2016, la propria produzione passando da oltre 13 milioni a meno di 8.Italia, Spagna e Francia assieme aglicoprono buona parte della produzione mondiale. In generale se a queste nazioni aggiungiamo Argentina,Germania e quelle presenti nella treemap si può notare come il “resto del mondo” sia in realtà un quadrato molto piccolo. La produzione di vino è quindi concentrata per oltre il 50% indel mondo e il restante in alcuni Paesi specifici.