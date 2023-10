Guida Vini 2024 del Gambero Rosso: solo 4 regioni valgono il 50% dei Tre Bicchieri

Puntuale, allorquando mancano ancora più di due mesi al nuovo anno, il Gambero Rosso divulga, comunica e celebra i Tre Bicchieri 2024 che quest'anno, escludendo due aree che sono fuori dall'Italia, sono in numero di 491. Abbiamo analizzato i dati lavorando sulle aggregazioni regionali, assecondando lo split del Trentino-Alto Adige, che divengono nell'occasione due entità. A questo punto, un semplice suggerimento per le edizioni a venire: fare la stessa cosa per l'Emilia e la Romagna. Significativi i dati che emergono dall'analisi. Una sola regione, in solitaria, consegue quasi il 20% del totale dei Tre Bicchieri (3B). Questa regione con ben 91 3B è la Toscana che pesa da sola, appunto, il 19% circa del totale. Nell'ambito dei 91 3B della Toscana, due vini da soli valgono il 42% circa: il Brunello di Montalcino con 14 3B pari al 15% circa e il Chianti Classico con 25 3B pari al 27% circa.

Il focus sui numeri emersi dopo l'assegnazione dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso

L'analisi dei Tre Bicchieri assegnati dal Gambero Rosso

È sufficiente che le regioni divengano due, ovvero basta affiancare il Piemonte con i suoi 75 3B per affermare che due regioni costituiscono da sole un terzo circa (il 34%) del totale dei Tre Bicchieri. Nell'ambito dei 75 3B del Piemonte, due vini da soli valgono quasi la metà del totale dei 3B (il 49% circa): il Barbaresco con 12 3B pari al 16% e il Barolo con 25 3B pari al 33% circa. E basta aggregare al duo di testa, facendolo divenire un quartetto, altre due regioni per arrivare, con appena quattro regioni, alla metà circa dei 3B assegnati. Le due regioni sono il Veneto con 45 3B e la Sicilia con 27 3B. Interessante notare la spiccata prevalenza dell'Amarone della Valpolicella in Veneto, con il 27% circa dei 3B (ben 12) e degli Etna (sia bianco, sia rosato, sia rosso) in Sicilia con poco più della metà dei 3B, ovvero ben 14.

Proviamo adesso a redigere ranking altro: non il numero dei 3B in valore assoluto, bensì in rapporto alla popolazione di ogni singola regione. Un po' come se ci chiedessimo: “quanti abitanti occorrono per conseguire un 3B?”. Chiamiamola densità, se ci piace! Delle succitate regioni, una sola è presente, e lo è sul gradino più basso del podio. Sì, è proprio così. La Toscana con i suoi 91 3B è al terzo posto nella classifica delle “densità”: ci vogliono circa 40mila toscani per conseguire un 3B. E al secondo posto? Al secondo posto troviamo l'Alto Adige. I suoi 24 3B costituiscono un apporto di circa 22mila altoatesini per ogni 3B. And the winner is? Il gradino più alto del podio è della Valle d'Aosta che ottiene ben sei Tre Bicchieri a fronte di un concorso di 21mila valdostani per ogni 3B.