Tenuta Cucco e i “Barolo 2019”, una potente espressione del territorio In degustazione con i piatti di Tommaso Arrigoni il Barolo Docg Serralunga d'Alba e i due cru Bricco Voghera e Cerrati. Vinificazione in tini di legno e affinamento in botte grande. Notevole capacità di invecchiamento