Varvaglione, il vino diventa un quiz con 12eMezzo Christmas Edition 2023

A Natale brinda con la 12eMezzo Christmas Edition 2023: un vino che diventa… quiz. Ogni bottiglia della linea 12eMezzo, Negramaro, Primitivo e Malvasia Bianca si veste a festa per regalarti un’esperienza immersiva nell’atmosfera del Natale, grazie a un Qr Code sul collarino.

la 12eMezzo Christmas Edition 2023 di Varvaglione

Basterà inquadrarlo e rispondere alle domande del #12emezzo Christmas Wine Quiz, un divertentissimo quiz pensato per un’esperienza di gioco e gusto con familiari e amici e… per mettere alla prova la tua conoscenza sulla storia e le etichette di Varvaglione. In palio la possibilità di vincere una splendida felpa in edizione limitata firmata Varvaglione!

Prezzo al pubblico: 10,50 € a bottiglia, 15,00 € con confezione, 35 € tris cassetta di legno Negroamaro, Primitivo e Malvasia.

Varvaglione 1921

Via Esterna Talsano 36 - 74020 Leporano (Ta)

Tel 099 5332254